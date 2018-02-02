Mẹo dân gian trị rụng tóc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả cho chị em kịp đi chơi Tết

Tóc rụng quá nhiều sẽ làm mái tóc ngày càng thưa thớt khiến bạn mất tự tin, đặc biệt là đối với phái nữ. Chính vì thế, nhiều chị em không ngần ngại chi tiền vào các loại mỹ phẩm hay đến spa với hy vọng tìm lại mái tóc dày đen mượt.

Tóc rụng khi chải hay gội đầu là hiện tượng bình thường mà ai cũng gặp, tuy nhiên ở từng người mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Vỏ bưởi có chứa vitamin A, C, B1 và khoáng chất như canxi, sắt, ​​kẽm rất tốt trong việc nuôi dưỡng cũng như kích thích mọc tóc hiệu quả. Ngoài ra, tinh chất có trong vỏ bưởi cũng có tác dụng an thần và giảm stress cho người dùng.

Tuy nhiên, các chị em có thể giải quyết được vấn đề rụng tóc nhanh chóng bằng những mẹo dân gian ngay tại nhà không tốn kém quá nhiều chi phí.

Vỏ bưởi là một trong những phương pháp điều trị rụng tóc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn sử dụng:

Cách 1: Dùng để gội đầu

- Bạn cho vỏ bưởi tươi vào nồi nước, đun sôi khoảng 15 phút.

- Để nước bưởi nguội hẳn, sau đó bạn dùng gội đầu như bình thường mỗi ngày.

Cách 2: Dùng để xịt tóc

- Vỏ bưởi tươi bạn rửa sạch, rồi cắt thành các miếng nhỏ cho vào nồi nước.

- Các bạn đặt một chén không ở giữa nồi, bật lửa lớn và đậy nắp ngược lại.

- Bạn cho thêm vài viên nước đá trên nắp nồi để khi tinh dầu bưởi bốc hơi gặp lạnh sẽ ngưng tụ nhỏ giọt vào chén.

- Đun khoảng 20 phút, bạn tắt bếp và cho vào lọ đậy kín nắp để tránh bay hơi.

Khi sử dụng, các chị em xịt trực tiếp tinh dầu bưởi lên da đầu, vùng tóc rụng nhiều. Lặp lại mỗi ngày khoảng 1-2 lần, mái tóc của của bạn sẽ dày hơn và đen mượt nhanh chóng.

Dầu dừa kích thích mọc tóc

Theo các chuyên gia, dầu dừa có chứa nhiều dưỡng chất, vitamin giúp cho da đầu khỏe mạnh và kích thích mọc tóc nhiều, nhanh dài hơn.

Dầu dừa trị rụng tóc vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn sử dụng

- Bạn cho dầu dừa vào một cái chén sạch và để trong nồi nước, đun sôi khoảng 10 phút.

- Sau khi gội đầu xong bạn thoa dầu dừa còn ấm lên da đầu rồi massage nhẹ nhàng trong khoảng 5-10 phút.

- Cuối cùng, các chị em gội lại thật sạch với nước. Áp dụng mẹo dân gian trị rụng tóc này 3 lần/tuần, các chị em sẽ nhận được kết quả như mong muốn.

Trà xanh chữa rụng tóc hiệu quả

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh, trong thành phần của trà xanh có các chất chống oxy hóa giúp cho mái tóc của bạn khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Hướng dẫn sử dụng:

- Lá trà mua về, bạn rửa sạch sau đó cho vào nồi rồi đun sôi khoảng 10 phút.

- Sau đó, bạn bỏ lá và dùng nước trà xanh này để gội đầu. Thường xuyên sử dụng phương pháp này tình trạng rụng tóc sẽ giảm đi nhanh chóng.

Với những mẹo dân gian trị rụng tóc ở trên, hy vọng bạn sẽ áp dụng thành công và có mái tóc thật đẹp để đi chơi Tết!