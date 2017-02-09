Uống nước này 5 ngày, bụng dày mỡ cũng trở nên phẳng lì khỏi cần tập thể dục

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/02/2017 12:26

Với thức uống này, vòng eo của bạn sẽ nhanh chóng phẳng lì và không gây hại sức khỏe.

Vòng eo thon gọn là ước mơ của bất kỳ cô gái nào. Tuy nhiên thật đáng buồn là đây lại là khu vực cơ thể rất dễ tích lũy mỡ thừa nếu chúng ta không có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và tập luyện chăm chỉ. Khi có vòng eo lớn, bạn sẽ phải e ngại khi diện những bộ đồ ôm sát, trở nên mất tự tin khi giao tiếp.

May mắn là chúng ta có những công thức giúp giảm eo hiệu quả, làm từ nguyên liệu thiên nhiên, hoàn toàn không gây hại cho cơ thể.

Uống nước này 5 ngày, bụng dày mỡ cũng trở nên phẳng lì khỏi cần tập thể dục - Ảnh 1

Lợi ích của từng thành phần:

Nghệ đen

Nghệ có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, và nghệ đen có lợi hơn nghệ vàng. Trong thực tế, các nghiên cứu đang được thực hiện để tiến đến việc dùng nghệ chữa bệnh thay cho thuốc kháng sinh trong tình trạng kháng thuốc hiện nay. Ngoài ra, nghệ đen giúp đốt cháy mỡ rất hiệu quả.

Nghệ đen cũng có lợi ích đáng kinh ngạc cho tóc và da. Nó cũng giúp mọi người giảm cân bằng cách kiểm soát lượng đường trong máu, kiểm soát sự thèm ăn và hấp thu glucose ở ruột.

Uống nước này 5 ngày, bụng dày mỡ cũng trở nên phẳng lì khỏi cần tập thể dục - Ảnh 2

Gừng

Gừng trong công thức có thể góp phần làm giảm việc sản xuất cortisol, nguyên nhân gây béo bụng. Nó có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Nó cũng giúp bảo vệ tim và ngăn ngừa đột quỵ với các yếu tố chống đông máu, hỗ trợ chức năng hô hấp, giúp làm dịu chứng khó tiêu, nó hỗ trợ trong việc tiêu hóa và chuyển hóa các chất dinh dưỡng thực phẩm. Gừng cũng có tính chất kháng khuẩn.

Trà xanh

Trà xanh có chứa polyphenol như catechins và flavonoids, đó là chất chống oxy hóa để bảo vệ tế bào. Ngoài ra, trà xanh còn cung cấp những lợi ích to lớn như đốt cháy chất béo và tăng cường sự trao đổi chất.  Một nghiên cứu cho thấy nó làm tăng quá trình oxy hóa chất béo lên 17 phần trăm, đặc biệt là mỡ bụng.

Uống nước này 5 ngày, bụng dày mỡ cũng trở nên phẳng lì khỏi cần tập thể dục - Ảnh 3

Lá bạc hà

Lá bạc hà không chỉ giúp cho bạn có hơi thở thơm tho, mà nó còn giúp hỗ trợ tiêu hóa giảm nhức đầu, buồn nôn và các vấn đề hô hấp. Bạc hà giúp kích hoạt việc tạo ra các enzyme tiêu hóa, phá vỡ các chất béo thành năng lượng sử dụng, chứ không khiến cơ thể tăng cân.

Uống nước này 5 ngày, bụng dày mỡ cũng trở nên phẳng lì khỏi cần tập thể dục - Ảnh 4

Nước chanh

Nước chanh chứa chất chống oxi hóa trong các hình thức của vitamin C. Nó cũng chứa pectin, chất quan trọng trong việc giảm cân.

Mật ong

Mật ong nguyên chất có rất nhiều lợi ích. Nó có tính chất kháng khuẩn có thể giúp điều trị các vết thươn, tăng cường trí nhớ và giảm cholesterol trong cơ thể.

Uống nước này 5 ngày, bụng dày mỡ cũng trở nên phẳng lì khỏi cần tập thể dục - Ảnh 5

Thành phần:

- 2 chén nước

- 2 muỗng cafe bột nghệ đen

- Một vài lát gừng tươi

- 2 gói trà xanh

- Nước chanh

- Một nắm lá bạc hà

Cách làm:

Bước 1: Bắc 1 cái nồi nhỏ, đun sôi 2 cốc nước

Bước 2: Cho 2 thìa cafe bột nghệ đen vào nước sôi.

Bước 3: Thêm 2 thìa cafe bột trà xanh hoặc 1 túi trà xanh túi lọc

Bước 4: Cho lá bạc hà và vài lát gừng vào, đậy vung, đun thêm 3-5 phút

Bước 5: Tắt bếp, thêm nước cốt chanh, đổ trà qua rây lọc và uống ngay khi còn ấm

Mỗi ngày, bạn uống 1 ly trà nhỏ khoảng 200ml vào buổi sáng sau khi thức dậy, liên tục trong 1 tuần để có kết quả rõ rệt.

(Nguồn: BeautyTips4her)

 

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