5 tư thế yoga giảm mỡ bụng dưới hiệu quả trong vòng 2 tháng

Rắn hổ mang là động tác yoga giảm mỡ bụng dưới rất quen thuộc với các chị em phụ nữ, đặc biệt là với những người thường xuyên đến các phòng tập yoga. Về cơ bản, Bhujang sẽ làm săn chắc cơ bụng, tăng cường sức mạnh cho cơ lưng, bụng, phần cơ thể phía trên và sự linh hoạt, chắc khỏe cho cột sống.

1. “Tập yoga có giảm mỡ bụng không?” – bạn sẽ có câu trả lời nếu tập luyện tư thế rắn hổ mang (Bhujang) này

1. “Tập yoga có giảm mỡ bụng không?” – bạn sẽ có câu trả lời nếu tập luyện tư thế rắn hổ mang (Bhujang) này

Lưu ý: Không áp dụng tư thế này với các bà mẹ đang mang thai hoặc người đang bị tổn thương lưng, loét và mắc chứng thoát vị.

Lặp lại 5 lần với thời gian nghỉ giữa mỗi lần tập là 15 giây.

Lặp lại 5 lần với thời gian nghỉ giữa mỗi lần tập là 15 giây.

Thở ra chậm rãi và đưa cơ thể về tư thế ban đầu.

Thở ra chậm rãi và đưa cơ thể về tư thế ban đầu.

Giữ tư thế này trong khoảng 15 – 30 giây.

Giữ tư thế này trong khoảng 15 – 30 giây.

Từ từ hít vào và nâng ngực lên trong khi uốn cong người về phía sau.

Từ từ hít vào và nâng ngực lên trong khi uốn cong người về phía sau.

Nằm sấp xuống sàn, duỗi thẳng người và đặt hai lòng bàn tay dưới vai. Chú ý, cằm hơi chạm mặt sàn và ấn các ngón chân xuống sàn.

Nằm sấp xuống sàn, duỗi thẳng người và đặt hai lòng bàn tay dưới vai. Chú ý, cằm hơi chạm mặt sàn và ấn các ngón chân xuống sàn.

Tư thế yoga giảm mỡ bụng dưới này rất an toàn và hiệu quả. Nguồn: Internet.

2. Tư thế cánh cung (Dhanurasana) – tư thế yoga giảm mỡ bụng tại nhà tốt nhất

“Tập yoga có giảm mỡ bụng không?” là câu hỏi có phần “thừa” nếu bạn đã biết đến tư thế cánh cung này. Thông qua việc tăng cường sức mạnh vùng trung tâm (core) và siết chặt các cơ bụng, Dhanurasana sẽ giúp người tập giảm mỡ bụng siêu nhanh mà chẳng cần ăn kiêng hay dùng thuốc.

Tư thế cánh cung là tư thế yoga giảm mỡ bụng lý tưởng cho chị em phụ nữ. Nguồn: Internet.

Cách tập:

Nằm sấp, hai chân duỗi thẳng, hai tay đặt hai bên, gần sát với cơ thể.

Co hai đầu gối, vươn hai tay ra phía sau, chạm và giữ chặt hai mắt cá chân.

Thở vào và nâng đầu lên, sau đó, vươn đầu ra phía sau trong khi nâng hai chân càng cao càng tốt.

Giữ tư thế này trong vòng 15 đến 30 giây và thở bình thường.

Thở ra và quay về tư thế ban đầu với hai chân duỗi thẳng và đặt hai tay sang hai bên.

Lặp lại 5 lần với khoảng nghỉ là 15 giây giữa mỗi lần tập.

3. Tư thế con thuyền (Naukasana) – yoga giảm mỡ bụng dưới kết hợp tăng cường cơ bắp

Tương tự tư thế rắn hổ mang, tư thế con thuyền cũng là động tác yoga giảm mỡ bụng đơn giản và dễ thực hiện.

Tư thế yoga giảm mỡ bụng dưới "kiểu con thuyền". Nguồn: Internet.

Cách tập:

Nằm ngửa, duỗi thẳng người trên tấm nệm mỏng. Hai chân khép vào và đặt hai tay sang hai bên.

Thở vào và bắt đầu nâng hai chân lên, chý ý giữ chân luôn thẳng.

Duỗi thẳng chân, nâng chân lên càng cao càng tốt mà không cong gối.

Nâng hai cánh tay lên, cố chạm vào các ngón chân và tạo góc 45 độ với cơ thể.

Thở bình thưởng và giữ tư thế này trong 15 giây.

Thư giãn và thở ra.

Lặp lại 5 lần với khoảng nghỉ 15 giây giữa mỗi lần tập.

4. Tư thế tấm ván (Board) – động tác yoga giảm mỡ bụng rất đơn giản

Tư thế tấm ván này khá giống tư thế tập plank nên không khó để thực hiện. Ngoài lợi ích đánh tan mỡ bụng, Board còn giúp chị em có đôi vai, lưng, cánh tay, đùi và mông chắc khỏe.

Tư thế yoga giảm mỡ bụng dưới này khá giống tư thế tập Plank. Nguồn: Internet.

Cách tập:

Đặt hai tay và đầu gối lên sàn. Chú ý giữ người và cánh tay thẳng.

Duỗi hai chân thẳng ra phía sau, ép các ngón chân xuống mặt sàn để duỗi thẳng cơ thể.

Thở ra và nhìn vào lòng bàn tay để cổ và xương sống tạo thành một đường thẳng.

Hóp cơ bụng và siết chặt. Lúc này, cơ thể sẽ tạo thành một đường thẳng từ gót chân lên đỉnh đầu. Chú ý, giữ hai tay thẳng và các ngón tay xòe ra trên mặt sàn.

Giữ tư thế này trong khoảng 15 đến 30 giây hoặc lâu nhất có thể.

Thở ra và từ từ cong đầu gối.

Lặp lại 5 lần và nghỉ ít nhất 15 giây giữa mỗi lần tập.

5. Tăng cường sức khỏe và giảm mỡ bụng hiệu quả với tư thế yoga “xả hơi” (Pavanamukthasana)

Tập luyện tư thế yoga giảm mỡ bụng dưới này sẽ giúp bạn cải thiện cơ bụng, đùi và mông. Đồng thời, nó cũng hữu ích để cân bằng độ PH trong cơ thể nhằm tăng cường quá trình trao đổi chất và sức khỏe vùng bụng.

Tư thế yoga "xả hơi" giúp giảm mỡ bụng dưới. Nguồn: Internet.

Cách tập:

Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng và hai tay đặt hai bên hông. Chú ý, hai gót chân chạm vào nhau.

Thở ra và cong hai đầu gối. Đồng thời, từ từ đưa hai chân về phía ngực.

Ép đùi vào bụng để tạo áp lực.

Thở sâu và giữ tư thế này trong 60 đến 90 giây.

Thở ra, thư giãn đầu gối và để tay về vị trí ban đầu.

Lặp lại 5 lần, nghỉ 15 giây giữa mỗi lần tập.

Tập yoga giảm mỡ bụng dưới không chỉ giúp bạn có được vóc dáng như ý mà còn tăng cường sức khỏe một cách bất ngờ. Thế nên, hãy sớm đăng ký một lớp học yoga đi nhé.