Liệu uống nước đậu đen rang có giảm cân không?

Trong đông y, đậu đen là một loại dược liệu có nhiều công dụng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Nó có khả năng bổ huyết, bổ thận, loại bỏ độc tố ra ngoài cơ thể, điều hòa đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giải nhiệt cơ thể, phòng ngừa các bệnh tim mạch, hạn chế tế bào ung thư phát triển...

Uống nước đậu đen có giảm cân không là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc nhất. Bởi vì trên thực tế có quá nhiều phương pháp giảm cân khác nhau nhưng lại chưa chắc mang lại hiệu quả như đã nói. Nhiều người lo ngại vì sợ mất nhiều thời gian mà cân nặng vẫn chưa thể thay đổi. Nhưng bạn hãy yên tâm, vì đậu đen đã được chứng minh là đem lại hiệu quả vượt trội so với nhiều biện pháp hỗ trợ giảm cân nhanh khác. Nếu bạn chưa tin tưởng thì có thể tự mình kiểm nghiệm, nếu trong vòng 1 tuần mà chưa có dấu hiệu xuống ký thì hãy dừng lại và áp dụng cách khác tốt hơn.

Ngoài những lợi ích tuyệt vời này, đậu đen còn được xem là sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện dành cho chị em phụ nữ. Chúng ta phải kể đến đó là khả năng trị mụn, trắng da và cả giảm cân hiệu quả.

Đậu đen có chứa lượng không nhỏ protein, chất xơ, các vitamin nhóm B, A, E cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, photpho, canxi, selen... Đây đều là những thành phẩn cần thiết cho mọi hoạt động thường ngày của cơ thể. Việc bổ sung những chất này hàng ngày là điều cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh, làn da đẹp, cân nặng ở mức chuẩn.

Đặc biệt, đậu đen có protein và chất xơ, hai loại chất này khi đi vào cơ thể sẽ tạo cảm giác no nhanh hơn, giúp bạn hạn chế tối đa lượng thức ăn dung nạp vào bên trong. Đồng thời, protein là chất khó tiêu, nên cơ thể cần huy động nhiều năng lượng hơn để có thể chuyển hóa nó thành dưỡng chất. Nếu như năng lượng nạp vào thấp hơn số năng lượng tiêu thụ thì lúc này cơ thể sẽ tự động giảm cân mà không cần bất kỳ một chế độ ăn kiêng kham khổ nào.

Dù có nhiều ý kiến về việc nước đậu đen rang có giảm cân hay không? Nhưng như những gì ta thấy ở trên, đậu đen đáng được đưa vào danh sách hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa của bạn.

Làm nước đậu đen rang giảm cân

Nghe tên gọi thôi chúng ta cũng có thể mường tượng được cách làm rồi. Các bước rất chi là đơn giản, bạn có thể thành công ngay lần đầu tiên động tay vào.

Nguyên liệu chuẩn bị: Đậu đen (khoảng 300gram), chảo lớn, nồi nước.

Thực hiện:

- Trước tiên, bạn cần rửa sạch đậu đen và loại bỏ những bụi bẩn, hạt hư hỏng và bị lép.

- Đặt cái chảo lên bếp nóng, cho toàn bộ số đậu vào rang lên. Đảo đều tay với ngọn lửa vừa phải để đậu không bị cháy. Tiếp tục rang như vậy cho đến khi đậu có mùi thơm và đã chín đều.

- Đun nước sôi rồi cho đậu vào nấu sôi lên rồi đổ bỏ phần nước này đi. Đây chính là cách làm mất đi lớp bám của bụi bẩn chưa được làm sạch trong giai đoạn đầu tiên.

- Tiếp tục nấu đậu với một lượng nước sạch mới. Cứ nấu cho đến khi hạt đậu chín mềm thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đợi cho nó nguội rồi lọc lấy nước bảo quản trong tủ lạnh.

Cách uống nước đậu đen rang giảm cân

Nước đậu đen khi rang lên rất dễ uống, lại tỏa ra mùi thơm nên bạn yên tâm khi sử dụng.

Vì đặc tính tạo cảm giác no, nên thời điểm dùng tốt nhất chính là trước bữa ăn khoảng 20 phút. Nếu duy trì cách này mỗi ngày, đảm bảo chỉ trong một tuần cân nặng của bạn đã có sự thay đổi bất ngờ.

Mỗi lần uống 1 ly nước đậu đen đầy, kết hợp khi tới bữa ăn thì ăn ít lại. Nếu bạn cảm thấy loại nước này khó uống thì hãy thêm vào chút mật ong để dễ uống hơn. Mật ong ngọt nhưng lại hỗ trợ giảm cân rất tốt nên bạn không cần lo lắng khi dùng. Hoặc, có thể thay thế bằng sữa tươi không đường vì nó sẽ không làm thay đổi công dụng của nước mật ong.

Đồng thời mỗi khi thấy thèm ăn hay khát nước, thay vì uống nước ngọt và các loại thức ăn nhanh thì bạn nên thay thế nước đậu đen uống giảm cân sẽ tốt hơn.

Như vậy, như những chia sẻ ở trên, bạn đã có lời giải đáp cho thắc mắc nước đậu đen rang có giảm cân hay không? Bạn hãy tự mình trải nghiệm và nhìn thấy sự thay đổi hình thể của mình sau một thời gian kiên trì nhé.