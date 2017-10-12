Sốc nặng về cách trị mụn thịt đơn giản “một đi không trở lại”

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/10/2017 14:18

Trị mụn thịt bằng các phương pháp từ dân gian vẫn luôn là sự lựa chọn an toàn đối với các chị em. Bởi những phương pháp này sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên có tính tương thích cao với cơ thể, phù hợp với cơ địa của nhiều người và mang hiệu quả cải thiện khá tốt chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì điều trị.

Mặc dù mụn thịt không gây đau đớn nhưng khiến cho làn da sần sùi, kém sắc. Nguyên nhân hình hành loại mụn này là do cơ thể bị rối loạn nội tiết chất nhờn. Hoặc các chị em thường xuyên thức khuya, ăn nhiều chất béo, đồ cay nóng... Để đối phó với tình trạng này, chị em hãy áp dụng ngay những cách trị mụn thịt đơn giản dưới đây nhé!

Trị mụn thịt bằng lá tía tô

Trị mụn thịt bằng lá tía tô khá dễ thực hiện, giúp bạn linh động được thời gian điều trị. Chỉ mất khoảng 2 nghìn đồng bạn đã mua được lá tía tô bỏ mụn thịt trong thời gian sớm nhất. Những thành phần diệt khuẩn, kháng viêm trong loại lá này sẽ loại bỏ các vi khuẩn, làm dịu da, đồng thời cải thiện quá trình trao đổi chất, phá vỡ mô liên kết, giúp làn da bằng phẳng, không còn mụn thịt. Chính vì vậy mà lá tía tô là một trong những “kẻ thù” không đội trời chung với mụn thịt.

Trị mụn thịt bằng lá tía tô
Trị mụn thịt bằng lá tía tô. Ảnh internet

Để thực hiện cách này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

  • 1 nắm lá tía tô.
  • ½ thìa cà phê muối.
  • 1 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

  • Rửa sạch lá tía tô, vò nát. Sau đó cho ½ thìa cà phê muối và lá tía tô vào giã cho nhuyễn.
  • Tiếp theo, bạn trộn đều mật ong vào phần lá tía tô đã được xay nhuyễn, trộn đều để các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau.

Cách sử dụng:

  • Đầu tiên, bạn cần vệ sinh làn da sạch sẽ để loại bỏ các lớp bụi bẩn đang bám dính.
  • Thoa đều hỗn hợp lá tía tô lên vùng da mụn thịt.
  • Để trên da khoảng 15 phút, rồi bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Kiên trì thực hiện cách này từ 2-3 lần/tuần giúp loại bỏ mụn thịt hiệu quả nhất. Sau 2 tuần, bạn sẽ thấy làn da sáng mịn, “thoát khỏi” ám ảnh mang tên mụn thịt, gây thiếu thẩm mỹ cho làn da.

Trị mụn thịt bằng hành tây

Cũng giống như lá tía tô, nước cốt hành cũng có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm cực tốt, ngăn chặn vi khuẩn làm “ổ”, gây hại cho da. Đặc biệt, chất quexitin trong loại củ này còn có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh, làm nóng, cắt đứt các mô liên kết trong cấu trúc da, giúp “xóa bỏ” mụn thịt nhanh chóng.

Trị mụn thịt bằng hành tây
Trị mụn thịt bằng hành tây. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • 1 củ hành tây.
  • 1 quả chanh.
  • 1 thìa mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện:

  • Hành tây mang lột sạch vỏ bên ngoài bị khô, sau đó rửa sạch, thái nhỏ, rồi mang đi xay nhuyễn.
  • Cắt đôi quả chanh, vắt mạnh để lấy phần nước cốt.
  • Trộn đều 2 thìa hành tây xay nhuyễn, với 1 thìa nước cốt chanh và 1 thìa mật ong.
  • Sau khi vệ sinh da sạch sẽ bằng nước ấm thì bạn thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn thịt.
  • Để khoảng 15 phút, rồi bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Cứ kiên trì thực hiện từ 2-3 lần/tuần, chắc chắn rằng bạn sẽ sớm có được kết quả cải thiện như ý muốn.

Cách trị mụn thịt bằng tỏi

Đây là cách trị mụn thịt đơn giản giúp bạn nhanh chóng lấy lại thẩm mỹ cho làn da. Nhờ các thành phần như vitamin A, C, E và nguyên tố vi lượng, giúp da tăng sức đề kháng, kiềm dầu, loại bỏ mụn bọc dễ dàng.

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Cách trị mụn thịt bằng tỏi. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • 1 củ tỏi.
  • 1 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

  • Bóc hết phần vỏ tỏi khô bên ngoài, sau đó mang tỏi đi xay nhuyễn.
  • Tiếp trộn tỏi xay với 1 thìa mật ong thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Đắp hỗn hợp lên da, để khoảng 15 phút cho các dưỡng chất thấm đều vào trong.
  • Thực hiện 3-4 lần/tuần để thấy hiệu quả cải thiện rõ rệt nhất.

Chúc cách bạn thành công!

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