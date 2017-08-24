Tạm biệt ngay 5 cm vòng eo chỉ trong 1 tuần với bí quyết không thể đơn giản hơn

Luyện tập 24/08/2017 20:17

Mỡ bụng luôn là nỗi ám ảnh của tất cả các chị em phụ nữ. Vòng 2 phì nhiêu không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn khiến nhiều chị em tự ti trong cuộc sống hằng ngày.

Nguyên nhân hình thành mỡ bụng là do chế độ ăn uống không hợp lý, ngồi nhiều, quá trình chuyển hóa năng lượng không tốt. Tuy nhiên, bạn chỉ cần áp dụng những phương pháp sau thì vòng 2 sẽ thon gọn ngay chỉ trong một tuần.

Ăn nhạt

Tạm biệt ngay 5 cm vòng eo chỉ trong 1 tuần với bí quyết không thể đơn giản hơn - Ảnh 1
Muối khiến tích nước gây tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn hàng ngày chứa rất nhiều muối và đường. 2 loại gia vị này đều là kẻ thù của vòng 2, dễ khiến bạn lên cân vùn vụt. Hãy cắt giảm toàn bộ muối và đường trong khẩu phần ăn trong 1 tuần, kết quả sẽ làm bạn bất ngờ đấy!

Uống trà xanh vào buổi sáng

Tạm biệt ngay 5 cm vòng eo chỉ trong 1 tuần với bí quyết không thể đơn giản hơn - Ảnh 2
Trà xanh giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh có chứa các chất chống oxy hoá, rất tốt cho phụ nữ Trà xanh còn tăng khả năng phân giải chất béo giúp vòng 2 thon gọn nhanh chóng. Một tách trà xanh vào buổi sáng là trợ thủ đắc lực nhất để sở hữu vòng eo thon gọn.

Detox bằng nước chanh

Tạm biệt ngay 5 cm vòng eo chỉ trong 1 tuần với bí quyết không thể đơn giản hơn - Ảnh 3
Nước chanh là thần dược của vòng eo - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh luôn được biết đến như thần dược của vòng eo. Để việc giảm mỡ bụng diễn ra hiệu quả, bạn nên vắt chanh một quả chanh vào 1 lít nước lọc và dùng thay nước uống hằng ngày. Duy trì uống nước chanh không chỉ giúp vòng 2 thon gọn mà còn giúp thải độc và làm đẹp da nữa đấy!

Tăng cường tập luyện

Để giảm mỡ bụng nhanh chóng thì không gì hiệu quả hơn là tập luyện. Dưới đây là một số bài tập giúp vòng hai thon gọn.

Bài tập đạp xe trên không

Tạm biệt ngay 5 cm vòng eo chỉ trong 1 tuần với bí quyết không thể đơn giản hơn - Ảnh 4
Bài tập đạp xe trên không - Ảnh minh họa: Internet

  • Nằm thẳng, đặt hai tay ra sau đầu.
  • Gồng người lên cho vai, đầu và chân cách mặt đất 1 chút. Siết cơ bụng lại.
  • Co duỗi hai chân như động tác đạp xe trên không, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn.
  • Làm liên tục trong 45 giây, sau đó nằm xuống, thả lỏng toàn thân để thư giãn trong 10 giây rồi tiếp tục. Lặp lại từ 3-4 lần để đạt được hiệu quả.

Bài tập vặn mình

Tạm biệt ngay 5 cm vòng eo chỉ trong 1 tuần với bí quyết không thể đơn giản hơn - Ảnh 5
Bài tập vặn mình giúp giảm mỡ thừa hai bên eo - Ảnh minh họa: Internet

  • Nằm thằng hai tay để sang hai bên.
  • Co đầu gối lên bụng.
  • Xoay chân sang bên phải trong khi đầu-cổ và toàn bộ phần thân trên xoay sang trái. Lặp lại tương tự với bên còn lại.
  • Mỗi ngày bạn hãy cố gắng thực hành bài tập này từ 10-15 phút để giảm mỡ thừa hai bên eo đồng thời giúp gân cốt hoạt động bền bỉ hơn.

Bài tập gác chân lên tường

 

Tạm biệt ngay 5 cm vòng eo chỉ trong 1 tuần với bí quyết không thể đơn giản hơn - Ảnh 6
Gác chân lên tường là bài tập đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

  • Bài tập này rất đơn giản nhưng lại mang đến nhiều tác động tốt không chỉ cho vòng eo mà còn giúp tăng cường sức mạnh lưng và hông.
  • Nằm trên nền, đưa chân thẳng lên tường. Hãy cố gắng để mông áp sát vào tường càng nhiều càng tốt.
  • Điều chỉnh để cơ thể vuông góc với tường, để tay thả dọc thân thoải mái. Nếu cần, bạn có thể lót 1 tấm khăn hoặc nệm mỏng dưới lưng để ép mông sát tường hơn.
  • Nhắm mắt và cố gắng tập trung tâm trí vào việc hít vào thở ra đều đặn.
  • Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 10-15 phút, bạn có thể thực hiện động tác này nhiều lần trong ngày bất cứ khi nào rảnh rỗi.
Thực đơn giảm cân nhanh nhất trong 3 ngày với chuối và trứng gà

Thực đơn giảm cân nhanh nhất trong 3 ngày với chuối và trứng gà

Nếu các nàng đang tìm kiếm thực đơn giảm cân nhanh nhất trong 3 ngày thì chắc chắn không thể bỏ lỡ bài viết này được!

Xem thêm
Từ khóa:   giảm mỡ bụng tại nhà cách giảm mỡ bụng vòng eo con kiến vòng 2 thon gọn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 25 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 25 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 25 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