Tóc rụng như mưa cả nắm tay cũng hết ngay sau 1 tuần chỉ với vài quả khế

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/02/2017 11:15

Không cần mỹ phẩm hay dầu gội, bạn có thể phục hồi mái tóc gãy rụng chỉ với 1 quả khế.

Rụng tóc dường như là một vấn nạn đau đầu không chỉ với phụ nữ mà còn cả đàn ông. Rụng tóc có thể diễn ra vào mọi thời điểm trong năm, nhưng đặc biệt trầm trọng vào những ngày giao mùa. Thêm vào đó, thói quen thức khuya, dùng chất kích thích, đội nón bảo hiểm không hợp vệ sinh hay dùng các sản phẩm dầu gội nhiều hóa chất, silicone cũng gây ra vấn đề rụng tóc trầm trọng.

Mỗi ngày, trên da đầu chúng ta đều có những sợi tóc rụng đi và thay mới. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên nếu nó trở nên trầm trọng, gây hói đầu, rụng với số lượng lớn, thì chính là bệnh lý.

Nếu để rụng tóc nhiều, đầu sẽ bị hói và khi đó rất khó để phục hồi lại tóc về tình trạng ban đầu. Do đó, bạn nên điều trị ngay khi có những dấu hiệu rụng tóc bệnh lý đầu tiên.

Tóc rụng như mưa cả nắm tay cũng hết ngay sau 1 tuần chỉ với vài quả khế - Ảnh 1

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Khế chua 3 - 5 quả 

- Nước dừa

- 3 thìa mật ong.

Cách làm:

B1: Chọn mua khế loại to, không sâu bệnh, có vị chua. Sau khi mua về bạn rửa sạch, để ráo nước rồi cắt thành những miếng nhỏ. 

B2: Cho khế, nước dừa và mật ong vào nồi, thêm 1 lít nước và nấu trên bếp lửa nhỏ để khế ra hết chất

B3: Lọc bỏ bã, lấy phần nước để gội đầu nhiều lần tương tự như khi gội đầu bằng bồ kết

B4: Sau khi gội xong, ủ tóc tầm 30 phút rồi xả lại với nước sạch

Mỗi tuần gội 2 lần, tóc bạn sẽ giảm rụng nhanh chóng  và trở nên óng mượt hơn. 

 

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