Một nắm muối, 2 công thức trị gàu vĩnh viễn ngay tại nhà

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/12/2017 20:48

Cách trị gàu bằng muối dưới đây sẽ giúp bạn đánh bay gàu triệt để, lấy lại tự tin một cách nhanh chóng ngay sau lần gội đầu tiên.

Gàu là hiện tượng tế bào chết trên da đầu bị khô, bong tróc thành mảng. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, có thể xuất phát từ yếu tố bên trong lẫn bên ngoài.

-       Để tóc ẩm ướt khi đi ngủ hoặc không vệ sinh da đầu thường xuyên.

-       Dị ứng dầu gội hoặc sử dụng các sản phẩm dưỡng tóc gây kích ứng khiến nấm phát triển gây hại da đầu.

-       Thời tiết nóng bức, da đầu đổ quá nhiều mồ hôi.

-       Mũ bảo hiểm quá bẩn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và sinh gàu.

Tác hại của gàu

Nếu không điều trị triệt để gàu sẽ gây ngứa, khó chịu... Ngoài ra, tình trạng này kéo dài lâu ngày có thể gây rụng tóc, tạo ra một lượng dầu nhờn dư thừa thậm chí gây bệnh vẩy nến hoặc nhiễm trùng mắt.

Không những thế, gàu còn gây mất thẩm mỹ, khiến bạn thiếu tự tin khi tiếp xúc với người khác. Do đó, khi bị gàu, bạn nên tìm cách điều trị dứt điểm, tránh để lâu gây hại đến sức khỏe và cuộc sống.

Cách trị gàu bằng muối hiệu quả, an toàn tại nhà

Có khá nhiều loại dầu gội đầu trị gàu được bán trên thị trường hiện nay, song chúng có thể không trị được tận gốc vấn đề. Trị gàu bằng phương pháp tự nhiên như sử dụng giấm, chanh, bồ kết... khá phổ biến và được nhiều người áp dụng. Bên cạnh đó có một nguyên liệu vô cùng quen thuộc, có tác dụng trị gàu rất hiệu quả nhưng rất ít người biết.

Muối là gia vị quen thuộc và không thể thiếu trong mọi căn bếp. Ngoài tác dụng giúp món ăn thêm đậm đà, muối còn là giải pháp tuyệt vời giúp trị gàu vừa rẻ tiền, hiệu quả vừa rất dễ thực hiện.

Cách 1: Dùng muối khô

Một nắm muối, 2 công thức trị gàu vĩnh viễn ngay tại nhà - Ảnh 1
Muối có tác dụng trị gàu vô cùng hiệu quả và an toàn - Ảnh: Internet

-  Tóc để khô, lấy một lượng muối ăn vừa đủ và rắc đều lên da đầu. Sau đó bạn dùng tay mát xa nhẹ nhàng, đặc biệt là những vùng da có nhiều mảng gàu bám. 

-  Sau khi mát xa từ 20 đến 25 phút, bạn có thể gội sạch lại với nước. Lúc này những mảng gàu bám lâu năm cũng được loại bỏ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cách 2: Trị gàu lâu năm với muối và phèn chua

Một nắm muối, 2 công thức trị gàu vĩnh viễn ngay tại nhà - Ảnh 2
Hòa loãng muối và phèn chua với dầu gội là phương pháp trị gàu tại nhà được nhiều người áp dụng - Ảnh: Internet

Phèn chua có tác dụng giúp trung hòa độ pH. Kết hợp với tính diệt khuẩn cao của muối có thể đánh bay gàu một cách an toàn và hiệu quả.

-       Chuẩn bị một lượng muối và phèn chua vừa đủ.

-       Hòa muối và phèn chua đã chuẩn bị với nhau, sau đó trộn lẫn với dầu gội.

-       Làm ướt tóc, thoa hỗn hợp trên lên da đầu. Sau đó bạn xả sạch lại với nước.

Kiên trì áp dụng phương pháp này không chỉ giúp da đầu sạch gàu mà còn cải thiện tình trạng tóc gãy rụng vô cùng hiệu quả.

Chúc bạn thành công với cách trị gàu bằng muối này!

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