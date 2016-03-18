Muốn xăm hình nghệ thuật không gây viêm nhiễm da và lâu phai màu, hãy áp dụng bí quyết này ngay!

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/03/2016 14:30

Xăm hình nghệ thuật hiện đang là phương thức làm đẹp được các bạn trẻ khắp thế giới yêu chuộng. Nếu bạn có ý định làm đẹp bằng hình thức này thì nên chú ý đến một số điều cơ bản về cách chăm sóc hình xăm trên cơ thể mình.

Muốn xăm hình nghệ thuật không gây viêm nhiễm da và lâu phai màu, hãy áp dụng bí quyết này ngay! - Ảnh 1
Ảnh: internet

Để tránht? viêm da và sự phai màu của hình xăm, bạn nên chăm sóc hình xăm một cách hợp lý.

Che hình xăm

Sau khi xăm mới một hình xăm nghệ thuật mà bạn yêu thích, bạn nên dùng miếng băng y tế để che hình xăm lại để ngăn chặn vi khuẩn ngoài không khí có thể tương tác với những khe hở của hình xăm. Bạn nên giữ miếng gạc này cố định ít nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cũng có một số hình xăm nghệ thuật đòi hỏi bạn phải che nó trong vòng 24 giờ.

Giữ hình xăm luôn sạch sẽ

Sau khi tháo băng y tế ra khỏi hình xăm, bạn nên rửa hình xăm bằng nước ấm và xà phòng diệt khuẩn vài lần trong ngày để giữ cho hình xăm sạch sẽ. Không được chà mạnh vào hình xăm mà nhẹ nhàng mát xa khi rửa, rửa lại bằng nước sạch rồi lau lại bằng khăn sạch. Tránh ngâm hình xăm nghệ thuật vào nước quá lâu trong khoảng từ 2 – 3 tuần đầu tiên. Tốt nhất là bạn nên tắm thật nhanh.

Muốn xăm hình nghệ thuật không gây viêm nhiễm da và lâu phai màu, hãy áp dụng bí quyết này ngay! - Ảnh 2
Ảnh: internet

Thoa thuốc diệt khuẩn

Sau khi rửa sạch hình xăm, bạn nên thoa thuốc mỡ diệt vi khuẩn lên nó trong vòng 5 ngày đầu tiên, tiếp đến thoa “lotion” dưỡng ẩm không có mùi hương.

Không được gãi lên hình xăm

Trong vài ngày đầu, ngay tại làn da được xăm hình có thể xuất hiện các hiện tượng như ngứa, nổi vảy da. Bạn không nên gãi mà nên để nó tự lành lặn để tránh gây trầy xước hình xăm có thể dẫn đến viêm nhiễm cho da.

Muốn xăm hình nghệ thuật không gây viêm nhiễm da và lâu phai màu, hãy áp dụng bí quyết này ngay! - Ảnh 3
Ảnh: internet

Thoa kem chống nắng

Khi hình xăm lành lặn và ổn định, bạn cần bảo vệ nó tránh khỏi các tia UV gây hại từ ánh sáng mặt trời. Tia cực tím có thể làm các hình xăm mờ dần và bị hư, do đó bạn nên thoa kem chống nắng lên vùng này để bảo vệ hình xăm. 

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