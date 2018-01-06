Những thói quen buổi sáng giúp chị em trẻ ra cả chục tuổi chẳng cần đi spa

Làm đẹp cùng chuyên gia 06/01/2018 11:27

Những cô nàng bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc cho làn da thì không thể bỏ qua một số thói quen giúp ngăn ngừa lão hóa đem lại cho bạn một làn da căng tràn sức sống, tươi trẻ như gái đôi mươi này.

Trẻ hóa làn da, ngăn ngừa lão hóa là điều nằm trong tầm tay của phụ nữ nếu kiên trì thực hiện một số thói quen tốt buổi sáng dưới đây.

1. Uống nước muối ấm

Một ly nước muối ấm mỗi sáng sẽ giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh và cải thiện hệ tiêu hóa. Ly nước này giúp cân bằng cơ thể sau một đêm thiếu hụt nước và muối khoáng. Đồng thời, làn da của bạn sẽ căng mọng và hồng hào hơn nhờ cung cấp lượng muối khoáng ổn định mỗi sáng.

Những thói quen buổi sáng giúp chị em trẻ ra cả chục tuổi chẳng cần đi spa - Ảnh 1
Thói quen uống nước muối ấm buổi sáng rất tốt cho quá trình chống lão hóa da - Ảnh: Internet

2. Uống một ly chanh mật ong

Chanh mật ong được xem là liều thuốc chống lão hóa hiệu quả cực tốt. Thời điểm tốt nhất bạn nên sử dụng chúng là khi vừa mới thức dậy, bụng đang đói.

Vitamin C trong chanh có công dụng kháng khuẩn, chống oxy hóa. Ngoài ra, dưỡng chất trong mật ong sẽ đem lại một làn da đẹp hoàn hảo. Đặc biệt, vị ngọt của mật ong hoàn toàn là tự nhiên nên nó rất tốt cho những người đang ăn kiêng.

Những thói quen buổi sáng giúp chị em trẻ ra cả chục tuổi chẳng cần đi spa - Ảnh 2
Một ly chanh mật ong mỗi sáng giúp làn da khỏe khoắn và cơ thể hoạt động tốt hơn - Ảnh: Internet

3. Giãn cơ

Mỗi sáng thức dậy hãy dành ra khoảng 10 phút tập giãn cơ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể dẻo dai đón chào ngày mới tốt lành.

Một vài động tác cơ bản để khởi động giúp hạn chế tình trạng đau mỏi suốt ngày mà còn khiến cơ bắp thư giãn sau một đêm “ì ạch” không vận động. Nhờ vậy mà bạn sẽ cảm thấy ngày mới năng động và tươi tắn bất ngờ.

Những thói quen buổi sáng giúp chị em trẻ ra cả chục tuổi chẳng cần đi spa - Ảnh 3
Giãn cơ buổi sáng giúp cải thiện sức khỏe và hỗ trợ tinh thần đón ngày mới hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

4. Mát xa mặt bằng nước ấm

Đây là cách chống lão hóa da cực kì hiệu quả. Mỗi sáng sau khi rửa mặt, bạn chỉ cần mát xa mặt lại bằng nước ấm, nhẹ nhàng xoa khắp mặt khoảng 1 - 2 phút, sau đó rửa lại bằng nước mát để se khít lỗ chân lông. Làm như vậy, làn da sẽ được thư giãn tuyệt đối, trắng mịn không tì vết.

Những thói quen buổi sáng giúp chị em trẻ ra cả chục tuổi chẳng cần đi spa - Ảnh 4
Mát xa mặt bằng nước ấm giúp da mặt thư giãn và chống lão hóa - Ảnh: Internet

5. Hít thở sâu

Buổi sáng là thời điểm không khí trong lành nhất trong ngày. Vì thế, bạn hãy tranh thủ dành ra khoảng 5 phút để hít thở sâu giúp hệ hô hấp tuần hoàn tốt nhất. Đồng thời khiến cơ thể linh hoạt, sảng khoái, tăng cường hồng cầu giúp da trắng hồng đầy sức sống.

Trên đây là 5 thói quen cực kỳ tốt cho quá trình chống lão hóa, nuôi dưỡng làn da trắng hồng rạng rỡ từ sâu bên trong mà bạn hãy áp dụng ngay bây giờ.

Da mặt trắng mịn, tươi trẻ như em bé với 3 loại sữa rửa mặt 'nhà làm' này

Da mặt trắng mịn, tươi trẻ như em bé với 3 loại sữa rửa mặt 'nhà làm' này

Với 3 loại sữa rửa mặt giúp làm sạch và dưỡng da hiệu quả ngay tại nhà này, làn da sẽ trở nên trắng mịn, tươi trẻ không tì vết.

Xem thêm
Từ khóa:   hít thở sâu Massage mặt bằng nước ấm thói quen buổi sáng tốt cho da chống lão hóa da trẻ hóa làn da

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 48 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 48 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang