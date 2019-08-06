Tổng hợp cách trị quầng thâm mắt tại nhà an toàn, cực hiệu quả từ thiên nhiên

Đồng thời, khi bị tác động, mạch máu dưới vùng da mắt bị co và nổi cộm lên. Máu kém lưu thông lâu ngày sẽ tạo thành huyết sắc tố gây ra hiện tượng thâm quầng.

Nếu không điều trị kịp thời, quầng thâm sẽ khiến bạn vừa trông xấu xí, mệt mỏi vừa gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Vùng da dưới mắt là nơi tập trung rất nhiều mao mạch nên rất dễ xảy ra thâm quầng. Bên cạnh đó, đây là vùng da rất mỏng và nhạy cảm nên dễ bị ảnh hưởng. Với những tác nhân như stress, thiếu ngủ, di truyền, thay đổi hormone, sinh hoạt không điều độ, ăn uống không đủ chất hay tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài… cũng đủ khiến đôi mắt xuất hiện quầng thâm như “gấu trúc”.

Đôi mắt thâm quầng sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến sự tự tin trong giao tiếp của bạn, trông kém duyên, gương mặt thiếu đi sức sống khiến bạn trông mệt mỏi… Không những vậy, trông bạn sẽ như già đi vài tuổi khi đôi mắt phải đeo thêm một “vành khuyên” màu thâm đen phía dưới.

Nếu không điều trị kịp thời, quầng thâm sẽ khiến bạn vừa trông xấu xí, mệt mỏi vừa gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Do đó, cần biết cách trị quầng thâm mắt đúng và kịp thời.

Sau đây là một số cách trị thâm quầng mắt nhanh và hiệu quả nhất tại nhà. Bạn hãy tham khảo và chọn ngay một phương pháp thích hợp nhất để tiến hành ngay.

- Cách trị quầng thâm mắt bằng khoai tây

Dùng khoai tây là cách trị quầng thâm mắt từ thiên nhiên đầu tiên phải kể đến.Vì sao khoai tây giúp chữa thâm mắt?

Trong khoai tây có chứa hàm lượng lớn tinh bột, vitamin và các khoáng chất thiết yếu khác. Khoai tây chín bổ sung hàm lượng vitamin C dồi dào. Đắp mặt nạ khoai tây cho mắt là cách cung cấp các dưỡng dưỡng chất vừa xóa mờ thâm quầng mắt, vừa tăng cường và cân bằng độ ẩm giúp vùng da dưới mắt sáng mịn, tươi tắn.

Đắp mặt nạ khoai tây cho mắt là cách cung cấp các dưỡng dưỡng chất vừa xóa mờ thâm quầng mắt, vừa tăng cường và cân bằng độ ẩm

Cách thực hiện:

- Rửa sạch khoai tây, cắt đôi.

- Dùng muỗng nạo khoai tây và ép lấy nước cốt. Hoặc bạn có thể cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

- Dùng bông gòn sạch hoặc bông tẩy trang thấm lấy nước cốt khoai tây.

- Nhẹ nhàng thoa đều lên vùng da mắt bị thâm quầng.

- Thư giãn trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước mát.

- Cách trị quầng thâm mắt bằng dầu dừa

Dùng dầu dừa là cách điều trị thâm quầng mắt hiệu quả bởi có tính chống viêm và đặc tính dưỡng ẩm cho vùng xung quanh mắt và loại bỏ thâm quầng. Bên cạnh đó, trong dầu dừa có chứa chất làm dịu và tăng cường miễn dịch giúp làm trẻ hóa da.

Ngoài ra, vitamin E trong dầu dừa giúp tái tạo làn da bị tổn thương, chăm sóc làn da mịn màng, ngăn ngừa các nếp nhăn, thâm quầng và bọng mắt…

Cách thực hiện:

Để chữa thâm quầng mắt, bạn có thể kết hợp dùng dầu dừa với khoai tây và dưa chuột.

Khoai tây có chứa các chất tẩy trắng tự nhiên. Trong khi đó dùng dưa chuột là cách giúp se khít lỗ chân lông và chăm sóc làn da mịn màng, mềm mại.

Công thức trị quầng thâm ở mắt bằng dầu dừa hiệu quả

Cách thực hiện:

Bước 1: Lột vỏ dưa leo, khoai tây và cắt nhỏ, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn cho đến khi mịn. Sau đó đem vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp lên da nhẹ nhàng theo hình vòng tròn. Thư giãn 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh và lau khô da.

Bước 3: Dùng dầu dừa massage quanh mắt trước khi ngủ

Bước 4: Rửa sạch lại bằng nước lạnh vào sáng hôm sau.

Trong thời gian đầu, bạn cần duy trì thực hiện đều đặn ít nhất 2 tuần để quan sát sự thay đổi, sau đó duy trì cách ngày.

- Cách trị thâm quầng mắt bằng đá lạnh

Dùng đá lạnh sẽ giúp đôi mắt có quầng thâm được cải thiện nhanh chóng

Đá đông lạnh có nhiệt độ rất thấp. Khi các tế bào biểu bì da khi gặp lạnh sẽ co rút lại nên có thể làm dịu da, se khít lỗ chân lông và giết chết vi khuẩn gây hại trên da.

Bên cạnh đó, dùng đá lạnh còn giúp bẻ gãy liên kết của các hắc tố xám trên da nên làm mờ dần vết thâm nám, tan máu bầm.Dùng đá lạnh sẽ giúp đôi mắt có quầng thâm được cải thiện nhanh chóng

Cách trị quầng thâm mắt bằng đá rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng một cái khăn mỏng rồi cho vào vài viên đá nhỏ. Sau đó chườm lên mắt cho đến khi tan chảy hết đá. Với cách này, bạn nên kiên trì áp dụng 2 lần mỗi ngày để sớm cho kết quả nhất.

