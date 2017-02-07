Giảm cân sau Tết: Ăn khoai tây kiểu này, giảm 5kg chỉ trong 3 ngày

Sau kỳ nghỉ Tết dài và cơ thể nạp vào khá nhiều loại thức ăn giàu calo, việc tăng cân là thực trạng hầu hết chị em phụ nữ gặp phải, theo healthexpertgroup.

Ngoài việc luyện tập đều đặn thì chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp duy trì cân nặng cân đối, thậm chí giúp giảm cân một cách lành mạnh.

Mỡ bụng, thừa cân không chỉ là một trong những vấn đề gây mất thẩm mỹ mà nó còn cảnh báo nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Nếu không giảm cân lành mạnh, cơ thể người mắc bệnh béo phì có khả năng gặp nhiều biến chứng như huyết áp cao, tim mạch và thậm chí gây đột quỵ.

Sau Tết, ngoài việc tập luyện bạn nên thực hiện chế độ ăn giảm cân nhanh chóng để lấy lại vóc dáng. Bạn có thể áp dụng chế độ ăn uống giúp giảm đến 5kg trong vòng 3 ngày mà không hề mất quá nhiều thời gian.

Thực đơn mà healthexpertgroup chia sẻ được thực hiện với nguyên liệu chủ yếu là khoai tây. Tuy chế độ này khá lành mạnh nhưng chúng không hoàn toàn thích hợp cho tất cả mọi người, nhất là những người có bệnh mãn tính đang điều trị hoặc dị ứng với khoai tây.

Dưới đây là những gì bạn cần thực hiện trong 3 ngày:

Ngày đầu tiên

Bữa sáng: Một củ khoai tây luộc và một cốc sữa chua (khoai tây không gia vị)

Ăn trưa: Hai củ khoai tây luộc và một cốc sữa chua

Ăn tối: 2 chén sữa chua

Ngày thứ hai

Bữa sáng: Một củ khoai tây luộc và 1 cốc sữa chua

Ăn trưa: Hai củ khoai tây luộc và một cốc sữa chua

Ăn tối: Một củ khoai tây luộc và một cốc sữa chua

Ngày thứ ba

Bữa sáng: Một củ khoai tây luộc

Ăn trưa: Một củ khoai tây luộc

Ăn tối: Một cốc sữa chua

Lưu ý:

Nếu bạn cảm thấy đói quá mức, không nên cố chịu đựng mà hãy ăn thêm một lượng nhỏ hạt hạnh nhân, uống thêm sữa chua và trái cây.

Nhiều người đã áp dụng thực đơn trên và giảm được 5kg trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, bạn không nên cố gắng kéo dài thực đơn vì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Chúc bạn thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giam-can-sau-tet-an-khoai-tay-kieu-nay-giam-5kg-chi-trong-3-ngay-179049.html