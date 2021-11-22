Vì cơ thể chúng ta được thiết kế tự nhiên để di chuyển, đặc biệt việc chạy bộ mang lại lợi ích rất nhiều cho sức khỏe thể chất và cả sức khỏe tinh thần chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là top 5 lợi ích đáng chú ý nhất của chạy bộ.

Thời tiết lạnh của mùa đông thường khiến chúng ta muốn vùi mình trong chăn ấm chứ không vận động nhiều. Tuy nhiên một chút hoạt động thể dục thể thao vào sáng sớm sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh hơn nhiều, đặc biệt là chạy bộ .

Trong số các bài tập thể lực, chạy bộ sẽ giúp cải thiện tâm trạng hơn hẳn so với các bài tập khác. Trên thực tế, chỉ cần 30 phút chạy bộ mỗi ngày là có thể giúp làm dịu đi cảm xúc của một người mắc chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng, theo tạp chí của Đại học Y khoa Thể thao Hoa Kỳ. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc chạy bộ đã góp phần trong việc giúp những người bị trầm cảm lâm sàng hồi phục.

2. Chạy bộ làm giảm nguy cơ ung thư và các bệnh khác

Tuy không thể chữa khỏi bệnh ung thư nhưng chạy bộ đã được chứng minh là có thể giúp cơ thể ngăn ngừa nó. Theo một khảo sát lớn trên Tạp chí Dinh dưỡng, chạy bộ nói riêng hay tập thể thao nói chung có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Trên thực thế, Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng việc chạy bộ có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết và ung thư vú. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tập thể dục nhịp điệu từ 30 phút trở lên mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ tử vong hơn bất kỳ bài tập nào.

3. Chạy bộ là hoạt động giúp đốt cháy calo nhiều nhất

Chạy bộ là hoạt động thể dục thể thao giúp đốt cháy calo nhiều nhất

Mặc dù không có gì ngạc nhiên cho lắm về việc chạy bộ chính là một "kẻ tiêu thụ calo" thực thụ, nhưng bạn có biết rằng một người trưởng thành nặng từ 75 đến 90kg có thể đốt cháy từ 600 đến 850 calo trong một giờ đồng hồ chỉ bằng cách chạy bộ? Nghiên cứu còn chỉ ra rằng calo vẫn sẽ được đốt cháy nhiều giờ sau khi bạn ngừng chạy.

4. Chạy bộ giúp tăng tuổi thọ

Trong nhiều nghiên cứu, tiêu biểu là nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, nếu không tập thể dục thể thao thì bạn có nguy cơ tử vong cao gấp đôi và chạy bộ sẽ giúp kéo dài thêm tuổi thọ của bạn.

Theo một nghiên cứu khác được đăng tải trên Tạp chí Tiến bộ về Bệnh tim mạch, một giờ chạy bộ mỗi ngày trong thời gian dài có thể giúp tăng tuổi thọ của bạn thêm 7 năm.

5. Chạy bộ tăng chất lượng tinh trùng ở nam giới

Chạy bộ giúp tăng chất lượng tinh trùng ở nam giới

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Reproduction chỉ ra rằng những người đàn ông chạy bộ ít nhất mỗi ngày một tiếng rưỡi và ít nhất 3 lần trong một tuần có chất lượng tinh trùng tốt hơn nhiều so với những người khác. Theo đó, tinh trùng của những người này thường khỏe hơn và còn "bơi lội" nhanh hơn nữa.

Nhưng việc này chỉ có tác dụng khi bạn tiếp tục duy trì thói quen chạy này vì hiệu quả của nó sẽ dừng lại khi bạn dừng việc duy trì thói quen chạy bộ lại. Tuy nhiên chạy quá nhiều cũng có thể gây hại cho việc xuất tinh, vì vậy điều quan trọng là tập luyện vừa đủ và không quá sức.

Ảnh: India Times