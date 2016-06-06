Nếu bạn đang tìm một phương pháp giảm cân hiệu quả thì nước gừng chính là sự lựa chọn đúng đắn dành cho bạn, theo healthyandnaturallife.

Công thức này không chỉ làm tan lượng mỡ thừa mà còn là thức uống giúp bạn tăng cường sức khỏe tổng quát. Gừng là một trong 5 siêu thực phẩm hàng đầu giúp tăng cường sức đề kháng cũng như giúp đốt cháy vòng eo một cách hiệu quả.

Thức uống được đun từ gừng không chỉ làm mới cơ thể mà nó còn là công cụ giải độc tuyệt vời. Qua đó, chúng giúp đốt cháy chất béo nhanh chóng.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần chuẩn bị để có vòng eo và sức khỏe như ý:

Thành phần :

- Gừng tươi thái lát vừa phải (1 vài tép nhỏ)

- 1,5 lít nước

- Nước cốt chanh (có thể có hoặc không)

Hướng dẫn thực hiện:

Đun 1,5 lít nước cho sôi hẳn, thêm gừng vào nấu trên bếp lửa nhỏ trong vòng 15 phút rồi tắt bếp.

Dùng dụng cụ rây lọc lọc lấy phần nước và loại bỏ xác gừng. Cuối cùng nếu muốn, hãy cho vào nước gừng một chút nước cốt chanh để uống.

Sử dụng:

Uống hỗn hợp nước gừng đều đặn ngày trước bữa ăn. Riêng buổi chiều, uống trước bữa ăn chiều chừng 1 tiếng đồng hồ.

Do đặc tính chống viêm mạnh của gừng, nước gừng có thể làm giảm viêm, đau khớp và sưng gây ra bởi các bệnh như thấp khớp hoặc viêm xương khớp. Và gừng dồi dào chất chống oxy hóa trung hòa những thiệt hại gây ra bởi các gốc tự do trong cơ thể, chống lại ung thư.

Lưu ý: Công thức không phù hợp với phụ nữ mang thai, người tiền sử cao huyết áp và đau dạ dày nặng.

Chúc bạn thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dun-gung-uong-trong-2-tuan-giam-can-cap-toc-va-co-the-sach-chat-doc-132877.html