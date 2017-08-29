Thay vì áp dụng các phương pháp ăn kiêng thông thường, công thức sữa khoai lang dưới đây vừa giúp bạn thay đổi khẩu vị vừa làm tăng hiệu quả lên gấp nhiều lần.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, khoai lang không chỉ là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả mà còn có khả năng dưỡng trắng da từ sâu bên trong.

- 1 muỗng cà phê bột quế

- 150ml sữa tươi không đường

- 300ml nước lọc

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

Bước 1: Gọt sạch vỏ khoai lang rồi ngâm với nước muối pha loãng khoảng 2 phút thì vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Cho khoai lang vào nồi luộc chín.

Bước 3: Khi khoai đã chín, vớt ra rồi dùng muỗng nghiền nát.

Bước 4: Sau đó, thêm khoai lang vừa nghiền nhuyễn, mật ong, sữa tươi không đường và bột quế vào máy xay sinh tố, xay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 5: Cho hỗn hợp vừa xay vào nồi, đun đến khi sôi thì tắt bếp.

Bước 6: Đợi đến khi sữa nguội thì cho ra bình thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Cách sử dụng:

Mỗi ngày, bạn chỉ cần uống 1 ly sữa khoai lang trước 1 trong 3 bữa ăn chính 30 phút.

*Lưu ý:

- Phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả nếu bạn kiên trì áp dụng đều đặn, không bỏ dở.

- Trong suốt quá trình áp dụng cần hạn chế ăn các món chứa nhiều đường, tinh bột và dầu mỡ. Đồng thời, tăng cường bổ sung rau xanh, trái cây có múi.

- Uống nhiều nước mỗi ngày, ít nhất là 2 lít/ngày.

Chúc bạn thành công!