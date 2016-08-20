Ăn dưa chuột, giảm ngay 7kg chỉ trong 7 ngày

Luyện tập 20/08/2016 06:15

Chỉ cần tuân theo chế độ ăn uống với dưa chuột, việc giảm cân chưa bao giờ dễ dàng và kết quả lại đến mau như thế!

Dưa chuột là một thực phẩm có ích cho cơ thể và đặc biệt là chứa rất ít calo. Khi cơ thể hấp thụ dưa chuột, các dưỡng chất bên trong nó sẽ giúp cơ thể tăng tốc độ trao đổi chất, loại bỏ các độc tố đã chất đống trong nhiều năm, làm sạch da và giúp bạn giảm trọng lượng dư thừa.

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Dưa chuột là một thực phẩm có ích cho cơ thể 

Dựa trên những lợi ích và đặc điểm trên của dưa chuột, healthy food star xây dựng một chế độ ăn uống kéo dài 10 ngày, đảm bảo giúp bạn giảm ít nhất 7kg chỉ sau một tuần. Ngoài món chính là dưa chuột có thể ăn mỗi khi bạn muốn, bạn có thể sử dụng thêm một số thực phẩm dinh dưỡng khác theo những tiêu chuẩn chuyên gia cho phép dưới đây”

Chế độ giảm cân với dưa chuột:

  • Bữa sáng: một dĩa salad dưa chuột và 2 quả trứng luộc
  • Giữa bữa sáng và bữa trưa: một quả táo lớn, một trái đào (không quá 200 gr) hoặc 5 quả mận
  • Bữa trưa: bánh mỳ nướng và một bát dưa leo trộn xà lách
  • Giữa bữa trưa và bữa tối: Dưa chuột lắc
  • Bữa tối: Trái cây tự chọn (không quá 300 gr)

Cách làm salad dưa chuột: 

Ăn dưa chuột, giảm ngay 7kg chỉ trong 7 ngày - Ảnh 2
Salad dưa chuột 

Nguyên liệu:

  • 400gr dưa chuột
  • 200ml sữa chua
  • Muối và hành tây.

Thực hiện:

Gọt vỏ và cắt dưa chuột thành miếng nhỏ, sau đó thêm muối và trộn đều. Tiếp tục thêm sữa chua và trộn đều. Cuối cùng, cho hành tây vào.

Cách làm dưa chuột lắc:

Ăn dưa chuột, giảm ngay 7kg chỉ trong 7 ngày - Ảnh 3

Xay các nguyên liệu sau đây: một quả táo, một nắm rau cải bó xôi rửa sạch và một quả dưa chuột không gọt vỏ. Sau đó, thêm một ít gừng tươi, xay tiếp lần nữa. Đổ hỗn hợp vào ly, trang trí với hạnh nhân nghiền nát và quả óc chó. 

Bạn nên uống ngay lập tức để tránh hỗn hợp bị mất đi công dụng. Thức uống này rất giàu chất xơ, khoáng chất và các vitamin A, B, C, K, E. 

Hãy tuân theo chế độ ăn uống trên trong 10 ngày và chia sẻ kết quả của bạn với phunuvagiadinh.vn nhé! Chúc bạn giảm cân thành công!

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