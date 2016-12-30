Ngậm thứ này 2 phút, răng ố vàng thành trắng bóng, cao răng bong ra từng mảng sạch bách

Màu sắc của răng cũng phụ thuộc vào sức khỏe của men răng rất nhiều. Nếu men răng bị phá vỡ, bị nhiễm khuẩn hoặc nhiễm màu từ thức ăn, nó sẽ bị ố vàng. Mặt khác, những mảng cao răng ngày qua ngày tích tụ sẽ bám chặt vào men răng và khó lòng loại bỏ. Với 2 công thức dưới đây, tận dụng những chất axit nhẹ từ trái cây, bạn sẽ có hàm răng trắng bóng thật dễ dàng mà không phải tốn tiền đi nha sĩ.

Men răng là phần cứng nhất, cấu tạo từ những tinh thể canxi phốtphát dài mảnh, nằm sát cạnh nhau theo 1 trình tự chính xác để bảo vệ răng. Có những tế bào đặc biệt gọi là nguyên bào men, sản sinh ra men răng, những tế bào này sẽ chết đi khi thân răng nhô hết ra ngoài. Men răng bị tổn thương thì không thể thay thế được. Men răng rất bền vững, không bị vỡ, không bị xây xát, nhưng lại bị ăn mòn bởi các axít trong miệng: các thức ăn có đường sẽ kích thích những vi khuẩn trong miệng sản sinh ra acid gây sâu răng.

Soda trong công thức này là loại soda không đường. Soda có tính tẩy nhẹ, kết hợp với axit trong nước chanh và nước dứa, sẽ giúp răng trắng bóng nhanh chóng mà không gây hại men răng.

Nguyên liệu:

- Nước soda 1 lon

- 1 miếng dứa 100g

- 1 quả chanh

- 2 thìa muối

Dứa gọt vỏ, ép lấy nước. Pha nước ép dứa với nước cốt 1/2 quả chanh, 2 thìa muối, nửa lon baking soda và khuấy đều. Mỗi ngày vào buổi tối, bạn súc miệng với nước này nhiều lần, mỗi lần ngậm 5-10 giây sau đó đánh răng như bình thường.

Kết quả thấy được sau 2 tuần

Cách 2: Chải răng với dâu tây và baking soda

Dâu tây là loại trái cây nổi tiếng với công dụng làm trắng răng nhẹ nhàng. Baking soda có chứa chất tẩy nhẹ nhưng không gây hại cho sức khỏe và nó còn được sử dụng trong những món bánh ngọt. Nếu bạn ngại vị chua gắt của chanh, hãy thử công thức dâu và baking soda sau.

Nguyên liệu:

- Bột baking soda (bột nở làm bánh)

- Dâu tây

- Tinh dầu bạc hà nguyên chất

- Máy xay hoặc thìa để nghiền

- Bàn chải

Cách làm:

Dâu tây mua về rửa sạch, bỏ cuống, cắt nhỏ và cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn với một chút tinh dầu bạc hà. Cho bột baking soda vào dâu trộn đều cho đến khi có được hỗn hợp sệt. Quét đều hỗn hợp dâu và baking soda lên bàn chải và chải răng 3-5 phút. Chải kỹ các ngóc ngách của răng từ răng cửa đến răng hàm. Súc miệng nhiều lần cho đến khi miệng bạn sạch hoàn toàn.

Một tuần làm theo cách này 1 lần, bạn sẽ có khoang miệng thơm tho và hàm răng trắng bóng.

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