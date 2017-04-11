Mỗi ngày 1kg, 1 tuần giảm 7kg khi áp dụng thực đơn với dưa leo này

Hàm lượng cao vitamin A, B6, C cùng các khoáng chất như magie, canxi có trong dưa leo hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố, mỡ thừa vô cùng hiệu quả . Các vitamin và khoáng chất còn kích thích quá trình trao đổi chất, hạn chế hấp thụ chất béo. Đặc biệt, dưa leo còn chứa các chất chống oxy hóa cao có tác dụng chống lại quá trình lão hóa.

Dưa leo rất tốt đối với sức khỏe vì các khoáng chất trong dưa leo kích thích quá trình trao đổi chất, làm sạch ruột và hệ tiêu hóa từ đó giúp thanh lọc cơ thể. Hơn nữa, dưa leo còn giàu chất xơ, chứa hàm lượng calo thấp nên vô cùng phù hợp đối với những người đang muốn giảm cân, giảm mỡ thừa trong cơ thể.

Sau đây là kế hoạch cụ thể trong 1 ngày khi áp dụng chế độ ăn kiêng với dưa leo:

Bữa sáng:

- 2 quả trứng luộc

- Salad dưa leo

- Ăn nhẹ: 1 quả táo hoặc đào

Bữa trưa:

- 1 lát bánh mì nướng

- Salad dưa leo + rau xanh

- Sinh tố dưa leo

Bữa tối:

- Salad dưa leo

- 300gr rau xanh + trái cây

Nếu như bạn chưa biết cách thực hiện món salad và sinh tố dưa leo, hãy theo dõi các bước dưới đây:

1. Salad dưa leo:

Nguyên liệu:

- 400gr dưa leo

- 200ml sữa chua

- 1 củ hành

- ½ muỗng cà phê muối

Cách thực hiện:

Bước 1: Thái dưa leo thành từng lát mỏng vừa phải rồi cho vào bát.

Bước 2: Băm nhuyễn củ hành rồi cho vào chung với dưa leo.

Bước 3: Cho sữa chua và một ít muối vào bát rồi trộn đều là bạn đã thực hiện xong món salad dưa leo vô cùng hấp dẫn.

2. Sinh tố dưa leo

Nguyên liệu:

- 2 quả dưa leo

- ½ quả táo

- 50gr rau bina

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho ½ quả dưa leo, ½ quả táo, vài lá rau bina vào máy xay sinh tố, xay đến khi hỗn hợp sánh mịn.

Bước 2: Cho hỗn hợp ra ly hoặc bình thủy tinh và đặt vào tủ lạnh để làm mát.

Lưu ý:

- Trong thời gian ăn kiêng chú ý tránh các món có chứa nhiều tinh bột và đường.

- Nếu bạn cảm thấy đói có thể bổ sung thêm rau xanh và trái cây tùy thích.

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

Chúc bạn thành công!

(Nguồn Goodmedicaltips)