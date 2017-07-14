Trộn bột nghệ rang nóng với thứ này, da trắng hồng, mỡ bụng 3 ngấn cũng tiêu biến sau 7 ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/07/2017 11:38

Nếu giảm cân với chanh khiến dạ dày tổn hại, hãy áp dụng ngay công thức nước uống bột nghệ rang dưới đây, kết quả sau 1 tuần sẽ khiến bạn hét lên vì sung sướng.

Ngoài công dụng điều trị bệnh tiêu hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể thì nghệ vàng còn có khả năng giảm cân, dưỡng da siêu hiệu quả. 

Theo nhiều nghiên cứu, bột nghệ vàng có chứa nhiều vitamin, dưỡng chất có khả năng đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể. Hơn nữa, chất chống oxy hóa trong loại bột này sẽ giúp nuôi dưỡng làn da trắng mịn, hồng hào, ngừa lão hóa vô cùng hiệu nghiệm.

Trộn bột nghệ rang nóng với thứ này, da trắng hồng, mỡ bụng 3 ngấn cũng tiêu biến sau 7 ngày - Ảnh 1
Bột nghệ rất giàu dưỡng chất, vừa có khả năng đốt cháy mỡ thừa vừa giúp da trắng mịn, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Dưới đây là công thức nước uống bột nghệ vừa giúp giảm cân, lại dưỡng da trắng mịn bạn nên thử ngay.

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh bột nghệ

- 1 thìa bột tiêu đen

- 2 muỗng canh dầu dừa nguyên chất

- 25ml nước lọc

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cho bột nghệ rang và bột tiêu đen vào 1 chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất.

Trộn bột nghệ rang nóng với thứ này, da trắng hồng, mỡ bụng 3 ngấn cũng tiêu biến sau 7 ngày - Ảnh 2
Bột nghệ kết hợp với tiêu đen làm tăng hiệu quả trong việc giảm cân - Ảnh: Internet

Tiếp theo, thêm 2 muỗng dầu dừa vào rồi trộn đều một lần nữa. Sau đó, cho hỗn hợp 3 thành phần này và 250ml nước lọc vào rồi mang đun sôi khoảng 5 phút là tắt bếp. Khi hỗn hợp đã nguội thì cho ra bình thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Trộn bột nghệ rang nóng với thứ này, da trắng hồng, mỡ bụng 3 ngấn cũng tiêu biến sau 7 ngày - Ảnh 3
Nước uống bột nghệ kết hợp với tiêu đen giúp bạn loại bỏ lớp mỡ thừa cứng đầu, làn da sạm đen một cách nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách sử dụng: 

Mỗi lần sử dụng, hãy trộn đều 1 muỗng hỗn hợp vừa hoàn thành với 1 ly nước lọc, có thể thêm vào một ít mật ong và vài viên đá để có vị dễ uống.

Nên uống ly nước này trước bữa ăn sáng 30 phút để đạt được hiệu quả tối ưu.

Trộn bột nghệ rang nóng với thứ này, da trắng hồng, mỡ bụng 3 ngấn cũng tiêu biến sau 7 ngày - Ảnh 4
Nên uống nước bột nghệ, tiêu đen và dầu dừa trước bữa ăn sáng 30 phút - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng phương pháp giảm cân với bột nghệ rang này khoảng 1 tuần, cân nặng sẽ giảm đi đáng kể, làn da trắng mịn, sạch mụn bất ngờ. Sau 2 tuần áp dụng, bạn sẽ lột xác hoàn toàn mà chẳng cần đến một loại mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng giảm cân đắt tiền nào.

Ngoài ra, để cung cấp dưỡng chất cho làn da phát triển một cách toàn diện, bạn có thể đắp mặt nạ bột nghệ 3 lần/tuần. Cách thực hiện vô cùng đơn giản, hãy trộn đều bột nghệ với một trong những thành phần như: sữa tươi không đường, dầu dừa, mật ong, dầu ô liu... rồi thoa trực tiếp lên da mặt khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch là hoàn thành. 

Trộn bột nghệ rang nóng với thứ này, da trắng hồng, mỡ bụng 3 ngấn cũng tiêu biến sau 7 ngày - Ảnh 5
Ngoài nước uống bột nghệ, bạn có thể dùng loại bột này để làm mặt nạ trị mụn, dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

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