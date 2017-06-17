Hòa tan bột này với nước và bôi lên mặt, da trắng mịn chỉ sau 5 phút sử dụng

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/06/2017 19:53

Đây là phương pháp làm trắng da nhanh chóng, tự nhiên và cực kỳ an toàn.

Trong quy trình chăm sóc da hàng ngày, khâu rửa mặt, làm sạch mặt đóng vai trò rất lớn. Rửa mặt sạch sâu là một trong những bước quan trọng nhất để có làn da sáng và khỏe mạnh. Tuy nhiên, bạn không cần phải chi tiêu nhiều tiền bạc vào việc tìm kiếm một loại mỹ phẩm đắt đỏ của các thương hiệu nổi tiếng với mức giá lên đến vài triệu đồng. Hãy thử làm sữa rửa mặt của riêng bạn bằng cách sử dụng dầu dừa và baking soda.

Một hỗn hợp bao gồm dầu dừa và baking soda vừa giúp làm sạch mặt vừa có tác dụng dưỡng da. Đây là loại sữa rửa mặt hoàn toàn tự nhiên và an toàn cho bất kỳ loại da nào. Sự kết hợp của dầu dừa và baking soda giúp điều trị mụn trứng cá, mẩn đỏ, sẹo thâm và loại bỏ bụi bẩn dư thừa, dầu thừa và tẩy tế bào chết.

Dầu dừa được biết đến với tính chất kháng khuẩn, chữa lành da và giữ ẩm. Nó là một sản phẩm nhẹ nhàng giúp hạn chế sự khắc nghiệt của baking soda.

Baking soda phục hồi cân bằng độ pH của da.

Trộn hai sản phẩm dầu dừa và baking soda giúp giải quyết mọi vấn đề về da như mụn trứng cá, mụn đầu đen và nếp nhăn. Bạn sẽ phải ngạc nhiên với những gì mà loại sữa rửa mặt này làm được.

Hòa tan bột này với nước và bôi lên mặt, da trắng mịn chỉ sau 5 phút sử dụng - Ảnh 1

Thành phần:

- Baking soda

- Dầu dừa nguyên chất

- Một chút nước

Số lượng các thành phần sử dụng khác nhau tùy theo từng loại da. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, sử dụng dầu dừa và baking soda theo một tỷ lệ 2:1. Nếu bạn muốn sử dụng hỗn hợp này như một loại kem tẩy tế bào chết, hãy chuẩn bị hỗn hợp theo một tỉ lệ 1: 1.

Cách làm:

Cho 2 muỗng canh baking soda và đổ nó vào một cái bát.

Thêm dầu dừa vào và khuấy đều cho đến khi có được hỗn hợp bột nhão. Thêm một chút nước giúp bột baking soda dễ tan hơn.

Rửa mặt sơ với nước, cho hỗn hợp ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng massage theo hình vòng tròn. Bạn cũng có thể để hỗn hợp trên mặt trong một vài phút trước khi rửa với nước mát. Da sẽ trắng sáng hơn sau lần đầu sử dụng. Để có kết quả hoàn hảo, bạn hãy làm liệu trình này 2-3 lần một tuần.

Chúc bạn thành công!

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