Gợi ý cho các nàng 3 bước làm đẹp để thật lung linh trong buổi hẹn hò lãng mạn

Để chuẩn bị cho buổi đi chơi lãng mạn cùng chàng vào ngày cuối tuần hoặc dịp gì đó đặc biệt, các nàng phải chú ý chăm sóc da mặt của mình, khuôn mặt tươi tắn cùng làn da trắng mịn màng chắc chắn sẽ khiến chàng không thể rời mắt.

Là con gái luôn phải ý thức chăm sóc bản thân mình dù ở hoàn cảnh nào, các nàng hãy mạnh dạn thay đổi hình ảnh của mình thường ngày với những bí quyết làm đẹp dưới đây, đảm bảo sẽ khiến chàng bất ngờ và thích thú.

Hàm răng, mái tóc có ảnh hưởng rất nhiều đến khuôn mặt, vì vậy chỉ cần các nàng thay đổi kiểu tóc một chút sẽ khiến cho chàng bất ngờ và thích thú.

Các nàng nên chăm chỉ làm đẹp bằng cách: 1 tuần tẩy da chết 2 lần, đắp mặt nạ 2 lần, tăng cường bổ sung nước ép và đi ngủ trước 11 giờ tối (đi ngủ sớm không bị thâm quầng mắt). Chỉ sau 1 tuần chuẩn bị, đảm bảo các nàng sẽ sở hữu một làn da khỏe mạnh, tươi tắn.

Mạnh dạn thay đổi kiểu tóc mới - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ trong ngày lễ mới cần phải thay đổi, lâu lâu các nàng cũng nên mạnh dạn theo đuổi một mái tóc tém cá tính hoặc mái tóc ngắn thời thượng thay vì trung thành mãi với bộ tóc dài, chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Thay đổi loại trang phục thường mặc

Thông thường, tính cách và sở thích sẽ quyết định đến gu thời trang của mỗi người, đối với các nàng tiểu thư, dịu dàng thì luôn thích mặc những chiếc váy dài thanh lịch và ngược lại, những cô nàng cá tính thì luôn trung thành với áo phông, quần jeans năng động.

Thay đổi gu thời trang quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Các nàng nghĩ sao nếu trong buổi hẹn hò sắp tới, chúng ta thử đổi gu thời trang sang một style hoàn toàn mới, vừa để khám phá thêm những điều mới mẻ, vừa khiến chàng mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy mình.

Lựa chọn mùi nước hoa nhẹ nhàng

Là phụ nữ không chỉ đẹp mà còn phải thơm, tuy nhiên sự lựa chọn tốt nhất trong buổi hẹn hò lãng mạn là những mùi thơm dịu nhẹ, không quá nồng.

Chọn mùi nước hoa dịu nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Các nàng có thể xịt nhẹ vào cổ tay một chút nước hoa (lưu ý với những ai bị mùi cơ thể thì càng phải chú ý chăm sóc hơn).

Cũng giống như món ăn hàng ngày, nếu thưởng thức mãi một món cũng sẽ bị ngán. Vì vậy là phụ nữ càng cần phải chăm sóc và thường xuyên thay đổi hình ảnh để đối phương luôn bị cuốn hút.