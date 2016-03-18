Muốn xăm hình nghệ thuật không gây viêm nhiễm da và lâu phai màu, hãy áp dụng bí quyết này ngay!

Để tránh t? vi êm da và sự phai màu của hình xăm, bạn nên chăm sóc hình xăm một cách hợp lý.

Sau khi xăm mới một hình xăm nghệ thuật mà bạn yêu thích, bạn nên dùng miếng băng y tế để che hình xăm lại để ngăn chặn vi khuẩn ngoài không khí có thể tương tác với những khe hở của hình xăm. Bạn nên giữ miếng gạc này cố định ít nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ . Cũng có một số hình xăm nghệ thuật đòi hỏi bạn phải che nó trong vòng 24 giờ.

Sau khi tháo băng y tế ra khỏi hình xăm, bạn nên rửa hình xăm bằng nước ấm và xà phòng diệt khuẩn vài lần trong ngày để giữ cho hình xăm sạch sẽ. Không được chà mạnh vào hình xăm mà nhẹ nhàng mát xa khi rửa, rửa lại bằng nước sạch rồi lau lại bằng khăn sạch. Tránh ngâm hình xăm nghệ thuật vào nước quá lâu trong khoảng từ 2 – 3 tuần đầu tiên. Tốt nhất là bạn nên tắm thật nhanh.

Thoa thuốc diệt khuẩn

Sau khi rửa sạch hình xăm, bạn nên thoa thuốc mỡ diệt vi khuẩn lên nó trong vòng 5 ngày đầu tiên, tiếp đến thoa “lotion” dưỡng ẩm không có mùi hương.

Không được gãi lên hình xăm

Trong vài ngày đầu, ngay tại làn da được xăm hình có thể xuất hiện các hiện tượng như ngứa, nổi vảy da. Bạn không nên gãi mà nên để nó tự lành lặn để tránh gây trầy xước hình xăm có thể dẫn đến viêm nhiễm cho da.

Thoa kem chống nắng

Khi hình xăm lành lặn và ổn định, bạn cần bảo vệ nó tránh khỏi các tia UV gây hại từ ánh sáng mặt trời. Tia cực tím có thể làm các hình xăm mờ dần và bị hư, do đó bạn nên thoa kem chống nắng lên vùng này để bảo vệ hình xăm.