Mắc phải 2 trong 7 yếu tố này, bạn tuyệt đối không nên đi xăm hình trước khi quá muộn

Và nếu bạn vẫn còn vướng bận 2 trong 7 điều dưới đây thì tuyệt đối đừng xăm hình nếu không muốn phải hối hận.

Đa phần phụ nữ Việt dù thích nhưng vẫn rất ái ngại việc xăm hình vì sợ điều tiếng và dị nghị. Dù xã hội ngày nay đã rất tiến bộ nhưng xăm hình vẫn chưa được hầu hết mọi người ủng hộ và xem là việc bình thường.

Trước khi quyết định xăm hình, bạn nên tìm hiểu rõ thợ xăm cũng như cơ sở vật chất để đảm bảo độ an toàn cho da và sức khỏe

Hiện nay, cơ sở xăm hình kém chất lượng xuất hiện tràn lan, bạn có thể tham khảo ý kiến của những người đã xăm hình trước đó để chắc chắn hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên xét nghiệm máu, khám sức khỏe trước khi thực hiện phương pháp làm đẹp này, vì không phải ai cũng có máu phù hợp với mực xăm hình.

Đang lưỡng lự

Khi xăm hình, đồng nghĩ rằng bạn sẽ gắn bó với chúng suốt cả cuộc đời, do đó, nếu chưa có quyết định rõ ràng tốt nhất là đừng nên thực hiện.

Giả sử nếu bạn hối hận thì việc xóa hình xăm còn tốn kém và để lại hậu quả khôn lường hơn việc tạo hình xăm trước đó.

Sợ bị đánh giá

Nếu là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi lời nói của người xung quanh, hãy suy nghĩ lại ý định xăm hình của bản thân. Vì những người sở hữu hình xăm sẽ chịu nhiều ánh mắt soi mói, bàn tán, thậm chí là đàm tiếu từ mọi người.

Sắp mang thai

Nếu bạn có ý định mang thai trong thời gian tới, đừng xăm hình nếu không muốn chúng trở nên xấu xí. Vì khi mang thai, cân nặng sẽ tăng lên khiến da rạn nứt, từ đó khiến các hình xăm bị ảnh hưởng, mất đi hình dạng ban đầu.

Xăm lên vùng da nhiều mồ hôi

Xăm hình ở nách, vùng kín đang là xu hướng được giới trẻ ưa chuộng, tuy nhiên vô cùng nguy hiểm. Vì những vùng da này thường xuyên tiết mồ hôi nên khi xăm, các vết xăm sẽ dễ bị nhiễm trùng, lở loét và khó chăm sóc.

Không biết loại mực nào được dùng để xăm hình

Ngoài việc hiểu rõ về nghệ nhân, bạn cũng nên tìm hiểu về loại mực mình sử dụng. Đa phần thợ xăm sẽ dùng mực vô trùng, một số trường hợp, họ sẽ pha mực xăm với nước để đạt màu sắc mong muốn, tuy nhiên, nước này cũng cần được tiệt trùng cẩn thẩn.

Nếu dùng mực và nước pha mực nhiễm khuẩn sẽ khiến vết xăm dễ lở loét, nhiễm trùng rất nguy hiểm.

Hiểu rõ ý nội dung và ý nghĩa hình xăm

Sẽ thật ngượng ngùng nếu sở hữu một hình xăm sai chính tả hoặc mang một ý nghĩa không tốt, do đó, bạn cần hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của hình xăm dự định thực hiện.

Chúc bạn luôn xinh!