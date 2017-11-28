Thực đơn ăn khoai lang giảm cân chỉ với vài nghìn đồng để sở hữu thân hình gợi cảm nhất

Luyện tập 28/11/2017 13:33

Chọn thực đơn ăn khoai lang giảm cân vừa ít năng lượng lại vừa đảm bảo dinh dưỡng mà vẫn giảm cân đều đặn. Bạn có thể sở hữu vòng eo chuẩn đẹp nhất nếu dùng khoai lang theo cách này.

Khoai lang là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và có khả năng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên nhiều người vẫn thắc mắc rằng họ cũng thường xuyên ăn khoai lang nhưng lại chẳng thấy cân nặng được cải thiện chút nào. Đó là vì cách dùng của bạn chưa đúng, vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thực đơn ăn khoai lang giảm cân tốt nhất và mang lại kết quả nhanh chóng nhất nhé.

Giảm cân hiệu quả với khoai lang

Chúng ta đã quá quen thuộc với khoai lang, đây là một loại thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người ưa thích. Trong khoai lang có chứa nhiều vitamin A, B, C, protein, chất xơ cùng các khoáng chất khác. Chúng đều rất cần thiết cho sức khỏe cũng như là thành phần không thể thiếu của tế bào.

 

Khoai lang giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe và giảm cân hiệu quả
Khoai lang giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe và giảm cân hiệu quả (Ảnh: Internet)

Trong khoai lang có chứa hàm lượng cao tinh bột, nhưng hàm lượng này chỉ bằng 1/3 so với lượng tinh bột trong cơm, gạo. Do vây, dù ăn nhiều thì năng lượng thu được cũng không làm tăng cân mà ngược lại giúp duy trì vóc dáng thon gọn nhất. 

 

Đồng thời, khoai lang cũng có nhiều chất xơ, khi đi vào cơ thể rất khó tiêu nên cần sử dụng nhiều năng lượng hơn để tiêu thụ. Khi năng lượng tiêu hao quá nhiều so với nhận được thì đây chính là cách giảm cân tự nhiên và hiệu quả nhất.

 

Do đó, nếu chị em muốn loại bỏ mỡ thừa, sở hữu vòng eo chuẩn đẹp thì đừng quên áp dụng thực đơn giảm cân với khoai lang nhé. Đảm bảo nếu kiên trì sẽ đem lại hiệu quả như yys.

Cách ăn khoai lang giảm cân hiệu quả

Khoai lang rất lành tính nên dù ăn nhiều hay mỗi ngày cũng không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Để hỗ trợ giảm cân tốt nhất, bạn cần luộc chính khoai lang rồi chia đều trong mỗi bữa ăn hàng ngày.

 

Ăn khoai lang mỗi ngày giúp giảm cân công hiệu hơn
Ăn khoai lang mỗi ngày giúp giảm cân công hiệu hơn (Ảnh: Internet)

- Vào buổi sáng, thay vì chọn loại thức ăn giàu năng lượng, bạn hãy ăn 1 – 2 củ khoai lang kèm thêm sữa nguyên kem. Như vậy bạn sẽ không còn cảm giác đói mà vẫn đảm bảo không ăn quá nhiều dẫn đến tăng cân.

 

- Trước bữa ăn trưa khoảng 20 phút, bạn hãy ăn 1 củ khoai lang và uống 1 ly nước lọc. Cách này sẽ giúp bạn không còn cảm giác đói và đến bữa sẽ nạp năng lượng ít hơn nhiều sơ với bình thường.

 

- Vào bữa tối, bạn hãy thay cơm thành khoai lang, ăn kèm với salad rau củ và trứng luộc để đảm bảo bữa ăn vẫn đủ chất nhưng không phát sinh thêm năng lượng dư thừa nhé.

Thực đơn ăn khoai lang giảm cân

Để giúp bạn có thể giảm mỡ thừa hiệu quả từ khoai lang, dưới đây sẽ là thực đơn gợi ý hàng ngày mà bạn nên tham khảo để áp dụng thử nhé.

 

Thực đơn ăn khoai lang với các loại rau củ khác giúp <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/giam-can-nhanh' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/giam-can-nhanh'>giảm cân nhanh</a> chóng
Thực đơn ăn khoai lang với các loại rau củ khác giúp giảm cân nhanh chóng (Ảnh: Internet)

- Bữa sáng: 1 củ khoai lang, 1 ly sữa đậu nành không đường.

 

- Bữa trưa: 1 dĩa rau củ luộc, 1 củ khoai lang, 1 chén cơm nhỏ.

 

- Bữa tối: 2 củ khoai lang, 1 ly nước ép trái cây nguyên chất và 1 trái trứng luộc.

 

Ngoài ra, bạn có thể thay thế đồ ăn kèm với khoai lang trong mỗi bữa sao cho đảm bảo ít năng lượng nhưng giàu chất xơ và vitamin. Cụ thể có thể dùng sinh tố, nước ép trái cây, rau củ luộc, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, chất béo... Bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, năng lượng calo thấp chính là bữa ăn thông minh giúp quá trình giảm cân của bạn diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

 

Như vậy, sau bài viết này, bạn đã có thể tự lên cho mình một thực đơn ăn khoai lang giảm cân phù hợp nhất rồi. Duy trì đều đặn mỗi ngày và sau một thời gian ngắn, vóc dáng của bạn sẽ trở nên thon gọn, gợi cảm hơn nhiều. Chúc bạn thành công!

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn khoai lang giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 36 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp