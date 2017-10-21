Đừng bỏ qua bài này nếu chị em muốn biết cách trị mụn đầu đen bằng trứng gà luộc đúng "chuẩn"

Thay vì như vậy, chị em hãy thử dùng trứng gà luộc trị mụn đầu đen bởi vì phương pháp này có thể giúp chị em lấy nhân mụn ra bên ngoài mà không làm ảnh hưởng gì tới da cả. Cách làm cụ thể như sau:

Nhiều người có thói quen nặn mụn, nhất là mụn đầu đen vì không-thể-chịu-nổi chúng liên tục xuất hiện trên mặt và trán. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến da bị nhiễm trùng, khiến vi khuẩn có cơ hội tấn công bạn mạnh hơn và càng khiến mụn nổi hàng loạt hơn nữa.

Cách tiến hành: Bóc vỏ trứng gà sau khi đã được luộc chín, bóc khi trứng còn nóng. Sau đó, cho trứng gà vào một chiếc khăn mỏng, bọc lại rồi bắt đầu lăn lên vùng da có mụn. Chị em cứ lăn như vậy cho đến khi trứng nguội hẳn. Do hơi nóng từ quả trứng, nhân mụn đầu đen sẽ bị hút vào lòng đỏ trứng gà.

Lưu ý rằng cách này không cho kết quả ngay lập tức mà đòi hỏi sự kiên trì và thời gian. Do vậy, nếu chị em muốn sử dụng một cách trị mụn đầu đen bằng trứng gà nhanh hơn thì hãy tham khảo một số công thức dưới đây nhé.

Lợi ích của cách trị mụn đầu đen bằng trứng gà

Trứng gà có đầy đủ các vitamin, axit amin và protein giúp tái tạo các tế bào da bằng cách hút dầu thừa.

Trứng gà có chứa một loại enzym gọi là Lysozyme, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn trứng cá.

Trứng gà hiệu quả để loại bỏ các chất bẩn tích tụ và các tế bào da chết.

Lòng trắng trứng có chứa một hợp chất protein được gọi là albumin hoạt động như một chất chống virut tự nhiên, giúp chống lại các vi khuẩn gây mụn. Hợp chất này phá hủy cấu trúc tế bào của vi khuẩn và giết chết vi sinh vật có hại.

Trứng gà khiến các lỗ chân lông bị co lại, ngăn ngừa sự tích tụ bụi bẩn.

Trứng gà là nguồn vitamin B tuyệt vời, có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào da khỏi bị hư hại; đồng thời nuôi dưỡng làn da và thúc đẩy việc sửa chữa tế bào.

Dưới đây là một số cách trị mụn đầu đen bằng trứng gà cụ thể:

1. Dùng mật ong và lòng trắng trứng gà trị mụn đầu đen

Tách lấy lòng trắng trứng cho vào bát rồi trộn đều với mật ong.

Thoa đều hỗn hợp lên vùng bị mụn đầu đen. Để yên trong vài phút.

Rửa lại mặt với nước, thực hiện hàng ngày.

2. Cách trị mụn đầu đen bằng trứng gà và tea tree oil

Trộn đều lòng trắng trứng gà với 4 giọt tea tree oil.

Thoa đều lên mặt dưới dạng mặt nạ và để yên trong 15 đến 20 phút.

Rửa lại mặt với nước âm ấm. Sau đó, lau khô mặt bằng khăn mềm và thoa kem dưỡng ẩm. Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi tuần.

3. Cách trị mụn đầu đen bằng trứng gà, baking soda và sữa chua

Trộn 2 thìa baking soda với 2 thìa nước cốt chanh, 2/ chén sữa chua trắng không đường và 3 lòng trắng trứng.

Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen và để yên trong 20 đến 30 phút để da khô.

Rửa sạch mặt với nước ấm. Thực hiện ít nhất 2 lần mỗi tuần.

4. Cách trị mụn đầu đen bằng trứng gà, mật ong và chanh

Lấy 1 lòng trắng trứng cho vào bát, trộn thật nhuyễn với 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh.

Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen, kể cả trên trán, má và cổ.

Để yên cho da mặt tự khô trong 10 đến 15 phút. Sau đó, làm ướt bàn tay rồi nhẹ nhàng massage mặt theo chuyển động tròn.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm và lau khô mặt bằng khăn mềm. Thoa mặt bằng kem dưỡng ẩm. Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi tuần.

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