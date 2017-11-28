Cách ăn khoai lang để giảm cân thần kì

Luyện tập 28/11/2017 16:10

Cách ăn khoai lang để giảm cân thần kì không hề ép theo một quá trình ăn kiêng khắc nghiệt, không bỏ đói cơ thể khiến cơ thể bị sốc, hoàn toàn làm chủ được cả quá trình, các chị em sẽ không hề thấy mệt mỏi hay thiếu năng lượng đâu nhé.

Các chị em thù ghét cái cân? Các chị em muốn có được cân nặng lý tưởng? Giảm cân thần kì chỉ trong một thời gian ngắn? Vậy cần phải làm thế nào? Hãy để khoai lang giúp các chị em nhé. Cách ăn khoai lang để giảm cân không còn là một bí mật nữa. Tham khảo bài báo dưới đây để biết được cách ăn khoai lang để giảm cân thần kì nhé.

Hướng dẫn cách ăn khoai lang để giảm cân an toàn hiệu quả

Các bạn hãy hoàn toàn yên tâm vào những hướng dẫn cách ăn khoai lang giảm béo này nhé. Nó hoàn toàn theo một quá trình khoa học, và từ từ để cơ thể không bị sốc đột ngột, không làm bạn bị sức khỏe giảm sút cũng như thiếu chất đâu nhé. 

Bước 1: Làm quen với khoai lang

Khoai lang là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Trong thành phần của khoai lang có chứa tinh bột (một phần lớn), chất xơ, các vitamin, và khoáng chất. Tiêu thụ loại thực phẩm này là một cách ăn khoai lang để giảm cân. Khoai lang sẽ đốt cháy mỡ và giúp săn chắc cơ thể.

Tuy vậy, khoai lang lại là một loại thực phẩm khá khó tiêu. Ăn khoai lang nhiều có thể khiến bụng bị đầy hơi, ợ hơi, thậm chí là xì hơi. Và những phiền toái này tốt nhất là nên tránh xa. Do vậy, ban đầu bạn cần để cơ thể mình thích nghi với khoai lang trước.

Ăn khoai lang giúp giảm cân đơn giản tại nhà
Ăn khoai lang giúp giảm cân đơn giản tại nhà. Ảnh: Internet

Hãy bắt đầu với 1 củ khoai lang vào bữa sáng. Bạn nên ăn kèm với hoa quả như nước cam, dâu tây, sữa,… Ăn như thế bạn sẽ đảm bảo được lượng đạm cung cấp cho cơ thể vào buổi sáng. Buổi trưa và tối, bạn tập dần ăn ít tinh bột, đường, thêm vào khẩu phần rau, củ quả. Ăn thịt không ảnh hưởng tới cân nặng nên bạn ăn nhiều thịt cũng không sao nhé (Nhưng tránh mỡ ra nhé). 

Giai đoạn làm quen này có thể kéo dài từ 2-5 ngày tùy từng người.

Bước 2: Thay thế cơm bằng khoai lang

Tới bước này, bạn sẽ thay thế cơm trắng trong bữa ăn bằng khoai lang. Buổi sáng, bạn ăn khoai lang kèm rau củ quả luộc, tránh ăn thịt, cá (chắc ít người ăn thịt, cá vào buổi sáng). Buổi trưa, bạn ăn khoai lang kèm vừng, lạc, muối. Có thể bổ sung thêm protein bằng đậu hoặc sữa. Buổi tối thì bạn chớ ăn khoai lang nhé. Thay vào đó bạn ăn bữa nhẹ vào buổi chiều với khoai lang. Buổi tối bạn có thể bỏ qua hoặc ăn thật nhẹ như rau luộc, sa lát và hoa quả.

Ở giai đoạn 2, ăn khoai lang thay thế cho cơm giúp bạn giảm cân tốt hơn
Ở giai đoạn 2, ăn khoai lang thay thế cho cơm giúp bạn giảm cân tốt hơn. Ảnh: Internet

Giai đoạn 2 này nên kéo dài trong 1 tuần.

Bước 3: Thắt lưng buộc bụng với khoai lang.

Khi cơ thể đã quen với khẩu phần ăn giảm dần, lúc này bạn cần thắt chặt lại khẩu phần ăn. Bữa sáng, bạn chỉ cần 1 củ khoai lang là đủ. Bữa trưa, 1 củ rưỡi khoai lang, kèm rau củ luộc và một vài miếng đậu. Buổi chiều, 1 củ khoai lang kèm sữa hoặc nước cốt gà.

Giai đoạn này nên kéo dài trong khoảng 2 tuần là đủ. Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, nếu bạn tuân thủ chặt chẽ liệu trình giảm cân bằng khoai lang thì ít nhất bạn sẽ giảm được từ 2-5Kg tùy cơ địa đấy chị em ạ. 

Nhưng khi sử dụng khoai lang để giảm cân thì bạn cần lưu ý: 

  • Không ăn khoai lang tím, khoai lang mật,.. chỉ nên ăn khoai lang trắng do đây là loại ít tinh bột 

Muốn giảm cân bằng khoai lang, hãy lựa chọn khoai lang trắng để có hiệu quả tốt nhất
Muốn giảm cân bằng khoai lang, hãy lựa chọn khoai lang trắng để có hiệu quả tốt nhất. Ảnh: Internet

  • Tuyệt đối không sử dụng khoai để chiên, xào, rán. Mỡ trong dầu ăn sẽ làm bạn tích mỡ và khó giảm béo hơn rất nhiều. 
  • Khoai lang sống có rất nhiều vi khuẩn, đừng dại mà ăn sống nhé. Ăn chín uống sôi là tốt nhất. 
  • Sau khi kết thúc liệu trình giảm cân, chỉ nên ăn lại một cách nhẹ nhàng, chớ nên ăn “bù” sẽ phản tác dụng.

 

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