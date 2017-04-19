Tuyệt chiêu ăn khoai lang giảm liền 8kg, eo thon như Ngọc Trinh chỉ trong 2 tuần

Không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc đối với mọi gia đình, khoai lang còn có tác dụng giảm cân bất ngờ vì vitamin, khoáng chất và tinh bột chứa trong nó rất tốt đối với hệ tiêu hóa, tăng khả năng trao đổi chất giúp đào thải mỡ thừa vô cùng hiệu quả.

Khoai lang chứa nhiều vitamin A, C, B6 cùng nhiều khoáng chất tự nhiên như sắt, kali, đồng. Đặc biệt, loại củ này còn chứa axit pantothenic, axit folic, riboflavin có tác dụng đốt cháy mỡ thừa một cách nhanh chóng.