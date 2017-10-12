Mặc dù mụn thịt không gây đau đớn nhưng khiến cho làn da sần sùi, kém sắc. Nguyên nhân hình hành loại mụn này là do cơ thể bị rối loạn nội tiết chất nhờn. Hoặc các chị em thường xuyên thức khuya, ăn nhiều chất béo, đồ cay nóng... Để đối phó với tình trạng này, chị em hãy áp dụng ngay những cách trị mụn thịt đơn giản dưới đây nhé!

Trị mụn thịt bằng lá tía tô

Trị mụn thịt bằng lá tía tô khá dễ thực hiện, giúp bạn linh động được thời gian điều trị. Chỉ mất khoảng 2 nghìn đồng bạn đã mua được lá tía tô bỏ mụn thịt trong thời gian sớm nhất. Những thành phần diệt khuẩn, kháng viêm trong loại lá này sẽ loại bỏ các vi khuẩn, làm dịu da, đồng thời cải thiện quá trình trao đổi chất, phá vỡ mô liên kết, giúp làn da bằng phẳng, không còn mụn thịt. Chính vì vậy mà lá tía tô là một trong những “kẻ thù” không đội trời chung với mụn thịt.