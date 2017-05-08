Nếu muốn đi bộ giảm mỡ bụng, đừng bỏ qua bài viết này

Trong cuộc sống hiện đại, khi ngồi làm việc tại văn phòng, “dán mặt” vào màn hình máy tính và các thiết bị điện tử khác chiếm quá nhiều thời gian thì chạy bộ mỗi ngày dường như trở thành “thần dược”. Thế giới đã có rất nhiều người chỉ nhờ chuyển sang đi bộ mà họ đã cải thiện được sức khỏe , cơ bắp săn chắc; thậm chí, còn có một thân hình thon gọn như mong đợi.

Tất cả chúng ta đều đi bộ mỗi ngày, có người đi chậm, có người đi nhanh nhưng chính xác thì ai cũng phải đi bộ. Đây là hình thức vận động căn bản nhất được cho là sẽ giúp giảm mỡ bụng .

Đi bộ có giảm mỡ bụng không? Câu trả lời là có!

Đi bộ có giảm mỡ bụng không? Câu trả lời là có!

Lý giải cho điều này là bởi vì khi ít vận động, lượng mỡ trong cơ thể sẽ không bị đốt cháy hết, dẫn tới bị tích tụ lại. Cho đến khi bắt đầu chạy bộ và thực hiện trong một thời gian đủ lâu, cơ thể sẽ được làm nóng, ra mồ hôi và từ đây, calo cũng được tiêu hao dần. Theo các chuyên gia, đi bộ 3,6km/ngày có thể giúp giảm tới 0,5kg trong 3 tuần luyện tập đều đặn.

Thêm vào đó, đi bộ kết hợp với thở đúng cách cũng sẽ làm sản sinh hormone endorphin – một loại “hormone hạnh phúc” nhiều hơn, giúp bạn giải tỏa căng thẳng, trấn an tinh thần và lấy lại năng lượng cho ngày mới. Đây cũng là một trong những yếu tố khẳng định chạy bộ giúp giảm mỡ bụng bởi vì stress quá nhiều càng làm cho hoạt động tiêu hóa khó khăn, khiến mỡ bị tích tụ.

Đi bộ giảm mỡ bụng? Nên đi nhanh hay đi chậm?

Chạy bộ giảm mỡ bụng nên đúng cách. Nguồn: Internet.

Hai người phụ nữ cùng đi bộ. Một người đi rất nhanh, người còn lại đi thong thả. Họ cùng đốt cháy được 400 calo. Ai là người giảm được mỡ bụng nhiều hơn? Rõ ràng, câu trả lời là ngang nhau!

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của trường Đại học Virginia cho thấy đi bộ với tốc độ nhanh hơn sẽ giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả hơn. Cụ thể, người tham gia cuộc điều tra đi bộ 3 lần mỗi tuần với tốc độ nhanh và quãng đường đi ngắn (cộng thêm hai lần đi bộ khác với quãng đường dài hơn và tốc độ chậm hơn) đốt cháy được mỡ nhiều gấp 5 lần so với một người đi bộ 5 lần/tuần với tốc độ chậm.

Cũng theo tiến sĩ Arthur Weltman, giám đốc phòng thí nghiệm sinh lý học tại Đại học Virginia thì chạy bộ cường độ cao sẽ làm tăng lượng hormone giúp đốt cháy mỡ. Do vậy, nếu muốn giảm béo bụng, bạn nên đi bộ với tốc độ nhanh hơn bình thường.

Chạy bộ giảm mỡ bụng đúng cách để có kết quả

Không phải cứ đi bộ là sẽ giảm được mỡ bụng. Tuy nhiên, nếu biết cách, chắc chắn, hiệu quả sẽ ngoài mong đợi.

Cần chọn đúng loại giày để đi bộ giảm mỡ bụng hiệu quả. Nguồn: Internet.

Dưới đây là một vài lưu ý quan trọng bàn cần nhớ để phát huy tối đa tác dụng của kỹ thuật chạy bộ giảm mỡ bụng.

Chọn đúng loại giày. Nên chọn kiểu giày vừa chân, thoải mái, dễ vận động.

Xác định rõ quãng đường tập luyện. Nếu mới chạy bộ, bạn nên chạy quãng ngắn, sau đó, dần dần tăng lên. Không nên chạy quá xa trong lần tập đầu.

Tìm bạn tập cùng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nếu có bạn cùng tập và cùng mục tiêu giảm béo bụng thì thành công sẽ cao hơn.

Tốt nhất là không nên ăn trước khi đi bộ. Theo chuyên gia huấn luyện sức khỏe Seth Santoro, chiến thuật tốt nhất để giảm béo đó là đi bộ ngay sau khi thức dậy. Bởi lẽ, cơ thể lúc này đang ở trong trạng thái thiếu hụt calo sau một đêm ngủ dài. Do vậy, tập thể dục luôn sẽ buộc nó phải tìm kiếm năng lượng bằng cách đốt cháy mỡ.

Uống nhiều nước hơn bình thường.

Nâng cao bài tập đi bộ bằng cách đi trên các đoạn đường dốc, không bằng phẳng.

Kết hợp thở đều khi đi bộ.

Đi bộ giảm mỡ bụng sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời nhất khi bạn biến nó trở thành một hoạt động thực hiện mỗi ngày. Hãy tranh thủ đi bộ bất cứ lúc nào có thể, chẳng hạn như lúc đi chợ, đi làm hay đi dạo và sớm tìm được cho mình một người bạn đồng hành nhé. Chúc bạn thành công.