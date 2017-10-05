Mắc phải 2 trong 7 yếu tố này, bạn tuyệt đối không nên đi xăm hình trước khi quá muộn

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/10/2017 16:54

Nếu bản thân đang mắc phải 2 trong 7 điều dưới đây, bạn cần nên xem xét lại ý định đi xăm hình trước khi quá muộn.

Đa phần phụ nữ Việt dù thích nhưng vẫn rất ái ngại việc xăm hình vì sợ điều tiếng và dị nghị. Dù xã hội ngày nay đã rất tiến bộ nhưng xăm hình vẫn chưa được hầu hết mọi người ủng hộ và xem là việc bình thường. 

Và nếu bạn vẫn còn vướng bận 2 trong 7 điều dưới đây thì tuyệt đối đừng xăm hình nếu không muốn phải hối hận.

Không hiểu rõ thông tin về thợ xăm hình

Trước khi quyết định xăm hình, bạn nên tìm hiểu rõ thợ xăm cũng như cơ sở vật chất để đảm bảo độ an toàn cho da và sức khỏe

Hiện nay, cơ sở xăm hình kém chất lượng xuất hiện tràn lan, bạn có thể tham khảo ý kiến của những người đã xăm hình trước đó để chắc chắn hơn.

Mắc phải 2 trong 7 yếu tố này, bạn tuyệt đối không nên đi xăm hình trước khi quá muộn - Ảnh 1
Nên tìm hiểu rõ thông tin về nghệ nhân trước khi đến xăm hình - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bạn cũng nên xét nghiệm máu, khám sức khỏe trước khi thực hiện phương pháp làm đẹp này, vì không phải ai cũng có máu phù hợp với mực xăm hình.

Đang lưỡng lự

Khi xăm hình, đồng nghĩ rằng bạn sẽ gắn bó với chúng suốt cả cuộc đời, do đó, nếu chưa có quyết định rõ ràng tốt nhất là đừng nên thực hiện.

Giả sử nếu bạn hối hận thì việc xóa hình xăm còn tốn kém và để lại hậu quả khôn lường hơn việc tạo hình xăm trước đó.

Mắc phải 2 trong 7 yếu tố này, bạn tuyệt đối không nên đi xăm hình trước khi quá muộn - Ảnh 2
Nên suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi đi xăm hình nếu sợ hối hận về sau - Ảnh: Internet

Sợ bị đánh giá

Nếu là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi lời nói của người xung quanh, hãy suy nghĩ lại ý định xăm hình của bản thân. Vì những người sở hữu hình xăm sẽ chịu nhiều ánh mắt soi mói, bàn tán, thậm chí là đàm tiếu từ mọi người.

Mắc phải 2 trong 7 yếu tố này, bạn tuyệt đối không nên đi xăm hình trước khi quá muộn - Ảnh 3
Vẫn còn ái ngại với những lời điều tiếng của mọi người, bạn đừng bao giờ đi xăm hình - Ảnh: Internet

Sắp mang thai

Nếu bạn có ý định mang thai trong thời gian tới, đừng xăm hình nếu không muốn chúng trở nên xấu xí. Vì khi mang thai, cân nặng sẽ tăng lên khiến da rạn nứt, từ đó khiến các hình xăm bị ảnh hưởng, mất đi hình dạng ban đầu.

Mắc phải 2 trong 7 yếu tố này, bạn tuyệt đối không nên đi xăm hình trước khi quá muộn - Ảnh 4
Mang thai sẽ khiến các hình xăm mất đi hình dạng ban đầu - Ảnh: Internet

Xăm lên vùng da nhiều mồ hôi

Xăm hình ở nách, vùng kín đang là xu hướng được giới trẻ ưa chuộng, tuy nhiên vô cùng nguy hiểm. Vì những vùng da này thường xuyên tiết mồ hôi nên khi xăm, các vết xăm sẽ dễ bị nhiễm trùng, lở loét và khó chăm sóc.

Mắc phải 2 trong 7 yếu tố này, bạn tuyệt đối không nên đi xăm hình trước khi quá muộn - Ảnh 5
Xăm hình trên vùng da tiết nhiều mồ hôi dễ gây nhiễm trùng, lở loét - Ảnh: Internet

Không biết loại mực nào được dùng để xăm hình

Ngoài việc hiểu rõ về nghệ nhân, bạn cũng nên tìm hiểu về loại mực mình sử dụng. Đa phần thợ xăm sẽ dùng mực vô trùng, một số trường hợp, họ sẽ pha mực xăm với nước để đạt màu sắc mong muốn, tuy nhiên, nước này cũng cần được tiệt trùng cẩn thẩn.

Nếu dùng mực và nước pha mực nhiễm khuẩn sẽ khiến vết xăm dễ lở loét, nhiễm trùng rất nguy hiểm.

Mắc phải 2 trong 7 yếu tố này, bạn tuyệt đối không nên đi xăm hình trước khi quá muộn - Ảnh 6
Tìm hiểu thật kỹ về loại mực sẽ sử dụng khi xăm hình để hạn chế tối đa rủi ro về sau - Ảnh: Internet

Hiểu rõ ý nội dung và ý nghĩa hình xăm

Sẽ thật ngượng ngùng nếu sở hữu một hình xăm sai chính tả hoặc mang một ý nghĩa không tốt, do đó, bạn cần hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của hình xăm dự định thực hiện. 

Mắc phải 2 trong 7 yếu tố này, bạn tuyệt đối không nên đi xăm hình trước khi quá muộn - Ảnh 7
Hiểu rõ về nội dung và ý nghĩ của hình xăm để tránh việc "làm trò cười cho thiên hạ" - Ảnh: Internet

Chúc bạn luôn xinh!

Từ khóa:   xăm hình lưu ý khi xăm hình lưu ý trước khi xăm hình

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 13 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