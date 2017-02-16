Tự làm nước hoa khô tại nhà siêu dễ, siêu rẻ khỏi cần đi mua

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/02/2017 14:34

Đây là cách giúp bạn có lọ nước hoa khô thật đơn giản và rẻ tiền.

 Nước hoa là thứ vũ khí bí mật lợi hại của phụ nữ. Nó không những khiến bạn trở nên hấp dẫn và quyến rũ hơn mà còn tạo nên phong cách cũng như cá tính của người sử dụng. Ngày càng có nhiều người phụ nữ có thói quen mang theo nước hoa bên mình khi ra ngoài để có thể dùng thêm khi cần. Thế nhưng với chai nước hoa lớn, việc mang trong túi xách sẽ rất nặng và cồng kềnh. Do đó người ta bắt đầu tạo ra những chai nước hoa mini để người dùng có thể dễ dàng bỏ túi.

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Và thêm một bước tiến nữa, đó là nước hoa khô. Ưu điểm của nó là dễ dàng mang đi du lịch, không sợ bị giới hạn hành lý chất lỏng khi đi máy bay, không rơi vỡ hay có nguy cơ rò rỉ như nước hoa lỏng bình thường. Hơn nữa, nước hoa khô cũng rất dễ làm, bạn có thể tự làm cho mình một hộp để mang theo đi khắp nơi với công thức đơn giản sau đây.

Tự làm nước hoa khô tại nhà siêu dễ, siêu rẻ khỏi cần đi mua - Ảnh 2

Nguyên vật liệu:

- Tinh dầu hữu cơ tùy chọn ( ở đây chúng ta sử dụng hoa nhài, hoa oải hương, và gỗ đàn hương)

- Sáp ong tự nhiên 

- Dầu Jojoba (hoặc dầu hãng khác, chẳng hạn như hạnh nhân ngọt hoặc vitamin E)

- Nồi đun cách thủy

- Thanh gỗ nhỏ để khuấy

- Hũ nhỏ để đựng sản phẩm 

Tự làm nước hoa khô tại nhà siêu dễ, siêu rẻ khỏi cần đi mua - Ảnh 3

Hướng dẫn:

Lấy một muỗng sáp ong bào nhỏ ra chén thủy tinh, cho vào nồi đun cách thủy cho tan chảy hoàn toàn. 

2. Sau khi sáp tan chảy, thêm 1 muỗng canh dầu jojoba và khoảng 50 giọt tinh dầu. Trộn đều bằng một thanh gỗ nhỏ.

Tự làm nước hoa khô tại nhà siêu dễ, siêu rẻ khỏi cần đi mua - Ảnh 4

3. Đổ hỗn hợp vào hũ nhỏ để lưu trữ. Để yên trong 15-20 phút nước hoa sẽ cứng lại. Khi dùng, bạn lấy ngón tay thoa lên bề mặt sáp. Nhiệt độ của ngón tay sẽ làm tan chảy sáp ong. Bôi nước hoa lên những vùng có mạch đập như cổ tay, sau gáy để hương thơm lan tỏa tốt hơn.

Tự làm nước hoa khô tại nhà siêu dễ, siêu rẻ khỏi cần đi mua - Ảnh 5

Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ các nguyên liệu nếu muốn nước hoa cứng hay mềm hơn. Tuy nhiên lượng tinh dầu nên giữ nguyên để nước hoa có mùi thơm chuẩn. 

(Nguồn: Free People)

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