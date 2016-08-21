Trị sạch bách nám và tàn nhang chỉ với 1 quả chuối xanh

Do chuối xanh có chứa những thành phần như kali, magie, vitamin B12, vitamin B6, vitamin C dồi dào nên đây là thực phẩm hoàn hảo cho làn da bạn. Chính bởi thế, từ lâu chuối xanh được coi là thần dược giúp trắng da, tăng độ mềm mại và là cách trị tàn nhang, nám da hiệu quả. Để thực hiện cách trị tàn nhang và trắng da bằng chuối xanh, mỗi tuần 3 lần, bạn có thể áp dụng một trong những bài thuốc đơn giản sau.

Chuối là loại trái cây phổ biến và bình dân tại Việt Nam nên có giá thành khá rẻ. Hơn nữa, lại có nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe. Theo các nghiên cứu trước đó, chuối xanh giàu protein, tinh bột, các loại vitamin và khoáng chất. Đặc biệt chuối có chứa hàm lượng kali cao.

– Bạc hà: 10g;

– Chuối xanh: 2 quả.

Chuối xanh giúp sạch tàn nhang và nám da

Các bước thực hiện cách trị tàn nhang và trắng da 1

Cho chuối xanh cùng với lá bạc hà vào máy sinh tố nghiền ép thành bột mịn. Sau đó, đắp hỗn hợp này lên da khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch với nước. Các bạn nên duy trì mặt nạ chuối xanh, lá bạc hà 3 lần/tuần. Sẽ giúp làm mờ nám, làn da trắng sáng và tươi trẻ hơn.

Công thức cách trị tàn nhang và trắng da 2: Chuối xanh + Sữa chua

Nguyên liệu cách trị tàn nhang và trắng da 2:

– Chuối xanh: 1 quả;

– Sữa chua không đường: 1 hộp.

Cách trị tàn nhang làm trắng da từ quả chuối xanh ảnh 2

Chuối xanh có tác dụng làm trắng da hiệu quả

Xay nhuyễn 1 quả chuối xanh rồi trộn thêm với 1 hộp sữa chua không đường. Dùng thìa đánh tan lên sau đó đắp dàn trải hỗn tạp này lên vùng da bị nám. Đắp khoảng 15 phút sau đó rửa sạch lại bằng nước. Bạn nên vận dụng phương pháp này khoảng 2 lần/tuần để đạt được hiệu quả tối đa.

Công thức cách trị tàn nhang và trắng da 3: Chuối xanh + Nước ép cam

Nguyên liệu cách trị tàn nhang và trắng da 3:

– Nước ép cam: 3 thìa café;

– Chuối xanh: 1 quả.

Các bước thực hiện cách trị tàn nhang và trắng da 3

Xay chuối thành hỗn hợp mịn. Trộn đều 2 hỗn hợp này với nhau. Sau đó các bạn đắp lên vùng da nám. Để mặt nạ này lưu lại trên da trong khoảng 20 phút sau đó rửa sạch lại bằng nước. Mặt nạ này sẽ giúp làm mờ các vết nám trên da, giúp da láng mịn, màu đỏ sáng.

Đắp hỗn hợp chuối xanh làm trắng da và trị tàn nhang, nám da

Lưu ý đối với cách trị tàn nhang và nám da:

– Khi thực hiện đắp mặt nạ trị nám da trên, bạn phải tránh nắng cho da mỗi lúc đi ra ngoài.

– Uống nhiều nước để dưỡng ẩm và giúp da và đào thải độc tố, cho làn da khỏe đẹp nhất.

– Ăn uống đa dạng các chất dinh dưỡng, các bạn nên ăn nhiều hoa quả tươi và các loại hạt. Ngoài ra cần nghỉ ngơi hợp lý, tránh stress. Với 3 loại mặt nạ trị nám và tàn nhang trên, bạn hãy kiên trì áp dụng để sớm có hiệu quả tốt nhất nhé.