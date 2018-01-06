Những thói quen buổi sáng giúp chị em trẻ ra cả chục tuổi chẳng cần đi spa

Trẻ hóa làn da, ngăn ngừa lão hóa là điều nằm trong tầm tay của phụ nữ nếu kiên trì thực hiện một số thói quen tốt buổi sáng dưới đây.

Một ly nước muối ấm mỗi sáng sẽ giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh và cải thiện hệ tiêu hóa. Ly nước này giúp cân bằng cơ thể sau một đêm thiếu hụt nước và muối khoáng. Đồng thời, làn da của bạn sẽ căng mọng và hồng hào hơn nhờ cung cấp lượng muối khoáng ổn định mỗi sáng.

Chanh mật ong được xem là liều thuốc chống lão hóa hiệu quả cực tốt. Thời điểm tốt nhất bạn nên sử dụng chúng là khi vừa mới thức dậy, bụng đang đói.

Vitamin C trong chanh có công dụng kháng khuẩn, chống oxy hóa. Ngoài ra, dưỡng chất trong mật ong sẽ đem lại một làn da đẹp hoàn hảo. Đặc biệt, vị ngọt của mật ong hoàn toàn là tự nhiên nên nó rất tốt cho những người đang ăn kiêng.

Một ly chanh mật ong mỗi sáng giúp làn da khỏe khoắn và cơ thể hoạt động tốt hơn - Ảnh: Internet

3. Giãn cơ

Mỗi sáng thức dậy hãy dành ra khoảng 10 phút tập giãn cơ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể dẻo dai đón chào ngày mới tốt lành.

Một vài động tác cơ bản để khởi động giúp hạn chế tình trạng đau mỏi suốt ngày mà còn khiến cơ bắp thư giãn sau một đêm “ì ạch” không vận động. Nhờ vậy mà bạn sẽ cảm thấy ngày mới năng động và tươi tắn bất ngờ.

Giãn cơ buổi sáng giúp cải thiện sức khỏe và hỗ trợ tinh thần đón ngày mới hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

4. Mát xa mặt bằng nước ấm

Đây là cách chống lão hóa da cực kì hiệu quả. Mỗi sáng sau khi rửa mặt, bạn chỉ cần mát xa mặt lại bằng nước ấm, nhẹ nhàng xoa khắp mặt khoảng 1 - 2 phút, sau đó rửa lại bằng nước mát để se khít lỗ chân lông. Làm như vậy, làn da sẽ được thư giãn tuyệt đối, trắng mịn không tì vết.

Mát xa mặt bằng nước ấm giúp da mặt thư giãn và chống lão hóa - Ảnh: Internet

5. Hít thở sâu

Buổi sáng là thời điểm không khí trong lành nhất trong ngày. Vì thế, bạn hãy tranh thủ dành ra khoảng 5 phút để hít thở sâu giúp hệ hô hấp tuần hoàn tốt nhất. Đồng thời khiến cơ thể linh hoạt, sảng khoái, tăng cường hồng cầu giúp da trắng hồng đầy sức sống.

Trên đây là 5 thói quen cực kỳ tốt cho quá trình chống lão hóa, nuôi dưỡng làn da trắng hồng rạng rỡ từ sâu bên trong mà bạn hãy áp dụng ngay bây giờ.