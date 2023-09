Tham khảo ngay trang phục halloween tự làm đẹp như thiết kế

Tương tự như dịp rằm tháng 7 chúng ta, nhưng thay vì kiêng nhiều thứ và đốt vàng mã thì họ hóa trang và cầu nguyện. Đây vừa là điểm tương đồng vừa là điểm khác biệt giữa hai nền văn hóa. Nhưng dù là gì thì hiện nay halloween đang được rất nhiều người hưởng ứng vì sự thú vị và giải trí của nó.

Một bé hóa trang với mũ giấy - Ảnh minh họa: Internet

3, Cách làm trang phục halloween đơn giản

Để bạn và các bé có thể tham gia halloween vui vẻ và trọn vẹn nhất, chúng tôi xin được hướng dẫn làm trang phục halloween từ các vật liệu đơn giản và dễ làm nhất dưới đây:

Cách làm trang phục halloween bằng giấy

Nguyên liệu:

Các loại giấy: Giấy bìa, giấy xốp, giấy bóng, báo, giấy gói hoa,…

Dụng cụ: Kéo, hồ dán, keo, băng dính, màu,…

Các đồ trang trí đính kèm (tùy theo ý thích)

Bạn có thể kết hợp nhiều loại giấy với nhau để sáng tạo nên một bộ trang phục độc đáo. Không nhất thiết phải chọn một loại giấy, nhưng với các phần chính của bộ trang phục nên lựa những loại giấy cứng và dẻo dai như giấy bìa, giấy xốp để bộ đồ khó rách hơn.

Bước 1: Phác thảo mẫu ra giấy

Bước 2: Cắt dán

Bước 3: Dùng màu vẽ để tô màu và gắn thêm những vật trang trí

Lưu ý với những loại giấy dễ rách thì nên may rộng và có gắn dây để buộc vào người, phòng khi mặc đồ không may làm rách mất chút xíu chúng ta còn có cách chữa cháy.

Váy may bằng giấy bóng - Ảnh minh họa: Internet

Làm mặt nạ giấy

Trước tiên chọn một miếng giấy thật to, vẽ mẫu phác thảo ý tưởng lên đó và cắt theo. Dùng màu tô kín mặt nạ theo những hình dung của bạn. Sau đó chờ tới khi mặt nạ khô có thể dùng các đồ trang trí thêm như hạt cườm, vải ren, ruy băng để khiến chiếc mặt nạ thêm phần đẹp mắt.

Làm nón bằng giấy

Để làm bộ trang phục thêm ấn tượng hơn bạn có thể tự tay làm những chiếc nón nho nhỏ như nón phù thủy, nón ảo thuật, vương miện,…với nguyên liệu giấy chúng ta đã chuẩn bị. Cũng rất đơn giản, chỉ cần cắt và dán lại thật khéo là đã có ngay một chiếc nón xinh xắn rồi, không hề mất thời gian chút nào.

Mũ từ giấy dễ thương - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trang phục halloween bằng vải

So với những bộ trang phục halloween bằng giấy, tuy vải bền và đẹp hơn nhưng chúng sẽ yêu cầu độ khéo tay của bạn cao hơn một xíu. Cũng không quá khó đâu, chỉ cần cẩn thận và tỉ mỉ là mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nguyên liệu

Các loại vải: Tùy vào loại ý tưởng bạn muốn bà chuẩn bị vải theo, có thể là vải thô nếu muốn trông năng động bụi bặm, vải mềm nếu muốn nhẹ nhàng bay bổng hơn,…Bước chọn nguyên liệu này hoàn toàn phụ thuộc vào sự sáng tạo của bạn.

Dụng cụ: kéo, kim chỉ, băng dán,…

Đồ trang trí theo sở thích: Ren, lông vũ, hạt cườm,…

Trang phục halloween may từ vải - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Lên ý tưởng

Để làm trang phục đơn giản từ vải bạn cần một chút xíu kỹ năng may vá. Ngoài ra việc chọn ý tưởng rất quan trọng, hãy chọn hình mẫu nào phù hợp với khả năng của mình thôi. Chẳng hạn như hình tượng con ma trùm vải trắng chẳng hạn, siêu đơn giản, chỉ cần khoét hai chiếc lỗ nhỏ làm mắt và trùm nó lên người là xong, không cần may vá cầu kỳ, chỉ phải thêm chút màu vẽ lên để trang phục thêm thú vị hoặc để nguyên cũng chẳng sao, vừa dễ làm vừa đẹp.

