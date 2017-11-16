Tiết lộ cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất giúp phái đẹp tự tin với mái tóc sạch sẽ và óng ả

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/11/2017 08:40

Những vảy gàu lấm tấm trên tóc và rụng nhiều trên vai áo khiến bạn vô cùng thiếu tự tin. Một số loại dầu dội đầu bán trên thị trường có thể khắc phục tình trạng này nhưng lại làm tóc xơ rối và gãy rụng. Thay vào đó, hãy áp dụng ngay các cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất dưới đây nhé, chúng sẽ giúp bạn loại bỏ hoàn toàn các mảng bám trên da đầu.

Gàu có thể gọi là hiện tượng rối loạn của da đầu, khiến cho bạn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Bạn hãy tận dụng những nguyên liệu có sẵn trong căn bếp – Đây là những cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất, đảm bảo không gây kích ứng, mà còn giúp tóc suôn mượt hơn.

Cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất từ muối kết hợp với phèn chua

Nguyên liệu cần có:

  • 1 thìa muối.
  • 1 thìa phèn chua.

Cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất từ muối kết hợp với phèn chua.
Cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất từ muối kết hợp với phèn chua. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Trộn đều hỗn hợp vào với nhau.
  • Chải tóc thật mượt để hỗn hợp dễ tiếp xúc với da đầu, đồng thời rũ bỏ được bớt các mảng bám, bụi bẩn tích tụ, kích thích tuần hoàn máu.
  • Làm ướt tóc rồi thoa đều hỗn hợp lên tóc và da đầu.
  • Massage nhẹ nhàng khoảng 15 phút, để “đánh bật” các mảng gàu hiệu quả đồng thời làm đầu bạn cảm thấy nhẹ và thoải mái hơn.
  • Cuối cùng dùng nước mát gội đầu cho sạch. Thực hiện vài lần, bạn đã thấy ngay hiệu quả.

Công dụng:

Muối có tác dụng làm sạch và diệt khuẩn, loại bỏ các mảng gàu hiệu quả. Còn phèn chua cần bằng độ pH của da đầu, ngăn chặn việc hình thành gàu.

Cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất từ trái bồ kết

Từ xa xưa, bồ kết đã được phái đẹp xem như “thần dược” để nuôi dưỡng mái tóc đẹp, đen huyền, mềm mượt và sạch gàu. Hiện nay, trong một số loại dầu gội đã khai thác triệt để công dụng này của bồ kết. Chính vì vậy, khi bị gàu, bồ kết chính là “phao cứu sinh” hữu hiệu của phái đẹp.

Cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất từ trái bồ kết.
Cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất từ trái bồ kết. Ảnh internet

Bạn cần chuẩn bị 3-4 quả bồ kết đã được phơi khô. Sau đó, mang loại quả này nướng lên có mùi thơm. Bạn không nên nướng quá cháy sẽ làm giảm tác dụng trị gàu của bồ kết.

Tiếp theo, bạn đun sôi 1 ấm nước, cho bồ kết nướng vào nấu chung. Đợi đến khi nguội, bạn hãy dùng nước này để gội đầu. Sau 3-4 lần thực hiện, bạn sẽ hài lòng với hiệu quả đạt được.

Cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất từ chanh tươi

Chanh là một trong những “khắc tinh” của gàu. Bởi vì loại quả này có chứa axit tự nhiên giúp diệt khuẩn và nấm bám trên da đầu. Đồng thời, chính hàm lượng axit tự nhiên có trong chanh sẽ giúp cân bằng pH da đầu và vitamin C dồi dào sẽ nuôi dưỡng tóc và da đầu khỏe mạnh.

Để trị gàu bằng chanh, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Cắt một quả chanh, rồi vắt lấy nước cốt. Để thành 2 phần, 1 phần hòa với nước ấm và phần còn lại để rành.
  • Sau khi làm ướt tóc, lấy vỏ chanh đã vắt hết nước cốt, chà xát vào da đầu, rồi lấy phần nước cốt chanh để dành thoa thật kĩ lên trên da.
  • Massage khoảng 10 phút, sau đó, dùng phần nước ấm pha với nước cốt tưới đều lên tóc.
  • Để khoảng 2-3 phút, rồi gội sạch bằng nước lạnh.

Cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất từ bia

Cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất từ bia.
Cách trị gàu nhanh và hiệu quả nhất từ bia. Ảnh internet

Trong bia có rất nhiều dưỡng chất để nuôi dưỡng da đầu và tóc, giúp loại bỏ gàu một cách nhanh chóng.

Đầu tiên, bạn cần loại bỏ khí gas của bia bằng cách đổ nguyên liệu này ra một chiếc thau nhỏ và để qua đêm. Mỗi lần gội đầu bằng bia bạn nên dùng 2 lon và thực hiện như sau:

  • Gội đầu thật sạch bằng dầu gội như bình thường.
  • Dùng bia gội lại một lần nữa, massage đều để các thành phần dưỡng chất phát huy tối đa công dụng.
  • Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy sạch gàu hơn hẳn, tóc cũng mềm và suôn mượt hơn rất nhiều.

Chúc các bạn thành công! 

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