Giảm đau, cải thiện tuần hoàn máu chỉ bằng động tác duỗi người cực đơn giản

Luyện tập 30/10/2017 15:35

Chỉ cần dành một chút thời gian làm động tác duỗi người này mỗi sáng, bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như giảm đau, cải thiện tuần hoàn máu...

Mỗi sáng thay vì ngủ nướng thêm vào phút bạn nên dành thời gian để ngồi dậy và làm các động tác duỗi người để giãn cơ, tăng cường sức khỏe và mang đến nhiều lợi ích khác cho cơ thể.

Cải thiện tư thế

Theo nhiều nghiên cứu, việc duỗi người mỗi ngày sẽ giúp tác động đến các nhóm cơ lưng, ngực từ đó giúp lưng thẳng hơn. Việc này sẽ giúp xương sống linh hoạt và lưng thẳng hơn. Động tác duỗi người đặc biệt thích hợp với những chị em làm văn phòng, phải ngồi nhiều và ít có thời gian vận động.

Giảm đau nhức cơ

Ngồi nhiều cũng có thể gây ra tình trạng đau nhức cổ vai gáy, đau vai, nhức cơ, xương, khớp. Các cơn đau này thường biểu hiện rõ rệt vào thời điểm sáng sau khi ngủ dậy. Duỗi người vào mỗi sáng sẽ giúp cải thiện hiệu quả tình trạng đau cơ khớp.

Tăng lưu thông máu

Các chuyên gia y tế cho rằng duỗi cơ mỗi sáng sẽ giúp tăng lưu thông máu khắp cơ thể, đặc biệt là não bộ. Việc này sẽ giúp tăng cường sự tập trung giúp bạn bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả hơn.

Các bài tập duỗi người đơn giản

Dưới đây là các động tác duỗi người đơn giản bản có thể tự thực hành mỗi ngày giúp nâng cao sức khỏe.

Vươn người

Giảm đau, cải thiện tuần hoàn máu chỉ bằng động tác duỗi người cực đơn giản - Ảnh 1
Động tác vươn người - Ảnh minh họa: Internet

Bạn ngồi trên giường hoặc thảm, và từ từ vươn người về phía trước, kéo tay chạm vào ngón chân. Nếu không thể với tới bàn chân, bạn có thể vươn người ra xa hết mức có thể và tập quen dần cho đến khi cơ thể thích nghi. Tập trung thở ra để tăng cường tuần hoàn máu.

Tư thế đứa trẻ

Giảm đau, cải thiện tuần hoàn máu chỉ bằng động tác duỗi người cực đơn giản - Ảnh 2
Tư thế đứa trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những động tác đơn giản nhất giúp thư giãn và tăng cường sức mạnh cho lưng và cột sống.

Quỳ trên gối, gập người xuống, trọng lượng đè lên hai bắp chân. Hai tay duỗi song song với bàn chân. Hít thở sâu.

Nằm ngửa gập chân

Giảm đau, cải thiện tuần hoàn máu chỉ bằng động tác duỗi người cực đơn giản - Ảnh 3
Nằm ngửa gập chân giúp thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những tư thế giúp thư giãn tốt nhất. Bạn nằm ngửa hoàn toàn thoải mái trên giường, co hai chân lại chạm vào nhau như hình. 2 tay duỗi thoải mái ở 2 bên sườn. Nếu cảm thấy hơi căng thẳng, hãy đặt gối hoặc 1 tấm khăn mỏng dưới đầu gối để nâng chân lên.

Cuộn người

Giảm đau, cải thiện tuần hoàn máu chỉ bằng động tác duỗi người cực đơn giản - Ảnh 4
Cuộn người giúp giãn lưng và hông - Ảnh minh họa: Internet

Nằm ngửa và co đầu gối về phía ngực. Bắt chéo 2 bàn chân và ôm lấy cẳng chân. Dùng lực nâng người ngồi dậy rồi lại trở về tư thế nằm ngửa co chân. Thở ra đều đặn. Tư thế này giúp giãn lưng và hông.

Tăng tuần hoàn máu, ngừa lão hóa hiệu quả hơn cả thuốc bổ nhờ một động tác cực đơn giản

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Chỉ cần bỏ ra vài phút mỗi ngày thực hành động tác dưới đây, chắc chắn bạn sẽ trẻ khỏe hơn hẳn mà không cần phải tốn tiền mua các loại thuốc bổ đắt đỏ.

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