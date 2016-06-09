Thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả hơn laser chỉ bằng 1 lon soda rẻ tiền

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/06/2016 13:54

Không cần bỏ ra hàng chục triệu đi thẩm mỹ viện hay bôi kem đắt tiền, chỉ với 1 lon soda, lỗ chân lông của bạn sẽ được se nhỏ hiệu quả không ngờ.

Có nhiều nguyên nhân khiến cho lỗ chân lông bị to, như ứ đọng bã nhờn, bụi bẩn, da tiết dầu nhiều, trang điểm nhiều những không tẩy trang kỹ. Lỗ chân lông một khi đã to ra thì rất khó thu nhỏ, để thu nhỏ lỗ chân lông, bạn phải kiên trì cùng phương pháp đúng. 2 bước quan trọng để thu nhỏ lỗ chân lông là xông hơi và làm se. Chúng ta có thể tận dụng ngay những nguyên liệu trong nhà để làm liệu trình này, như các loại lá xông, và quan trọng nhất là 1 lon soda.

Nguyên liệu:

- Lá ngải cứu

- Lá kinh giới

- Lá tía tô

- Chanh 1 quả

- Soda 1 lon

Cách làm:

B1: Đầu tiên bạn cần nấu nước xông bằng cách bắc nước cho sôi, nấu lá ngải cứu, kinh giới, tía tô vào nồi. Đổ nước vừa nấu ra chậu, vắt vào 1 quả chanh và trùm khăn xông mặt.

B2: Rửa qua mặt với nước sạch

B3: Đổ soda ra một cái chén, dùng nước soda vỗ lên mặt nhiều lần, vừa vỗ vừa massage những vùng lỗ chân lông to như mũi, cằm, má.

B4: Thấm khô mặt, không cần rửa lại với nước.

Làm đều đặn mỗi ngày, sau 1 tuần bạn sẽ thấy lỗ chân lông se lại rõ rệt, da sáng mịn hơn.

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