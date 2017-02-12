Vài cây sả là đủ thay thế cả chục triệu tiền mỹ phẩm, tội gì không thử?

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/02/2017 19:59

Với sả, bạn có thể sở hữu nhiều phương pháp làm đẹp tiết kiệm, an toàn lại vô cùng hiệu quả.

Sả là một loại cây gia vị được trồng và bán phổ biến ở Việt Nam. Với sả, người ta có thể dùng để chế biến thức ăn, nấu nước tắm gội hay chiết xuất tinh dầu để dùng vào nhiều mục đích khác nhau.

Tinh dầu sả có tính kháng khuẩn, làm dịu da, khử mùi, thư giãn cơ thể. Bạn có thể tận dụng cây sả để làm đẹp với nhiều mục đích khác nhau theo các công thức dưới đây.

1. Xông mặt dưỡng da

Vài cây sả là đủ thay thế cả chục triệu tiền mỹ phẩm, tội gì không thử? - Ảnh 1

Sả là một loại thực vật có hàm lượng tinh dầu cao, dễ dàng bốc hơi với tác động của nhiệt. Tinh dầu sả có tính kháng khuẩn, giàu chất chống oxy hóa. Do đó, nó giúp ngừa lão hóa da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và làm sạch sâu trong lỗ chân lông. Một trong những cách tốt nhất để dùng tinh dầu sả là nấu nước xông mặt.

Cách làm:

B1: Chọn 3-4 củ sả rửa sạch, bỏ lá sâu và cắt khúc

B2: Cho toàn bộ sả vào nồi chứa 2 lít nước đun sôi

B3: Đổ nước ra 1 cái chậu, trùm khăn và xông mặt cho đến khi nước bốc hơi hết (cẩn thận không để bị bỏng).

B4: Rửa lại mặt với nước mát để se lỗ chân lông. Bạn có thể dùng đá viên bọc vào khăn chườm mặt để bước này có hiệu quả hơn.

Mỗi tuần làm 2 lần để có làn da sáng mịn và sạch mụn. 

2. Trị gàu và rụng tóc

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Ngoài làm đẹp da, sả còn là nguyên liệu có trong nhiều công thức gội đầu của phụ nữ Việt Nam từ xa xưa. Sả kết hợp với bồ kết, hương nhu giúp tóc ngưng rụng, mọc nhanh và luôn khỏe đẹp, sạch gàu. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản, bạn không cần ra salon mà vẫn có mái tóc khỏe đẹp. 

Nguyên liệu:

- 2-3 cây sả.

- 1 nắm bồ kết

- 1 nắm hương nhu

Cách làm:

B1: Sả rửa sạch cắt khúc đập dập. Bồ kết nướng sơ đập dập. Hương nhu rửa và vò nhẹ cho ra tinh dầu. 

B2: Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi, thêm 2 lít nước đun sôi 20 phút

B3: Đổ nước ra chậu, lọc bỏ bã, dùng nước gội đầu nhiều lần kết hợp massage da đầu

B4: Xả lại một lần với  nước sạch.

Với cách gội này, gàu và ngứa sẽ biến mất chỉ sau 2-3 lần dùng.

3. Giảm cân thanh lọc cơ thể

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Ngoài ra bạn có thể nấu nước sả để uống giúp giảm cân và thanh lọc cơ thể. 

Nguyên liệu:

- 1 cây sả.

- 1 quả chanh.

- 1 thìa canh mật ong.

- 500ml nước lọc.

Cách làm:

B1: Rửa và cắt khúc sả, đập dập, cho vào nồi nấu cùng nước 15 phút.

B2: Tắt bếp, bỏ bã sả, thêm chanh, mật ong vào cho vừa độ chua ngọt, đổ ra ly, thêm đá và thưởng thức. 

Mỗi ngày có thể uống từ 200-500ml để thanh lọc cơ thể, giảm mỡ bụng hiệu quả

(Nguồn: Home Remedy)

 

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Từ khóa:   làm đẹp với sả

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