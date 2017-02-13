Lấy giấm trắng bôi vào móng tay, bạn sẽ phải sốc vì kết quả xảy ra sau đó

Bạn có thể mua nhiều sản phẩm giúp làm khỏe móng tay trên thị trường. Tuy nhiên không cần tốn kém như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những nguyên liệu tự nhiên ngay trong căn bếp nhà mình để khắc phục chứng móng tay yếu giòn và dễ gãy.

Móng tay giòn là một dấu hiệu của sự lão hóa. Tuy nhiên, nếu móng tay của bạn thường bị gãy hoặc biến dạng ngay từ khi còn trẻ, rất có thể bạn đang chăm sóc móng sai cách. Những yếu tố khiến móng yếu đi thường là tiếp xúc quá nhiều với nước, hóa chất mà không đeo bao tay, sơn móng tay quá nhiều hay thay đổi màu sơn liên tục.

- Muối biển: Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để chữa lành móng tay giòn tự nhiên là ngâm móng tay trong nước muối. Bạn cũng có thể thêm nước cốt chanh hoặc một chút dầu thực vật vào một bát nước ấm và ngâm tay trong khoảng 15 phút. Lặp lại quá trình này hai lần trong một tuần để có kết quả tốt.

- Dầu hạnh nhân: Lấy 1 muỗng cà phê dầu hạnh nhân, trộn thêm một chút nước chanh cho đều. Tiếp theo, thoa hỗn hợp lên móng tay hoặc ngâm tay trong vòng 2 phút. Dầu hạnh nhân có chứa chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng , nó nuôi dưỡng móng tay của bạn và ngăn ngừa chứng gãy móng. T

- Dầu dừa: Việc móng tay giòn gãy thường là do thiếu chế độ dưỡng ẩm thích hợp. Vì thế việc massage tay với dầu dừa ấm có thể làm móng chắc khỏe hơn. Hãy làm nóng dầu dừa bằng lò vi sóng sau đó bôi vài giọt lên bàn tay, xoa mà massage đều các đầu ngón tay trong 15 phút. Điều này cũng làm mềm lớp biểu bì, cải thiện lưu thông máu đến móng tay và làm cho móng chắc khỏe.

- Nước ép cà chua: Giàu chất chống oxy hóa, nước ép cà chua có thể chữa lành móng tay giòn và tăng cường kết cấu tế bào. Tất cả bạn cần làm là thêm 2 giọt tinh dầu hương thảo, 2 thìa nước ép cà chua trộn đều với nhau. Ngâm móng tay trong dung dịch này 10 phút và rửa móng tay với nước.

- Giấm táo hoặc giấm trắng: Trộn một muỗng canh giấm táo với 2-3 cốc nước ấm. Nhúng bông gòn vào trong hỗn hợp này và thoa lên móng tay. Sự hiện diện của axit alpha-hydroxy và acid acetic trong giấm giúp giữ ẩm móng và ngăn chặn tình trạng gãy móng.

- Dầu ôliu: Lấy 2 thìa dầu ô liu và nhúng ngón tay trong dầu khoảng 10 phút hoặc massage móng tay với dầu ấm. Dầu olive giúp việc hấp thụ canxi và cũng cải thiện quá trình vôi hóa. Đây là một biện pháp khắc phục tại nhà rẻ tiền để giúp móng tay không còn bị gãy.

- Nước chanh: Tất cả bạn cần làm là vắt nước cốt của nửa quả chanh, nhúng một miếng bông và bôi lên móng tay. Nước chanh chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các gốc tự do và ngăn chặn tình trạng gãy móng. .

- Tinh dầu cây chè và vitamin E: Cho một thìa dầu cây trà, thêm 2-3 giọt dầu vitamin E và massage nhẹ nhàng móng tay của bạn với hỗn hợp này. Để có hiệu quả tốt nhất, nên làm ít nhất hai lần một ngày trong một tháng. Dầu cây trà có tính sát khuẩn mạnh, Vitamin E là hoạt động như một chất chống oxy hóa. Sự kết hợp này giúp móng tay luôn chắc khỏe.

Ngoài việc sử dụng các biện pháp tự nhiên, dưới đây là một vài điều bạn cần lưu ý để móng tay không còn bị giòn và gãy.

- Tránh để móng tay tiếp xúc lâu với nước: Rửa tay thường xuyên có thể làm cho móng tay yếu đi. Vì thế bạn nên rửa tay nhanh để tránh làm mềm móng.

- Ngừng sử dụng sơn móng tay: Các hóa chất có trong sơn móng tay có thể khiến móng bị khô và gãy.

- Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh: Một trong những lý do quan trọng khiến móng tay giòn là thiếu nguồn cung cấp chất dinh dưỡng thích hợp cho cơ thể. Do đó hãy tăng cường thực phẩm giàu biotin (vitamin B7) và các axit béo omega 3 như hạt lanh, quả hạch, đậu, trứng, hạt bí ngô, bông cải xanh và sữa trong chế độ ăn uống của bạn.