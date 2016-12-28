Trị tóc rụng 10 năm liên tục chỉ bằng một quả chuối và một quả chanh

Làm đẹp cùng chuyên gia 28/12/2016 14:13

Rụng tóc là vấn đề rất nhiều phụ nữ gặp phải, với công thức từ những thành phần dễ tìm sau, tóc bạn không những ngừng rụng mà còn mọc dài và dày trở lại.

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng rụng tóc như suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết, thời tiết thay đổi, dùng các loại dầu gội, dầu xả chăm sóc tóc không phù hợp hoặc nặng nhất là thay đổi hoocmone. Rụng tóc là điều khiến nhiều chị em cảm thấy phiền toái và khó chịu. Lâu ngày nếu bạn không khắc phục, sẽ gây ra tình trạng hói đầu nặng nề và khó lòng phục hồi mái tóc như trước.

Công dụng của các loại nguyên liệu:

Chuối: Là nguồn giàu Kali và kẽm, hai nguyên tố có lợi cho sự phát triển của tóc. Chuối giúp tóc ngừng rụng và ngày càng mọc dày hơn.

Sữa chua: Là chất giữ ẩm tự nhiên, có đầy đủ những lợi ích của sữa tươi đồng thời bổ sung men vi sinh.

Mật ong: Giúp tóc bóng mềm và giảm chẻ ngọn

Chanh: Giúp diệt nấm, gàu - một trong  những nguyên nhân khiến tóc rụng không ngừng.

Nguyên liệu:

- Một quả chuối
- Một hộp sữa chua không đường
- Hai muỗng cà phê mật ong
- 1 quả chanh

Công thức này dành cho tóc dài qua eo. Tùy vào độ dài tóc của bản thân và bạn có thể điều chỉnh số lượng sao cho phù hợp.

Cách làm:

Để chuẩn bị mặt nạ trị rụng tóc đầu tiên bạn nghiền nát một quả chuối và trộn đều với mật ong, sữa tươi và nước cốt chanh. Hãy chắc chắn rằng bạn nghiền nát chuối thật mịn, nếu không khi dùng trên tóc, sẽ rất khó để rửa sạch. 

Bôi đều hỗn hợp lên tóc, giữ mặt nạ này trên tóc trong khoảng 25- 30 phút và sau đó gội sạch với dầu gội. Đừng để mặt nạ khô hoàn toàn vì lúc đó nó sẽ bám rất chặt vào tóc. Nếu bạn có da đầu nhờn và bị gàu, hãy thêm một thìa cà phê nước cốt chanh vào hỗn hợp ban đầu.

Chanh giúp loại bỏ gàu và bổ sung thêm độ bóng cho tóc. Mật ong cũng là một loại dầu xả làm đẹp tóc tự nhiên.

Kết quả:

Mặt nạ này sẽ làm cho mái tóc thô cứng của bạn mềm mại hơn. Để có kết quả tốt, bạn có thể massage tóc với một chút dầu dừa hoặc dầu olive đêm hôm trước khi gội đầu. Chăm chỉ làm theo liệu trình này tuần 1-2 lần, bạn sẽ thấy sự thay đổi đáng ngạc nhiên của mái tóc: tóc ngừng rụng, mọc nhanh và ngày càng khỏe đẹp.

 

 

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