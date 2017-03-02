Mụn đầu đen xuất hiện nhiều nhất ở vùng mũi vì đây là có tuyến mồ hôi, bã nhờn hoạt động mạnh. Có nhiều cách giúp loại bỏ mụn đầu đen trên mũi như nặn, lột. Tuy nhiên những cách này đều có nhược điểm là khiến cho lỗ chân lông bị to ra đồng thời gây cảm giác đau đớn, làm tổn thương da.

Mụn đầu đen tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nó lại khiến chị em cảm thấy mất tự tin vì làm cho da mặt kém láng mịn, sần sùi nhất là vùng mũi và má. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mụn đầu đen, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng ẩm, mụn đầu đen càng xuất hiện nhiều hơn. Những sợi bã nhờn nằm sâu trong lỗ chân lông bị oxy hóa phần đầu khi tiếp xúc với không khí. Từ đó, chúng ta nhìn thấy mụn đầu đen trên da.

Thay vào đó, chỉ với một vài nguyên liệu tự nhiên vô cùng đơn giản, bạn có thể đánh bay mụn đầu đen dễ dàng mà không cần nặn cũng chẳng cần lột.

1. Kem đánh răng

Kem đánh răng không chỉ dùng để làm sạch khoang miệng mà nó còn có thể ứng dụng trong các phương pháp làm đẹp khác nhau, nổi bật nhất là dùng để trị mụn đầu đen. Kem đánh răng có chứa tinh dầu bạc hà, flour, chất làm sạch và diệt khuẩn. Do đó nó giúp loại bỏ mụn đầu đen trên da trong một thời gian dài.

Nguyên liệu:

- Kem đánh răng

- Baking soda

Cách làm:

Trộn kem đánh răng với baking soda tỷ lệ 1:1. Làm ướt mũi, lấy bàn chải mềm nhúng hỗn hợp chải nhẹ lên mũi nhiều lần sau đó rửa mặt với nước. Lăn đá lên mũi để se khít lỗ chân lông.

2. Chanh tươi

Một nguyên liệu khác cũng rất phổ biến để trị mụn đầu đen đó là chanh tươi. Bạn có thể dùng cả vỏ chanh và nước cốt chanh cho hỗn hợp sau. Chanh có chứa acid citric, tinh dầu, giúp loại bỏ mụn đầu đen sâu trong lỗ chân lông.

Nguyên liệu:

- Chanh tươi 1 quả

- Muối 2 thìa cafe

Cách làm:

Chanh lấy vỏ xanh bào vụn, trộn vỏ chanh, nước cốt chanh và muối thật đều. Tiếp theo, lấy hỗn hợp massage lên mũi theo đường tròn trong 5 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

3. Muối

Nếu không có những nguyên liệu trên, rất đơn giản bạn có thể dùng muối để trị mụn đầu đen mà không cần nhiều nguyên liệu cầu kỳ.

Trộn muối với nước ấm và một chút mật ong, sao cho có hỗn hợp sệt và thoa đều lên mũi rồi rửa sạch.

(Nguồn: Home Remedies)