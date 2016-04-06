Tự làm son dưỡng trị thâm môi từ dầu dừa chỉ mất 3 phút

Với những nguyên liệu đơn giản trong đó có dầu dừa, bạn có thể tự làm cho mình hũ son dưỡng với mùi hương yêu thích giúp làm hồng môi, chống thâm môi, trị môi khô nứt rất hữu hiệu.

Son dưỡng môi là một trong những loại mỹ phẩm dễ làm và khả năng thành công cao nhất.

Nguyên liệu:

- 2 muỗng cafe sáp ong (bào nhỏ để dễ đun nóng chảy)

- 3 muỗng cafe dầu dừa

- 1 muỗng cafe vitamin E (bạn có thể lấy trong viên nang Vitamin E)

- 2-3 giọt tinh dầu tùy thích (dầu oải hương, tràm trà, hương nhu...)

Cách làm:

Đầu tiên chúng ta cần làm nóng chảy sáp ong bằng phương pháp đun cách thủy. Lấy 1 chiếc nồi nhỏ, đổ vào chút nước, đun sôi và đặt lên miệng nồi tô sáp ong đã chuẩn bị sẵn, khuấy liên tục cho đến khi sáp tan chảy hoàn toàn.

Khi sáp chảy, thêm dầu dừa vào và tiếp tục khuấy đều, bắc ra khỏi bếp, thê Vitamin E và tinh dầu, trộn đều trong lúc hỗn hợp vẫn nóng.

Cuối cùng, rót hỗn hợp vào những hộp son nhỏ đã chuẩn bị sẵn, để yên cho son đông lại. Nếu muốn son đông nhanh, bạn có thể để vào tủ lạnh ngăn mát khoảng 5-10 phút.

Vitamin E và dầu dừa là 2 nguyên liệu chống thâm môi tuyệt vời, giúp môi sáng hồng tự nhiên và mềm mại, không bong tróc. Sáp ong trong công thức này có nhiệm vụ giữ cho son ở trạng thái dẻo mịn, không chảy lỏng, tiện lợi cho bạn mang đi mọi lúc mọi nơi mà không đổ tràn ra ngoài. Ngoài ra, sáp ong cũng khá lành tính, không gây độc hại vì nó hoàn toàn là nguyên liệu tự nhiên.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-lam-son-duong-danh-bay-moi-tham-tu-dau-dua-78752.html