Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, tập luyện điều độ là cách để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn, hoàn hảo. Do đó, hãy bắt đầu thực hiện 7 động tác ngay hôm nay để điều ước về hình thể của bạn trở thành hiện thực.
Plank
Chống đẩy
Tập cơ đùi và mông
Squats
Tập luyện cơ bụng
Tập cơ mông
Tập luyện eo
Kiên trì dành ra 10 đến 15 phút để thực hiện 7 bài tập thể hình của Brightside, chắc chắn, bạn sẽ có một màn "lột xác ngoạn mục" về vóc dáng.
Mỡ bụng luôn là một nỗi ám ảnh "kinh hoàng" của rất nhiều cô gái bởi khuyết điểm này thường làm họ rất kho chọn được quần áo đẹp. Nếu đang đau đầu vì nhịn ăn hay tập luyện quá nhiều mà vẫn không "tiêu diệt" được mỡ bụng thì bạn hãy thử áp dụng ngay 5 bài tập yoga đơn giản này nhé!