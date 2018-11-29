Nếu muốn 'lột xác' hoàn toàn về vóc dáng chỉ sau 4 tuần, hãy dành ra 10 phút để tập các động tác này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 29/11/2018 14:00

Brightside đã thống kê 7 bài tập có khả năng biến đổi hoàn toàn vóc dáng của bạn chỉ trong vòng 4 tuần. Điều đặc biệt hơn là bạn chỉ cần dành ra 10 phút mỗi ngày để thực hiện chúng.

Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, tập luyện điều độ là cách để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn, hoàn hảo. Do đó, hãy bắt đầu thực hiện 7 động tác ngay hôm nay để điều ước về hình thể của bạn trở thành hiện thực.

Plank

Nếu muốn 'lột xác' hoàn toàn về vóc dáng chỉ sau 4 tuần, hãy dành ra 10 phút để tập các động tác này mỗi ngày - Ảnh 1

Plank là bài tập thể dục tĩnh dựa vào quy tắc là giữ tư thế cơ thể chuẩn xác. Thực hiện theo hướng dẫn: Giữ lưng và chân thẳng mà không bị cong, cơ thể đang giữ thăng bằng trên mũi chân và ống tay. Nếu thực hiện bài tập này chính xác, lưng, mông, chân và cánh tay sẽ trở nên săn chắc vô cùng - Ảnh: Brightside

Chống đẩy

Nếu muốn 'lột xác' hoàn toàn về vóc dáng chỉ sau 4 tuần, hãy dành ra 10 phút để tập các động tác này mỗi ngày - Ảnh 2

Vị trí ban đầu tương tự như tư thế hít đất. Từ từ, hãy hạ thấp bản thân càng thấp càng tốt, sau đó nâng lên trở lại. Hãy chắc chắn rằng lưng, xương chậu và chân của bạn tạo thành một đường thẳng. Sau đó từ từ trở lại vị trí ban đầu. Bài tập này tác động nhiều nhất đến cơ ngực, cánh tay và bụng - Ảnh: Brightside

Tập cơ đùi và mông

Nếu muốn 'lột xác' hoàn toàn về vóc dáng chỉ sau 4 tuần, hãy dành ra 10 phút để tập các động tác này mỗi ngày - Ảnh 3

Tư thế ban đầu là chống đầu gối, cánh tay xuống thảm. Sau đó, duỗi thẳng chân trái và cánh tay phải theo đường thẳng. Sau đó, từ từ uốn cong chúng về phía bụng để khuỷu tay phải chạm đầu gối trái. Sau đó, quay về tư thế ban đầu, thực hiện tương tự cho tay và chân còn lại. Động tác này tốt cho toàn thân và cơ hông. Đồng thời, tăng cường cơ lưng, mông và eo - Ảnh: Brightside

Squats

Nếu muốn 'lột xác' hoàn toàn về vóc dáng chỉ sau 4 tuần, hãy dành ra 10 phút để tập các động tác này mỗi ngày - Ảnh 4

Đứng thẳng, hai chân dang rộng hơn vai, đặt toàn bộ trọng lực lên bàn chân. Từ từ hạ mông, khuỵu đầu gối xuống đến khi mông ngang hàng với đầu gối thì dừng lại. Lưu ý, lúc này, mông hơi nghiêng ra sau, ngực đưa về trước, hai tay nắm lại đặt trước ngực. Bài tập này rất tốt cho cơ mông, đùi và eo - Ảnh: Brightside

Tập luyện cơ bụng

Nếu muốn 'lột xác' hoàn toàn về vóc dáng chỉ sau 4 tuần, hãy dành ra 10 phút để tập các động tác này mỗi ngày - Ảnh 5

Nằm ngửa, hai cánh tay duỗi dài trên đầu, đầu gối uốn cong, hai chân đặt xa nhau. Từ từ dùng lực hông kéo phần trên cơ thể lên, đồng thời đưa hai cánh tay theo cùng hướng đến khi chạm vào mũi chân. Sau đó, trở lại vị trí ban đầu, lặp lại nhiều nhịp. Động tác này góp phần tăng cường cơ bắp quanh bụng, cũng như đốt cháy chất béo nội tạng hiệu quả - Ảnh: Brightside

Tập cơ mông

Nếu muốn 'lột xác' hoàn toàn về vóc dáng chỉ sau 4 tuần, hãy dành ra 10 phút để tập các động tác này mỗi ngày - Ảnh 6

Ngồi yên trên thảm tập, hai chân đưa ra trước, đầu gối cong lại. Lúc này chống hai tay ra phía sau sao cho tạo thành tư thế tương tự hình minh họa. Từ từ, nâng cao chân trái lên đến khi có thể, sau đó bắt đầu hạ thấp mông xuống. Sau đó, quay trở lại, thực hiện tương tự cho chân phải. Kiên trì thực hiện, bài tập này giúp tăng cường cơ bắp của eo, bụng và mông - Ảnh: Brightside

Tập luyện eo

Nếu muốn 'lột xác' hoàn toàn về vóc dáng chỉ sau 4 tuần, hãy dành ra 10 phút để tập các động tác này mỗi ngày - Ảnh 7

Nằm sấp trên thảm tập, hai tay xếp lại đặt dưới mặt. Từ từ nâng phần thân trên cơ thể lên cao đến khi cơ bụng, cột sống kéo căng hoàn toàn. Giữ tư thế này khoảng vài giây thì trở về vị trí ban đầu. Bài tập này giúp eo thon gọn và cải thiện sức khỏe của cột sống - Ảnh: Brightside

Kiên trì dành ra 10 đến 15 phút để thực hiện 7 bài tập thể hình của Brightside, chắc chắn, bạn sẽ có một màn "lột xác ngoạn mục" về vóc dáng. 

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