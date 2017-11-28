Ăn khoai lang giảm cân hay tăng cân giờ sẽ không còn là câu hỏi khiến bạn phải phân vân nữa

Luyện tập 28/11/2017 16:09

Ăn khoai lang giảm cân hay tăng cân hoàn toàn tùy thuộc vào cách bạn ăn khoai lang như thế nào. Tham khảo bài viết để giúp bạn tăng cân hay giảm cân bằng khoai lang đúng đắn, an toàn và khoa học nhất nhé.

Khoai lang là một loại thực phẩm khá bổ dưỡng và quen thuộc với mọi căn bếp Việt. Đã từng có một vài bài báo nói về các tác dụng giảm cân thần kì của khoai lang. Nhưng cũng có một số người lại phản đối vì họ đã từng thử mà lại bị tăng cân. Vậy rốt cuộc là ăn khoai lang giảm cân hay tăng cân? Câu trả lời là tùy vào chế độ ăn mà bạn áp dụng. Có những phương pháp giảm cân dựa vào khoai lang là thực phẩm chính. Nhưng cũng có những người lại sử dụng khoai lang để tăng cân. Vậy nên ăn khoai lang giảm cân hay tăng cân là phụ thuộc vào cách mà bạn sử dụng khoai lang để ăn. Hãy cùng tìm hiểu ăn khoai lang giảm cân hay tăng cân tùy ý trong bài báo sau nhé.

Tìm hiểu ăn khoai lang giảm cân hay tăng cân

Cách ăn khoai lang để tăng cân

Thực ra thì để tăng cân, bạn có thể sử dụng nhiều loại thực phẩm khác, không riêng gì khoai lang. Một chế độ ăn giàu tinh bột, giàu đường, cùng các chất béo sẽ giúp bạn tăng cân chóng mặt. Khoai lang khá giàu tinh bột, khoai lang để lâu sẽ rất ngọt do có chứa đường (do tinh bột chuyển hóa thành). Chiên, rán, xào,… khoai lang sẽ là một khẩu phần ăn giàu calo cho các bạn gầy. Thêm vào đó, khoai lang khá dễ ăn, lại có nhiều chất xơ, giúp tiêu hóa tốt hơn.

Ăn khoai rang rán, chiên, xào sẽ giúp bạn tăng cân hiệu quả
Ăn khoai rang rán, chiên, xào sẽ giúp bạn tăng cân hiệu quả. Ảnh: Internet

Lưu ý một chút là khoai lang, cùng các đồ chiên rán có mỡ thì thường hơi khó tiêu. Nên ăn kèm cùng các loại thực phẩm khác cho dễ tiêu hơn. Béo thì dễ, nhưng béo khỏe, béo đẹp mới khó. Ăn thức ăn giàu calo thì nhanh béo, nhưng sẽ đi kèm theo đó là nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Vì vậy, bạn nên cân bằng khẩu phần ăn của mình sao cho phù hợp, cơ thể hấp thu dinh dưỡng một cách thích hợp và khỏe mạnh nhé.

Mách bạn cách ăn khoai lang để giảm cân

Tăng cân thì dễ, nhưng giảm cân thì hơi khó à nha! Nhưng không sao, đã có khoai lang giúp bạn giải quyết vấn đề này. Bạn nên nhớ rằng 1Kg khoai lang mới chỉ cung cấp có 860calo, ít hơn rất nhiều so với cơm. Cách giảm cân với khoai lang đơn giản nhất là thay bữa sáng của bạn bằng 1 củ khoai lang. Ăn khoai vừa cho cảm giác no bụng, vừa lâu đói, hạn chế cảm giác thèm ăn mà không ảnh hưởng tới dạ dày như khi nhịn đói giảm cân. Không chỉ có vậy, khoai lang còn cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng cho cơ thể nữa. Nhưng bạn nên nhớ, khẩu phần ăn của mình cũng vẫn phải đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng giữa đạm, tinh bột, chất béo nhé. Ăn khoai không sẽ mất cân bằng dinh dưỡng, tới lúc đó bạn sẽ bị phản tác dụng đấy.

Ăn khoai lang thay bữa sáng và trưa sẽ giúp bạn giảm cân khỏe mạnh
Ăn khoai lang thay bữa sáng và trưa sẽ giúp bạn giảm cân khỏe mạnh. Ảnh: Internet

Một vài lưu ý khi áp dụng cách ăn khoai lang để giảm cân:

  • Tuyệt đối không dùng dầu mỡ để chiên rán khoai. Tốt nhất là ăn khoai hấp, luộc. Muốn tăng cân thì mới dùng tới dầu mỡ nhé.
  • Chỉ nên ăn khoai trắng. Khoai tím, khoai mật có rất nhiều đường, thủ phậm gây béo số 1.
  • Không nên ăn khoai sống. Khoai sống có chứa rất nhiều vi khuẩn, cũng như nhựa khoai có thể gây hại tiêu hóa. Ăn chín uống sôi vẫn là tốt nhất.
  • Khoai để lâu có thể mọc mầm, lại có nhiều đường, không nên ăn loại này mà chỉ nên ăn khoai mới đào.
  • Những người có tiền sử về bệnh tiêu hóa thì không nên sử dụng khoai lang. Khoai lang sẽ gây đầy hơi, ợ hơi và cả xì hơi nữa. Sẽ thật khó chịu khi bị những triệu chứng trên hành hạ.
  • Đừng nên ăn khoai vào buổi tối. Ăn khoai lang buổi tối sẽ cản trở việc cơ thể hấp thu dinh dưỡng từ khoai và các thức ăn khác. Điều này không tốt cho hệ tiêu hóa tí nào.
  • Đã dùng khoai thì chớ có ăn hồng, bị viêm loét dạ dày có ngày.
  • Nên ăn khoai lang kèm rau xanh cùng các thực phẩm khác (vừa là đổi món, dễ ăn, vừa cung cấp dinh dưỡng bổ sung)
  • Chỉ nên ăn khoai lang giảm cân theo liệu trình tối đa 4 tuần. Sau đó cần quay trở lại chế độ ăn nhẹ nhàng như bình thường.
  • Muốn giảm cân hiệu quả cần kết hợp cả dinh dưỡng lẫn luyện tập hàng ngày, cùng chế độ sinh hoạt khoa học và hợp lý.

 

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