- Cách trị thâm quầng mắt bằng bột trà xanh

Vì sao bột trà xanh giúp chữa thâm quầng?

Trong trà xanh chứa các vitamin giúp làm giảm tình trạng sưng húp cho mắt, đồng thời chứa các chất caffein giúp vùng da dưới mắt thư giãn và xóa bỏ các quầng thâm.

Bên cạnh đó, các loại axit amin và các vitamin B1, B2,B6, E,C… trong trà xanh có tác dụng điều trị lão hóa, chống oxy hóa hiệu quả. Bổ sung những dưỡng chất này sẽ giúp đôi mắt đẹp tự nhiên, khỏe khoắn và trông tràn đầy sức sống.

Trong trà xanh chứa các vitamin giúp làm giảm tình trạng sưng húp cho mắt, đồng thời chứa các chất caffein giúp vùng da dưới mắt thư giãn và xóa bỏ các quầng thâm

Kết hợp bột trà xanh với mật ong sẽ tạo nên loại mặt nạ thiên nhiên giúp làm sạch và tái tạo làn da, loại bỏ vùng thâm quầng, hạn chế gây mụn. Không những thế, đây còn là cách dưỡng da săn chắc, mềm mịn.

Cách thực hiện:

- Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có 1 thìa cafe bột trà xanh (thường là bột trà xanh Nhật Bản), 1 thìa cafe mật ong, 1 chút nước lọc hoặc nước trà xanh không đường.

- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào chén và trộn đều tay cho đến khi tạo thành hỗn hợp đặc sánh.

- Nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp này lên xung quanh vùng mắt bị thâm quầng (hoặc toàn bộ mặt nếu muốn).

- Sau 20-30 phút thư giãn, bạn rửa sạch lại với nước ấm.

- Nên kiên trì thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Cách trị quầng thâm mắt bằng thìa

Dùng thìa là cách trị quầng thâm mắt tại nhà đơn giản giúp bạn “đánh bật” vết thâm quầng nhanh chóng và hiệu quả.

Trước khi đi ngủ, bạn cho 2 chiếc thìa vào ngăn đá tủ lạnh. Áp phần lưng của 2 chiếc thìa lên phần bọng mắt vào sáng hôm sau. Sự mát lạnh của chiếc thìa sẽ giúp thâm quầng, bọng mắt giảm nhanh chóng.

Dùng thìa là cách trị quầng thâm mắt tại nhà đơn giản

Cách thực hiện:

- Rửa sạch thìa và cho vào ngăn đá tủ lạnh.

- Thoa dầu dừa lên vùng thâm quầng mắt kết hợp massage vùng da quanh mắt trong vòng 3-5 phút.

- Thư giãn khoảng 20 phút để thẩm thấu sâu tinh chất dầu dừa vào da.

- Sau đó, lấy thìa ra khỏi ngăn đá và áp nhẹ mặt dưới của thìa vào vùng da dưới mắt, giữ trong 30 giây.

- Từ phía hốc mắt, bạn miết sang 2 bên đuôi mắt. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy trong vòng 3-5 phút.

- Cuối cùng, bạn rửa mặt sạch bằng nước mát.

Lưu ý: Bạn có thể kết hợp dùng thìa với khoảng 7-10 giọt dầu dừa nguyên chất để đạt hiệu quả cao hơn.

- Cách trị quầng thâm mắt bằng vitamin e

Dùng vitamin E là cách giúp tái tạo tế bào da, ngăn ngừa quá trình lão hóa da, làm mờ nếp nhăn. Đặc biệt, giúp tạo độ ẩm thích hợp cho da và điều trị thâm quầng mắt hiệu quả.

Trị quầng thâm mắt hiệu quả bằng vitamin e

So với các loại mỹ phẩm đắt tiền, dùng viên vitamin e mỗi ngày là cách làm đẹp không hề thua kém mà lại có mức giá hấp dẫn, bình dân.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Viên nang vitamin E.

Cách thực hiện

Bước 1: Để trị thâm quầng mắt bằng vitamin E, đầu tiên bạn rửa mặt thật sạch rồi thấm khô bằng khăn mềm.

Bước 2: Nhẹ nhàng thoa đều dung dịch vitamin E lên quầng thâm mắt. Thư giãn sau khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước sạch.

Kiên trì áp dụng 3 lần/tuần sẽ giúp vết thâm quầng mờ đi dần theo thời gian. Ngoài áp dụng biện pháp ngoài da bạn nên kết hợp bổ sung vitamin E cho cơ thể.

Uống viên nang vitamin E mỗi ngày sẽ giúp loại bỏ duy trì làn da trắng sáng tự nhiên và giảm đi quầng thâm. Tuy nhiên, bạn nên dùng đúng cách, tránh sử dụng quá liều hoặc không dùng đủ lượng thích hợp cho cơ thể.

Lưu ý:

Đồng thời với áp dụng các liệu pháp trên, bạn cần kết hợp ăn ngủ điều độ, hợp lý, uống nhiều nước, đảm bảo ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm; nên tranh thủ cứ nửa giờ nên chớp mắt từ 3 đến 4 lần khi làm việc với máy tính.

Trên đây là những cách trị quầng thâm mắt tại nhà giúp bạn dễ dàng thoát khỏi những vết quầng mau chóng và lấy lại vẻ đẹp rạng ngời, quyến rũ của đôi mắt. Đây là những biện pháp với nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên hiệu quả, an toàn lại tiết kiệm chi phí.