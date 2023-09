Mẹo làm đẹp: Làm mềm gót chân bị chai, cho gót chân mềm mịn, da mềm hơn da em bé

Bạn mệt mỏi vì gót chân xấu xí dưỡng bao nhiêu cũng không đỡ vào mùa hè, thậm chí còn bị khô và nứt vào những ngày mùa đông giá lạnh. Giải pháp cho vấn đề này chính là cách làm mềm gót chân bị chai hiệu quả trong bài xin được gửi đến các chị em tham khảo và dưỡng gót chân mềm mượt nhất nhé.

Tuyệt chiêu làm mềm gót chân tại nhà đơn giản

Gót chân bị chai một phần là do tác động của việc đi lại nhiều, bê vác vật nặng, hoặc dùng chất tẩy rửa quá mạnh cho da, và kết quả là nhiều lớp da chết tích tụ lại trên gót, tạo thành vết chai sần gót chân. Do đó, cách làm mềm gót chân bị chai tại nhà hiệu quả nhất chính là tẩy đi lớp da chết ở gót chân an toàn và dịu nhẹ như các cách giới thiệu dưới đây, chị em nghiên cứu rồi lựa ra cách chăm sóc gót chân phù hợp nhất với bản thân nhé.