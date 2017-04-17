Giảm ngay 14kg trong 21 ngày với nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh

Luyện tập 17/04/2017 10:22

Hỗn hợp nước uống thanh lọc sau đây bao gồm những nguyên liệu đơn giản và rẻ tiền. Hãy áp dụng ngay để có vóc dáng như mơ ước!

Giảm cân là vấn đề cực kì nan giải đối với các chị em phụ nữ. Hiện nay, có rất nhiều cách giúp phái đẹp có thể giảm cân nhanh chóng như thuốc giảm cân, ăn kiêng,... Đặc biệt, có một phương pháp rất đơn giản rẻ tiền với các nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe mà các chị em thường hay áp dụng: detox.

Đây là biện pháp thanh lọc, giúp các cơ quan đào thải các độc tố, chất thừa trong cơ thể. Nhờ vậy, các quá trình chuyển hóa sẽ hoạt động tốt hơn. Chúng ta cũng có thể giúp cơ thể loại bỏ các chất độc nhanh chóng và hiệu quả hơn bằng cách tự pha chế một số loại nước thanh lọc bao gồm các thành phần tự nhiên, chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài ra, nếu thường xuyên uống nước thanh lọc, bạn cũng có thể giảm cân rất nhanh chóng.

Hỗn hợp nước uống thanh lọc sau đây bao gồm những nguyên liệu đơn giản và rẻ tiền có khả năng giúp giảm cân rất hiệu quả như gừng, chanh và dưa leo. 

Giảm ngay 14kg trong 21 ngày với nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh - Ảnh 1
Công thức nước uống từ gừng, chanh và dưa leo sẽ giúp giảm cân và thanh lọc cơ thể. Ảnh minh họa: Internet.

Thành phần:

8 ly nước lọc

1 muỗng canh gừng, đã cạo vỏ

1 trái dưa leo cỡ nhỏ, để nguyên vỏ và cắt lát

1 trái chanh, cắt lát

12 lá bạc hà

Giảm ngay 14kg trong 21 ngày với nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh - Ảnh 2
Hỗn hợp nước uống này giúp bạn giảm 14 kg trong 21 ngày. Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm:

Cho tất cả nguyên liệu cùng với nước vào một tô lớn.

Trộn đều hỗn hợp này và ngâm qua đêm để hương vị và dưỡng chất trong các nguyên liệu được hòa lẫn với nhau.

Cách sử dụng:

Uống 8 ly nước này mỗi ngày để thay cho nước lọc trong vòng 4 ngày. Không chỉ giúp giảm cân, nó còn giúp cải thiện sức khỏe rất hiệu quả. 

Lưu ý:

Để cấp nước cho cơ thể, nên uống loại nước này mỗi ngày và kết hợp với những thực phẩm không chứa chất béo. Nước uống thanh lọc này cũng rất tốt cho các chức năng khác trong cơ thể. Đồng thời, cần thường xuyên luyện tập thể dục để phòng chống các loại bệnh tật.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

(Nguồn: Greentreemedic)

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