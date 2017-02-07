Giảm cân sau Tết: Ăn khoai tây kiểu này, giảm 5kg chỉ trong 3 ngày

Luyện tập 07/02/2017 15:20

Sau kỳ nghỉ Tết dài và cơ thể nạp vào khá nhiều loại thức ăn giàu calo, việc tăng cân là thực trạng hầu hết chị em phụ nữ gặp phải, theo healthexpertgroup.

Ngoài việc luyện tập đều đặn thì chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp duy trì cân nặng cân đối, thậm chí giúp giảm cân một cách lành mạnh.

Mỡ bụng, thừa cân không chỉ là một trong những vấn đề gây mất thẩm mỹ mà nó còn cảnh báo nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Nếu không giảm cân lành mạnh, cơ thể người mắc bệnh béo phì có khả năng gặp nhiều biến chứng như huyết áp cao, tim mạch và thậm chí gây đột quỵ.

Sau Tết, ngoài việc tập luyện bạn nên thực hiện chế độ ăn giảm cân nhanh chóng để lấy lại vóc dáng. Bạn có thể áp dụng chế độ ăn uống giúp giảm đến 5kg trong vòng 3 ngày mà không hề mất quá nhiều thời gian.

Giảm cân sau Tết: Ăn khoai tây kiểu này, giảm 5kg chỉ trong 3 ngày - Ảnh 1

Thực đơn mà healthexpertgroup chia sẻ được thực hiện với nguyên liệu chủ yếu là khoai tây. Tuy chế độ này khá lành mạnh nhưng chúng không hoàn toàn thích hợp cho tất cả mọi người, nhất là những người có bệnh mãn tính đang điều trị hoặc dị ứng với khoai tây.

Dưới đây là những gì bạn cần thực hiện trong 3 ngày:

Ngày đầu tiên

Bữa sáng: Một củ khoai tây luộc và một cốc sữa chua (khoai tây không gia vị)

Ăn trưa: Hai củ khoai tây luộc và một cốc sữa chua

Ăn tối: 2 chén sữa chua

Ngày thứ hai

Giảm cân sau Tết: Ăn khoai tây kiểu này, giảm 5kg chỉ trong 3 ngày - Ảnh 2

Bữa sáng: Một củ khoai tây luộc và 1 cốc sữa chua

Ăn trưa: Hai củ khoai tây luộc và một cốc sữa chua

Ăn tối: Một củ khoai tây luộc và một cốc sữa chua

Ngày thứ ba

Bữa sáng: Một củ khoai tây luộc

Ăn trưa: Một củ khoai tây luộc

Ăn tối: Một cốc sữa chua

Lưu ý:

Nếu bạn cảm thấy đói quá mức, không nên cố chịu đựng mà hãy ăn thêm một lượng nhỏ hạt hạnh nhân, uống thêm sữa chua và trái cây.

Nhiều người đã áp dụng  thực đơn trên và giảm được 5kg trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, bạn không nên cố gắng kéo dài thực đơn vì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Chúc bạn thành công.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   thực đơn giảm cân món ăn giảm cân Ăn khoai tây giảm cân giảm 5kg chỉ trong 3 ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn