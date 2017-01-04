Đun vỏ chuối lấy nước uống, điều kì diệu gì sẽ xảy ra với cơ thể chỉ sau 7 ngày?

Theo một số nghiên cứu, gần như một nửa chất dinh dưỡng của chuối được tìm thấy trong phần vỏ. Nếu ăn chuối và vứt vỏ nghĩa là bạn cũng đang bỏ đi ½ nguồn dinh dưỡng có được. Chuối là loại trái cây khá phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và ở nhiều nơi, người ta đã khám phá ra rằng vỏ chuối có thể giúp giảm cân vô cùng hiệu quả, theo Myeva.

Chứa 12% chất xơ hàng ngày của bạn, giúp tiêu hóa và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Phần thịt một quá chuối cỡ trung bình có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả:

Có đến 17% vitamin C cần cho cơ thể mỗi ngày, giúp thúc đẩy sức mạnh của hệ miễn dịch.

20% vitamin B-6, giúp tăng khả năng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

12% kali, giúp phát triển các tế bào, các mô và các cơ quan trong cơ thể.

8% magiê cơ thể bạn cần, giúp ích cho sản xuất năng lượng và điều hòa nồng độ glucose trong cơ thể.

Nếu như bạn sử dụng cả phần vỏ chuối sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn. Vỏ chuối chứa một lượng cao vitamin B6 và B12, cũng như magiê và kali. Nó cũng chứa một số chất xơ và protein cần cho sức khỏe tổng quát.

Ăn chuối chín hay chưa chín tốt hơn?

Bạn có khá nhiều lựa chọn cho việc ăn chuối, thế nhưng nói đến giảm cân thì chuối xanh là lựa chọn tốt nhất.

Chuối xanh chứa nhiều probiotic, giúp nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa. Thêm vào đó, vỏ chuối khi còn xanh có thể giúp tăng serotonin và dopamine cấp, nhờ đó nó có thể giúp bạn cảm thấy tâm trạng khá hơn.

Nhưng bạn vẫn có thể sử dụng một vỏ chuối chín để giảm cân nếu bạn thích hương vị ngọt ngào hơn.

Làm thế nào để giảm cân với vỏ chuối?

Vỏ trái cây nói chung thường chứa nồng độ dinh dưỡng thực vật cao hơn, do đó nó làm cho phần vỏ có vị đắng. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều cách để chế biến vỏ chuối thành món ăn ngon, một loại nước uống giúp giảm cân hiệu quả.

vỏ trái cây nói chung có chứa nồng độ cao hơn của dinh dưỡng thực vật, trong đó có xu hướng làm cho họ có vị đắng.

- Bạn có thể cắt 2 đầu vỏ chuối rồi xay cùng với các loại trái cây khác, bạn sẽ có ly sinh tố vô cùng thơm ngon.

- Hoặc bạn cũng có thể nấu nươc vỏ chuối theo công thức dưới đây:

Chuẩn bị:

- 3-4 vỏ chuối chín

- 1 lít nước

Thực hiện:

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần đổ nước vào nồi và đun sôi. Khi nước sôi, cho vỏ chuối vào và đun tiếp trong khoảng 15 phút trên bếp lửa nhỏ.

Sau đó, tắt bếp và chắt lọc lấy phần nước vào cốc để uống. Nếu thích bạn hãy cho thêm một chút bột quế để tạo mùi thơm cũng như tăng hiệu quả giảm cân.

Tốt nhất, nên uống đều đặn 7 ngày liền vào các buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn sẽ cảm thấy cơ thể giàu năng lượng, giảm cân hiệu quả bất ngờ.

Chúc bạn thành công.

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