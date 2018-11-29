Mỡ bụng luôn là một nỗi ám ảnh "kinh hoàng" của rất nhiều cô gái bởi khuyết điểm này thường làm họ rất kho chọn được quần áo đẹp. Nếu đang đau đầu vì nhịn ăn hay tập luyện quá nhiều mà vẫn không "tiêu diệt" được mỡ bụng thì bạn hãy thử áp dụng ngay 5 bài tập yoga đơn giản này nhé!