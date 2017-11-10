Mẹo làm đẹp: Làm mềm gót chân bị chai, cho gót chân mềm mịn, da mềm hơn da em bé

Làm đẹp cùng chuyên gia 10/11/2017 11:18

Gót chân chính là một bộ phận đẹp của cơ thể mà nhiều chị em lại bỏ qua không chăm sóc để nó bị chai, khô và nứt, gây nhiều đau đớn. Thế nên, hãy học ngay các mẹo vặt làm đẹp giúp làm mềm gót chân đơn giản, cho gót chân mềm mượt, hồng hào vô cùng nhé.

Bạn mệt mỏi vì gót chân xấu xí dưỡng bao nhiêu cũng không đỡ vào mùa hè, thậm chí còn bị khô và nứt vào những ngày mùa đông giá lạnh. Giải pháp cho vấn đề này chính là cách làm mềm gót chân bị chai hiệu quả trong bài xin được gửi đến các chị em tham khảo và dưỡng gót chân mềm mượt nhất nhé. 

Tuyệt chiêu làm mềm gót chân tại nhà đơn giản 

Gót chân bị chai một phần là do tác động của việc đi lại nhiều, bê vác vật nặng, hoặc dùng chất tẩy rửa quá mạnh cho da, và kết quả là nhiều lớp da chết tích tụ lại trên gót, tạo thành vết chai sần gót chân. Do đó, cách làm mềm gót chân bị chai tại nhà hiệu quả nhất chính là tẩy đi lớp da chết ở gót chân an toàn và dịu nhẹ như các cách giới thiệu dưới đây, chị em nghiên cứu rồi lựa ra cách chăm sóc gót chân phù hợp nhất với bản thân nhé. 

Ngâm chân mỗi tối giúp làm mềm gót chân bị chai hiệu quả 

Ngâm chân mỗi tối trong nước ấm pha gừng và muối từ 5-10 phút, kết hợp mát xa chân, kỳ cọ tẩy sạch bụi bẩn và mùi hôi chân, giúp làm mềm da và loại bỏ da chết dễ dàng nhất.

Ngâm chân kết hợp mát xa giúp trị chai gót chân với tâm trạng thoải mái
Ngâm chân kết hợp mát xa giúp trị chai gót chân với tâm trạng thoải mái. Ảnh: Internet

Lưu ý là không nên ngâm chân quá lâu sẽ khiến da bị mất nước nhé. 

Dùng đá tắm tẩy da chết giúp làm mềm gót chân tại nhà 

Tranh thủ dùng đá tắm làm mềm gót chân bị chai mỗi lần tắm tiết kiệm thời gian
Tranh thủ dùng đá tắm làm mềm gót chân bị chai mỗi lần tắm tiết kiệm thời gian. Ảnh: Internet

Trong lúc tắm hàng ngày, các chị em tranh thủ dùng viên đá tắm chà nhẹ nhàng phần gót chân nhé. Phương pháp này sẽ giúp loại bỏ các tế bào chết tích tụ trên da, trả lại làn da gót chân mềm mịn nhất. Chỉ cần dành hai phút kỳ cọ, chà mỗi chân, tập trung vào chỗ chai sần, tiến hành ít nhất hai lần mỗi tuần là chỉ sau 1 tháng, các bạn sẽ thấy sự biến đổi tích cực của phần gót chân bị chai đấy. 

Chú ý: Mỗi lần sử dụng đá tắm làm mềm gót chân thì các bạn tránh chà xát quá mức gây rát da và kích ứng. 

Sử dụng kem dưỡng ẩm thoa gót chân giúp làm mềm gót chân bị chai chỉ sau một đêm 

Dùng kem dưỡng ẩm làm mềm gót chân bị chai ngay sau một đêm
Dùng kem dưỡng ẩm làm mềm gót chân bị chai ngay sau một đêm. Ảnh: Internet

Buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi rửa sạch chân và lau khô bằng khăn mềm, bạn lấy kem dưỡng ẩm cho chân thoa đều, tập trung vào phần da bị chai sần, đi tất để tăng cường hiệu quả giữ ẩm. Ngủ qua đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ thấy gót chân bị chai mềm hẳn đi nhiều.  

Tự chế sản phẩm tẩy da chết cho chân, làm mềm gót chân bị chai hữu dụng 

Một cách hiệu quả để loại bỏ da chết từ bàn chân, làm mềm gót chân bị chai là sử dụng hỗn hợp từ chanh, đường, mật ong và dầu oliu. Chanh làm mềm và tẩy da chết, trong khi dầu ô liu và mật ong nuôi dưỡng giữ ẩm làn da khỏe mạnh. Đường nâu được sử dụng trong nhiều công thức giúp tẩy tế bào chết da, trị gót chân chai đơn giản. 

Tẩy da chết chân 2-3 lần/tuần giúp làm mềm gót chân bị chai đơn giản
Tẩy da chết chân 2-3 lần/tuần giúp làm mềm gót chân bị chai đơn giản. Ảnh: Internet

Khi tiến hành làm mềm gót chân bị chai bằng hỗn hợp này, các bạn trộn đều 2 thìa đường, 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu oliu, nửa thìa chanh, thoa hỗn hợp kết hợp mát xa gót chân trong 20 phút, rửa chân bằng nước ấm để thấy sự mềm mại hẳn của gót chân. Thực hiện 2-3 lần/1 tuần để chăm sóc gót chân có kết quả tốt nhất. 

Lưu ý khi thực hiện làm mềm gót chân bị chai: 

  • Chú ý cắt tỉa móng chân mọc dài thường xuyên, móng chân dài sẽ là nơi ở lý tưởng của vi khuẩn, vi trùng, có thể gây hại cho làn da gót chân lúc này. 
  • Giữ giày dép sạch sẽ khô thoáng, nếu giày dép nào bị bẩn, có mùi hôi thì phải đi tẩy sạch rồi mới sử dụng. Mồ hôi, bụi bẩn trong giày dép sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe gót chân của bạn lúc này. Hơn nữa, nếu đi giày, thì hãy mang giày phù hợp, mềm dễ đi sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị nứt gót.
  • Mát xa, cho chân nghỉ ngơi sau thời gian đứng hay đi bộ, tránh bị đau nhức và hình thành gót chân bị chai. 

Khi áp dụng các cách làm mềm gót chân đơn giản trên thì các bạn phải kiên trì thực hiện nhé, bạn không thể nào làm mất hết các vết chai gót chân trong thời gian ngắn được, phải trị chai gót chân từ từ. Nếu bạn cố gắng loại bỏ chai sần gót chân chỉ trong 1 ngày thậm chí là 1 tuần sẽ khiến bàn chân bạn trở nên đỏ và đau đớn, có thể sẽ không thể đi lại được, nặng hơn có thể gây nhiễm trùng. Thế nên, cứ yên tâm mà áp dụng cách làm mềm gót chân bị chai và sau 1-2 tháng, bạn sẽ chăm sóc gót chân mềm mượt, hồng hào nhất nhé. Chúc các chị em sớm thành công.

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