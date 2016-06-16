Tự chế "thần dược" biến môi thâm trở nên hồng tươi rạng rỡ, 100 chàng đều muốn hôn

Không cần phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để đến các trung tâm làm đẹp, bạn hoàn toàn có thể tự chế hỗn hợp giúp bờ môi thâm, nứt nẻ trở nên hổng tươi quyến rũ, khiến các chàng trai nhìn vào đều muốn hôn.

Nguyên liệu:

- Dầu dừa dạng mềm

- Mật ong nguyên chất

- Một muỗng bột cà phê

- Đường nâu

- Hũ thủy tinh loại vừa

- Bát trộn

Thực hiện:

Bạn múc một muỗng dầu dừa dạng mềm vào bát, sau đó cho mật ong vào trộn cùng tạo thành hỗn hợp sờ mềm tay.

Tiếp đến chúng ta cho đường nâu vào trộn đều

Cuối cùng chúng ta cho bột cà phê vào bát hỗn hợp trên, đánh đều tay sao cho chúng hòa quyện vào nhau. Mỗi tuần chúng ta bôi hỗn hợp này lên bôi 1- 2 lần rồi xoa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn 2 - 3 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Chúng ta bảo quản hỗn hợp trên ở ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Chúc các chị em có bờ môi căng mọng quyễn rũ, nhìn là muốn hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-che-than-duoc-bien-moi-tham-tro-nen-hong-tuoi-rang-ro-100-chang-deu-muon-hon-135067.html