Hãy chọn những mẫu vừa tầm thôi, bạn không định tự tay may cả một cái đầm cưới để vào vai cô dâu ma đâu đúng không? Nếu bạn đã biết may quần áo từ trước rồi thì ý tưởng này không sao, nhưng bạn sẽ mất cả tháng nếu muốn hí hoáy học may từ đầu. Nên hãy chọn ý tưởng nào đủ sức đảm đương nha.

Bước 2: Phác thảo

Sau khi đã có ý tưởng rồi, hãy trải vải ra và lấy phấn may vẽ phác thảo mẫu trang phục. Cắt theo nó, có thể dùng phấn khác màu để đánh dấu đâu là chỗ cần may và đâu không phải.

Bước 3: May trang phục

May theo ý tưởng bạn đã lên kế hoạch. Khi đã may xong có thể trang trí thêm bằng màu và các phụ kiện kết hợp.

Mặt nạ bằng vải

Tương tự như cách làm với mặt nạ bằng giấy, bạn cũng cắt chúng ra và phác thảo theo hình mẫu. Cắt và may thật khéo để mặt nạ trở nên thành hình. Có thể gắn thêm lông vũ, vải ren,…và nhiều loại đồ trang trí khác bạn muốn.

4, Những mẫu trang phục halloween tự làm đẹp mắt

Con ma

Có một cách làm ma vô cùng đơn giản và chưa bao giờ “hết mốt” trong halloween đó là lấy vải trắng trùm lên người. Bạn chỉ cần chuẩn bị một tấm vải trắng đủ che kín thân, khoét hai lỗ làm mắt và trùm lên người. Vậy là xong, vừa dễ vừa tiết kiệm.

Hoặc bạn có thể khoét lỗ to đủ để tròn qua đầu, sau đó make up khuôn mặt theo phong cách ma quái. Mẫu trang phục này chỉ mất khoảng 10 phút để làm xong mà vẫn ngầu và rất dọa người.

Con ma trùm vải trắng - Ảnh minh họa: Internet

Bé Dứa

Bé Dứa tương tự với kiểu con ma, nhưng khác hơn một tí là bạn kiếm một tấm vải màu vàng, cam hoặc đỏ. Khoét lỗ đủ để tròng vào đầu rồi lấy màu vẽ những “gai dứa” lên vải.

Thứ khó nhất ở bộ trang phục này là phần mũ dứa, nhưng cũng không đến nỗi khó nhằn lắm đâu, Bạn chỉ cần cắt những chiếc lá dứa từ giấy xốp, may chúng lại thành bó như cái cụm lá vậy. Lấy một tấm bìa cát tông sơn vàng, dán cụm lá lên trên, gắn lên 2 chiếc dây để buộc nón lên đầu là xong.

Bé Dứa - Ảnh minh họa: Internet

Người giấy

Trang phục người giấy mới nhìn qua sẽ hơi lằng nhằng một xíu, nhưng nó không phức tạp như bạn tưởng đâu. Bí quyết là lấy một bộ quần áo hay váy vóc có sẵn, dán những mảnh giấy lên trên. Có thể là giấy xốp cuộn xoắn lại rồi dán như hình bên dưới, hoặc giấy gói hoa xé te tua để thêm phần “nham nhở” cho trang phục halloween,…

Người giấy xốp - Ảnh minh họa: Internet

Cô bé quàng khăn đỏ

Cô bé quàng khăn đỏ cũng là một ý tưởng rất đơn giản và thú vị khác. Bạn chỉ cần may một chiếc khăn đỏ để quàng lên cổ là đã có ngay một bộ trang phục diện halloween. Có thể may thêm những thứ trang trí cho chiếc khăn như lông vũ, trái tim,…để thêm phần "lồng lộn". Vậy là đã hoàn thành rồi, điểm thêm một chút make up má hồng nữa là quá chuẩn cho halloween.

Cô bé quàng khăn đỏ "tự làm" - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên đây đã hướng dẫn bạn những trang phục halloween tự làm đơn giản mà đẹp như thiết kế. Bạn chỉ cần thử những mẫu trên thôi là đảm bảo vừa tiết kiệm lại vừa nhận được cả đống lời khen halloween cho xem.