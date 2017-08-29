Xay nhuyễn khoai lang thành sữa thế này rồi uống 1 ly mỗi ngày, da trắng hồng, bụng phẳng lỳ khiến ai cũng ganh tị

Làm đẹp cùng chuyên gia 29/08/2017 14:33

Kiên trì uống 1 ly sữa khoai lang pha theo công thức dưới đây mỗi ngày, sự thay đổi của làn da và vòng eo sau 1 tuần sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, khoai lang không chỉ là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả mà còn có khả năng dưỡng trắng da từ sâu bên trong.

Thay vì áp dụng các phương pháp ăn kiêng thông thường, công thức sữa khoai lang dưới đây vừa giúp bạn thay đổi khẩu vị vừa làm tăng hiệu quả lên gấp nhiều lần.

Nguyên liệu cần có:

- 2 – 3 củ khoai lang 

- 1 muỗng cà phê bột quế

- 150ml sữa tươi không đường

- 300ml nước lọc

- 1 muỗng cà phê mật ong

Xay nhuyễn khoai lang thành sữa thế này rồi uống 1 ly mỗi ngày, da trắng hồng, bụng phẳng lỳ khiến ai cũng ganh tị - Ảnh 1
Khoai lang rất giàu vitamin A, C cùng lượng dưỡng chất dồi dào có khả năng chuyển hóa chất béo, đốt cháy mỡ thừa ở bụng, đùi, bắp tay vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Gọt sạch vỏ khoai lang rồi ngâm với nước muối pha loãng khoảng 2 phút thì vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Cho khoai lang vào nồi luộc chín. 

Bước 3: Khi khoai đã chín, vớt ra rồi dùng muỗng nghiền nát.

Xay nhuyễn khoai lang thành sữa thế này rồi uống 1 ly mỗi ngày, da trắng hồng, bụng phẳng lỳ khiến ai cũng ganh tị - Ảnh 2
Uống sữa khoai lang không chỉ giúp đốt cháy mỡ bụng mà còn dưỡng trắng da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Bước 4: Sau đó, thêm khoai lang vừa nghiền nhuyễn, mật ong, sữa tươi không đường và bột quế vào máy xay sinh tố, xay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 5: Cho hỗn hợp vừa xay vào nồi, đun đến khi sôi thì tắt bếp.

Bước 6: Đợi đến khi sữa nguội thì cho ra bình thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Cách sử dụng:

Mỗi ngày, bạn chỉ cần uống 1 ly sữa khoai lang trước 1 trong 3 bữa ăn chính 30 phút.

Xay nhuyễn khoai lang thành sữa thế này rồi uống 1 ly mỗi ngày, da trắng hồng, bụng phẳng lỳ khiến ai cũng ganh tị - Ảnh 3
Mỗi ngày uống 1 ly sữa khoai lang trước bữa ăn chính 30 phút, lưỡng mỡ thừa ở vùng bụng sẽ giảm đi đáng kể sau 1 tuần - Ảnh: Internet

*Lưu ý:

- Phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả nếu bạn kiên trì áp dụng đều đặn, không bỏ dở.

- Trong suốt quá trình áp dụng cần hạn chế ăn các món chứa nhiều đường, tinh bột và dầu mỡ. Đồng thời, tăng cường bổ sung rau xanh, trái cây có múi.

- Uống nhiều nước mỗi ngày, ít nhất là 2 lít/ngày.

Chúc bạn thành công!

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