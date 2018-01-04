Ổi có tác dụng 'thần kỳ' gì mà chuyên gia sắc đẹp khuyên phải ăn 1 quả mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/01/2018 17:45

Ăn ổi mỗi ngày có tác dụng gì đối với sức khỏe, làn da và vóc dáng? Để tường tận hơn về vấn đề này, hãy tham khảo các thông tin dưới đây.

Trong nhóm trái cây giàu vitamin C, ổi là loại quả đứng ở vị trí đầu tiên. Hàm lượng vitamin C, dưỡng chất dồi dào trong loại quả này chính là “thần dược” mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, làn da và vóc dáng, đặc biệt là của phụ nữ.

Theo các chuyên gia sắc đẹp, thói quen ăn ổi mỗi ngày có những tác dụng vô cùng tuyệt vời, thậm chí là không khác gì uống “thần dược”.

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Ăn ổi mỗi ngày có tác dụng chẳng khác gì uống "thần dược" - Ảnh: Internet

Ăn ổi có tác dụng gì cho da?

Cung cấp collagen

Ngoài hàm lượng vitamin C có khả năng điều trị mụn, ngăn ngừa viêm da, dưỡng chất trong ổi còn có tác dụng cung cấp collagen giúp ngăn ngừa lão hóa và duy trì độ đàn hồi.

Ăn 1 quả ổi mỗi ngày có tác dụng tương tự việc bổ sung viên uống collagen. Do đó, thay vì sử dụng các loại thuốc hay thực phẩm chức năng tốn kém, hãy uống nước ép hoặc ăn ổi mỗi ngày.

Ổi có tác dụng 'thần kỳ' gì mà chuyên gia sắc đẹp khuyên phải ăn 1 quả mỗi ngày - Ảnh 2
Ăn ổi có tác dụng cung cấp collagen giúp da duy trì độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ngâm ổi với rượu nếp hoặc rượu gạo khoảng 10 ngày rồi lấy nước uống mỗi ngày cũng là cách cung cấp collagen hữu hiệu.

Dưỡng trắng

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong ổi chính là "thần dược" giúp da luôn trắng mịn và duy trì sắc tố trước các tác nhân xấu của ánh nắng mặt trời.

Ổi chứa một dưỡng chất có khả năng tạo ra lớp màn bảo vệ da trước tác động xấu của tia cực tím, nhiệt độ từ mặt trời, hạn chế xuất hiện nám, tàn nhang và đồi mồi. Duy trì thói quen ăn 1 quả ổi mỗi ngày sẽ giúp da mãi trắng mịn và rạng rỡ.

Ổi có tác dụng 'thần kỳ' gì mà chuyên gia sắc đẹp khuyên phải ăn 1 quả mỗi ngày - Ảnh 3
Thay vì ăn cả quả, bạn có thể uống nước ép ổi mỗi ngày. Cách này vẫn mang đến tác dụng dưỡng trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet

Ăn ổi có tác dụng gì đối với vóc dáng?

Ổi chứa 70% nước, 30% còn lại là hàm lượng vitamin B1, B2, C cùng các dưỡng chất thiết yếu khác và không có thành phần chất béo. Do đó, ổi có tác dụng giảm cân vô cùng hiệu quả và nhanh chóng.

Ngoài ra, chất xơ trong quả ổi giúp tạo cảm giác no lâu, nên chỉ cần ăn 1 quả vào buổi sáng hoặc trưa là sẽ không thèm ăn vặt, từ đó hạn chế lượng calo cơ thể hấp thụ.

Để kích thích vị giác, bạn có thể chế biến ổi thành nhiều món khác nhau hoặc uống nước ép ổi, cách này vẫn mang đến hiệu quả giảm cân tương tự. Đặc biệt lưu ý, để tránh làm tổn hại đến dạ dày nên loại bỏ phần hạt ổi khi ăn.

Bên cạnh đó, một vài khoáng chất trong ổi có tác dụng đốt cháy mỡ thừa tương tự như quá trình tập luyện thể dục, nên ăn loại quả này thường xuyên giúp cơ thể săn chắc và thon gọn.

Ổi có tác dụng 'thần kỳ' gì mà chuyên gia sắc đẹp khuyên phải ăn 1 quả mỗi ngày - Ảnh 4
Ăn 1 quả ổi vào buổi sáng hoặc trưa có tác dụng giảm cân không khác gì uống thuốc - Ảnh: Internet

Hãy tập cho mình thói quen ăn 1 quả ổi mỗi ngày để có được những tác dụng vô cùng tuyệt vời mà không loại quả nào sánh kịp. Đảm bảo, chẳng cần dùng đến loại mỹ phẩm nào nhưng nhan sắc và vóc dáng vẫn lung linh tỏa sáng. 

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Đừng bỏ qua bí kíp này để sở hữu vóc dáng thon gọn mà không tốn kém quá nhiều thời gian hay tiền bạc.

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