Ăn dưa leo theo cách này để đầu tuần 54kg cuối tuần chỉ còn 47kg

Ngoài ra, dưa leo cũng là một thực phẩm thường được sử dụng để điều trị các vấn đề về da như mụn và thanh lọc da. Nó cũng có khả năng giúp bạn giảm cân trong thời gian ngắn. Nếu muốn giảm cân nhanh và hiệu quả , bạn có thể thử áp dụng biện pháp sau đây để giảm 7kg trong vòng 1 tuần.

Dưa leo là thực phẩm chứa nhiều nước và các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B, C, E, canxi, kẽm, magiê và chất xơ. Đồng thời, nó có công dụng thanh lọc và đào thải độc tố trong cơ thể. Nó cũng giúp làm sạch đường ruột, tiêu hóa và đẩy nhanh sự trao đổi chất. Dưa leo cũng có tác dụng lợi tiểu để loại bỏ chất thừa trong cơ thể, nhất là đối với những người thường xuyên ăn đồ uống đóng hộp và thức ăn mặn. Chính vì vậy, loại rau củ này thường được sử dụng trong nhiều công thức thanh lọc.

Bữa sáng: Ăn một tô salad dưa leo và 2 trái trứng; ăn nhẹ giữa sáng với một trái táo hoặc đào cùng với 5 trái mận.

Bữa trưa: Ăn một tô salad dưa leo cùng một miếng bánh mì nướng và bổ sung thêm một ly sinh tố dưa leo vào buổi xế.

Bữa tối: Ăn 300gr bất kì loại trái cây nào mà bạn thích.

Cách làm salad dưa leo

400gr dưa leo

200 ml sữa chua

Hành tây

1 chút muối

Gọt vỏ dưa leo và cắt lát. Bỏ thêm muối và trộn đều. Sau đó, cho thêm hành tây và sữa chua vào rồi trộn các nguyên liệu với nhau, vậy là bạn đã có một món ăn rất bổ dưỡng cho bữa sáng và bữa trưa.

Cách làm sinh tố dưa leo

1 trái dưa leo

1 trái táo

1 nắm rau cải bó xôi

Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay và xay cho đến khi có được một hỗn hợp đồng nhất. Uống ngay khi vừa chế biến xong để giữ được độ tươi ngon và các dưỡng chất trong nguyên liệu.

Bạn sẽ có thể giảm 7 kg trong vòng một tuần nếu áp dụng đều đặn theo phương pháp này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

(Nguồn: Healthylifevision)