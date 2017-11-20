Muốn giảm 4 kg/tuần dễ dàng, chẳng còn cách nào ngoài 5 loại nước uống detox này

Cách làm: Trước tiên, bạn thái dưa leo và chanh thành từng lát mỏng. Sau đó, cho vào bình kèm lá bạc hà, thêm phần nước đã chuẩn bị và lắc đều. Cuối cùng, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, để qua đêm trước khi uống.

Loại nước detox này rất tốt cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch và loại bỏ độc tố trong cơ thể. Dưa leo có tác dụng chống viêm và cấp nước, trong khi đó chanh giúp hỗ trợ quá trình kháng khuẩn, tăng khả năng miễn dịch.

2. Nước detox gừng và chanh

Nguyên liệu: 1 củ gừng nhỏ, 1 quả chanh, 1 lít nước lạnh.

Cách làm: Chanh bổ đôi, một nửa vắt lấy nước, nửa còn lại thái lát mỏng. Gừng cạo sạch vỏ, thái lát mỏng hoặc đập dập. Sau đó, cho tất cả các nguyên liệu vào bình và lắc đều tay.

Nước detox chanh gừng này nên uống vào buổi sáng trước khi ăn, giúp đào thải độc tố đồng thời đóng vai trò như một loại chất giảm mỡ thừa một cách tự nhiên.

3. Nước detox việt quất và cam

Nguyên liệu: 2 quả cam, 15 - 20 quả việt quất, 1 lít nước lọc.

Cách làm: Bổ cam thành 8 phần bằng nhau theo chiều dọc. Tiếp đó, cho cam và việt quất vào trong bình thủy tinh, đổ từ từ nước vào. Cuối cùng, bảo quản trong tủ lạnh từ 20 - 24 giờ trước khi sử dụng.

Cam và việt quất là hai loại trái cây giàu vitamin C và chất xơ, hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da, thải độc cơ thể vô cùng nhanh chóng.

4. Detox dưa leo, cam, chanh và bạc hà

Nguyên liệu: 1 quả dưa leo, 1 quả cam, 1 quả chanh, 10 - 15 lá bạc hà, 2 lít nước.

Cách làm: Cam, chanh và dưa leo thái lát mỏng, sau đó cho tất cả vào bình, từ từ đổ đầy nước. Sau đó ngâm khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ trước khi uống hoặc để qua đêm trong tủ lạnh.

Công thức này đặc biệt tốt cho người muốn giảm mỡ bụng và làm đẹp da. Cam và chanh có tác dụng kháng khuẩn, bạc hà giúp dịu mát cơ thể và dưa leo giúp cung cấp, cân bằng độ ẩm.

5. Detox chanh, bạc hà

Nguyên liệu: 2 quả chanh, vài lá bạc hà, nước lọc.

Cách làm:

Chanh thái lát mỏng, sau đó cho vào bình thủy tinh cùng vài lá bạc hà, rồi từ từ đổ đầy nước. Để trong tủ lạnh từ 20 - 24 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Với 5 công thức nước uống detox hỗ trợ giảm cân trên, bạn chỉ đạt được hiệu quả khi áp dụng kiên trì, không bỏ dở.