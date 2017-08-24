Nguyên nhân hình thành mỡ bụng là do chế độ ăn uống không hợp lý, ngồi nhiều, quá trình chuyển hóa năng lượng không tốt. Tuy nhiên, bạn chỉ cần áp dụng những phương pháp sau thì vòng 2 sẽ thon gọn ngay chỉ trong một tuần.

Các món ăn hàng ngày chứa rất nhiều muối và đường. 2 loại gia vị này đều là kẻ thù của vòng 2, dễ khiến bạn lên cân vùn vụt. Hãy cắt giảm toàn bộ muối và đường trong khẩu phần ăn trong 1 tuần, kết quả sẽ làm bạn bất ngờ đấy!

Uống trà xanh vào buổi sáng

Trà xanh có chứa các chất chống oxy hoá, rất tốt cho phụ nữ Trà xanh còn tăng khả năng phân giải chất béo giúp vòng 2 thon gọn nhanh chóng. Một tách trà xanh vào buổi sáng là trợ thủ đắc lực nhất để sở hữu vòng eo thon gọn.

Detox bằng nước chanh

Nước chanh luôn được biết đến như thần dược của vòng eo. Để việc giảm mỡ bụng diễn ra hiệu quả, bạn nên vắt chanh một quả chanh vào 1 lít nước lọc và dùng thay nước uống hằng ngày. Duy trì uống nước chanh không chỉ giúp vòng 2 thon gọn mà còn giúp thải độc và làm đẹp da nữa đấy!

Tăng cường tập luyện

Để giảm mỡ bụng nhanh chóng thì không gì hiệu quả hơn là tập luyện. Dưới đây là một số bài tập giúp vòng hai thon gọn.

Bài tập đạp xe trên không

Nằm thẳng, đặt hai tay ra sau đầu.

Gồng người lên cho vai, đầu và chân cách mặt đất 1 chút. Siết cơ bụng lại.

Co duỗi hai chân như động tác đạp xe trên không, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn.

Làm liên tục trong 45 giây, sau đó nằm xuống, thả lỏng toàn thân để thư giãn trong 10 giây rồi tiếp tục. Lặp lại từ 3-4 lần để đạt được hiệu quả.

Bài tập vặn mình

Nằm thằng hai tay để sang hai bên.

Co đầu gối lên bụng.

Xoay chân sang bên phải trong khi đầu-cổ và toàn bộ phần thân trên xoay sang trái. Lặp lại tương tự với bên còn lại.

Mỗi ngày bạn hãy cố gắng thực hành bài tập này từ 10-15 phút để giảm mỡ thừa hai bên eo đồng thời giúp gân cốt hoạt động bền bỉ hơn.

Bài tập gác chân lên tường