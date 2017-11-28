Thực đơn ăn khoai lang giảm cân chỉ với vài nghìn đồng để sở hữu thân hình gợi cảm nhất

Chúng ta đã quá quen thuộc với khoai lang, đây là một loại thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người ưa thích. Trong khoai lang có chứa nhiều vitamin A, B, C, protein, chất xơ cùng các khoáng chất khác. Chúng đều rất cần thiết cho sức khỏe cũng như là thành phần không thể thiếu của tế bào.

Khoai lang là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và có khả năng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên nhiều người vẫn thắc mắc rằng họ cũng thường xuyên ăn khoai lang nhưng lại chẳng thấy cân nặng được cải thiện chút nào. Đó là vì cách dùng của bạn chưa đúng, vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thực đơn ăn khoai lang giảm cân tốt nhất và mang lại kết quả nhanh chóng nhất nhé.

Trong khoai lang có chứa hàm lượng cao tinh bột, nhưng hàm lượng này chỉ bằng 1/3 so với lượng tinh bột trong cơm, gạo. Do vây, dù ăn nhiều thì năng lượng thu được cũng không làm tăng cân mà ngược lại giúp duy trì vóc dáng thon gọn nhất.

Đồng thời, khoai lang cũng có nhiều chất xơ, khi đi vào cơ thể rất khó tiêu nên cần sử dụng nhiều năng lượng hơn để tiêu thụ. Khi năng lượng tiêu hao quá nhiều so với nhận được thì đây chính là cách giảm cân tự nhiên và hiệu quả nhất.

Do đó, nếu chị em muốn loại bỏ mỡ thừa, sở hữu vòng eo chuẩn đẹp thì đừng quên áp dụng thực đơn giảm cân với khoai lang nhé. Đảm bảo nếu kiên trì sẽ đem lại hiệu quả như yys.

Cách ăn khoai lang giảm cân hiệu quả

Khoai lang rất lành tính nên dù ăn nhiều hay mỗi ngày cũng không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Để hỗ trợ giảm cân tốt nhất, bạn cần luộc chính khoai lang rồi chia đều trong mỗi bữa ăn hàng ngày.

- Vào buổi sáng, thay vì chọn loại thức ăn giàu năng lượng, bạn hãy ăn 1 – 2 củ khoai lang kèm thêm sữa nguyên kem. Như vậy bạn sẽ không còn cảm giác đói mà vẫn đảm bảo không ăn quá nhiều dẫn đến tăng cân.

- Trước bữa ăn trưa khoảng 20 phút, bạn hãy ăn 1 củ khoai lang và uống 1 ly nước lọc. Cách này sẽ giúp bạn không còn cảm giác đói và đến bữa sẽ nạp năng lượng ít hơn nhiều sơ với bình thường.

- Vào bữa tối, bạn hãy thay cơm thành khoai lang, ăn kèm với salad rau củ và trứng luộc để đảm bảo bữa ăn vẫn đủ chất nhưng không phát sinh thêm năng lượng dư thừa nhé.

Thực đơn ăn khoai lang giảm cân

Để giúp bạn có thể giảm mỡ thừa hiệu quả từ khoai lang, dưới đây sẽ là thực đơn gợi ý hàng ngày mà bạn nên tham khảo để áp dụng thử nhé.

- Bữa sáng: 1 củ khoai lang, 1 ly sữa đậu nành không đường.

- Bữa trưa: 1 dĩa rau củ luộc, 1 củ khoai lang, 1 chén cơm nhỏ.

- Bữa tối: 2 củ khoai lang, 1 ly nước ép trái cây nguyên chất và 1 trái trứng luộc.

Ngoài ra, bạn có thể thay thế đồ ăn kèm với khoai lang trong mỗi bữa sao cho đảm bảo ít năng lượng nhưng giàu chất xơ và vitamin. Cụ thể có thể dùng sinh tố, nước ép trái cây, rau củ luộc, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, chất béo... Bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, năng lượng calo thấp chính là bữa ăn thông minh giúp quá trình giảm cân của bạn diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Như vậy, sau bài viết này, bạn đã có thể tự lên cho mình một thực đơn ăn khoai lang giảm cân phù hợp nhất rồi. Duy trì đều đặn mỗi ngày và sau một thời gian ngắn, vóc dáng của bạn sẽ trở nên thon gọn, gợi cảm hơn nhiều. Chúc bạn thành công!