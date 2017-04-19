Tuyệt chiêu ăn khoai lang giảm liền 8kg, eo thon như Ngọc Trinh chỉ trong 2 tuần

Áp dụng thực đơn ăn kiêng với khoai lang trong vòng 2 tuần bạn có thể giảm ít nhất 8kg một cách dễ dàng.
Không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc đối với mọi gia đình, khoai lang còn có tác dụng giảm cân bất ngờ vì vitamin, khoáng chất và tinh bột chứa trong nó rất tốt đối với hệ tiêu hóa, tăng khả năng trao đổi chất giúp đào thải mỡ thừa vô cùng hiệu quả.
Khoai lang chứa nhiều vitamin A, C, B6 cùng nhiều khoáng chất tự nhiên như sắt, kali, đồng. Đặc biệt, loại củ này còn chứa axit pantothenic, axit folic, riboflavin có tác dụng đốt cháy mỡ thừa một cách nhanh chóng.
Thành phần tinh bột chứa trong khoai lang giúp giảm các cơn thèm ăn, tạo cảm giác no lâu. Mặc khác, loại củ này không chứa cholesterol và chất béo, hàm lượng calo lại thấp nên vô cùng phù hợp với người đang muốn giảm cân nhanh. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa hỗ trợ giải phóng, tiêu trừ các mô mỡ, chất béo tích tụ lâu ngày và giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa.
Sau đây là thực đơn ăn kiêng với khoai lang trong 2 tuần:
Trong 5 ngày đầu:
Bữa sáng: 2 củ khoai lang luộc + 1 ly nước ép trái cây không đường
Bữa trưa: 2 củ khoai lang luộc + 1 đĩa rau luộc + 1 quả cam
Bữa tối: 1 quả khoai lang luộc + 150gr thịt ức gà
Trong 5 ngày tiếp theo: Khoảng thời gian này bạn chỉ cần bổ sung khoai lang vào 2 bữa sáng và tối.
Bữa sáng: 2 củ khoai lang luộc + 1 ly nước ép trái cây
Bữa trưa: ½ chén cơm + 1 đĩa rau luộc + 1 quả táo
Bữa tối: 2 củ khoai lang luộc + 250gr thịt cá + 1 hộp sữa chua không đường
Trong 4 ngày cuối:
Bữa sáng: 3 củ khoai lang luộc + 1 quả cam
Bữa trưa: 3 củ khoai lang luộc + 200gr thịt ức gà + 1 quả táo
Bữa tối: 3 củ khoai lang luộc + 1 hộp sữa chua không đường
Trong suốt quá trình áp dụng thực đơn ăn kiêng với khoai lang, nếu bạn cảm thấy đói có thể bổ sung thêm rau luộc, trái cây với số lượng tùy thích. Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để đảm bảo cơ thể chuyển hóa trong điều kiện tốt.