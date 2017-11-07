Đôi mắt "gấu trúc" của bạn sẽ sớm đẹp như xưa với các cách trị thâm quầng mắt này

Như đã nói trên, nguyên nhân hàng đầu khiến mắt có quầng thâm đó là thức khuya, mất ngủ. Do đó, cách khắc phục đầu tiên cho đôi mắt trở lại trạng thái ban đầu đó là giảm thức khuya, ngủ trước 10h tối và tinh thần thoải mái để ngủ được sâu giấc hơn.

Thức khuya nhiều hay mất ngủ kéo dài sẽ khiến cho đôi mắt của bạn trở nên thâm đen. Điều này khiến mắt bạn trở nên kém sắc, mất đi vẻ trẻ trung tươi đẹp vốn có. Vậy có những cách trị thâm quầng mắt nào mà bạn có thể áp dụng và cho hiệu quả nhanh nhất? Đừng lo lắng vì sau bài viết này bạn sẽ tìm ra phương pháp phù hợp nhất để lấy lại đôi mắt sáng rạng ngời nhất.

Cà chua là loại thực phẩm quen thuộc góp phần làm nên nhiều món ăn ngon và đồ uống thanh mát. Cà chua giầu vitamin A, B, E cùng nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, magie, ... Đây đều là những thành phần cần thiết cho sức khỏe cũng như góp phần làm đẹp toàn diện.

Và sau đó là dùng đến các biện pháp đặc trị như thuốc, kem dưỡng hay các loại mặt nạ tự nhiên. Giải pháp an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất đó là sử dụng thực phẩm từ thiên nhiên. Đảm bảo nếu như thực hiện đúng cách thì chỉ sau một vài ngày là đôi mắt thâm quầng của bạn sẽ trở lại sáng đẹp như cũ.

Dưỡng chất trong cà chua giúp loại bỏ vòng thâm quầng quanh mắt, tái tạo tế bào da bị tổn thương, đẩy lùi hắc tố xám, dưỡng da sáng mịn hơn mỗi ngày. Nhờ khả năng tuyệt vời này mà cà chua lọt vào danh sách các cách trị thâm quầng mắt hiệu quả nhất mà nhiều người vẫn hay áp dụng. Nếu đôi mắt bạn đang gặp phải tình trạng tương tự thì hãy thử dùng cà chua xem sao nhé.

Cách điều trị thâm quầng mắt bằng khoai tây

Đừng nghĩ rằng khoai tây không có nhiều tác dụng trong việc làm đẹp nhé. Nó là loại thực phẩm thần kỳ cho làn da của bạn đấy. Nhờ vào vitamin, khoáng chất và enzyme catecholase – một chất quan trọng giúp loại bỏ vết thâm, quầng đen quanh đôi mắt của bạn. Không những vậy, khoai tây còn cung cấp dưỡng chất cho da trở nên sáng mịn hơn, cho bạn sớm sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn.

Do vậy, bạn đừng quên dùng khoai tây để áp dụng với vùng mắt bị thâm quầng của mình nhé.

Điều trị đôi mắt thâm quầng với trà lạnh

Lá trà xanh được biết đến với khả năng thanh nhiệt, giải độc và chăm sóc sức khỏe rất tốt. Nó không chỉ dùng để uống mà có thể nghiền thành bột làm mặt nạ dưỡng da Trà chứa nhiều enzyme và khoáng chất thiết yếu hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành các quầng thâm, loại bỏ đốm nâu xám xung quanh vùng mắt.

Đôi mắt “gấu trúc” của bạn sẽ sớm trở nên sáng đẹp như ý khi dùng cách trị thâm quầng mắt với trà lạnh. Chỉ cần dùng lá trà xanh tươi mà với giá thành rẻ này mỗi ngày là bạn đã có ngay biện pháp hoàn hảo cho đôi mắt rồi.

Tinh dầu hạnh nhân trị thâm quầng mắt

Với hàm lượng vitamin E cao và lượng tinh dầu lớn giúp làm mềm và dịu da cũng như giúp bạn làm mờ dần vết thâm quầng quanh đôi mắt, dầu hạnh nhân xứng đáng nằm vị trí đầu trong danh sách trị thâm mắt do thức khuya nhiều của bạn.

Trị thâm quầng mắt bằng cam tươi

Cam là một loại trái cây được đánh giá là vô cùng tốt cho sức khỏe, nó nhanh chóng lấy lại năng lượng mất đi trong cơ thể, duy trì trạng thái tốt nhất cho bạn. Cam chứa nhiều vitamin C, axit amin, khoáng chất giúp làm sáng da, trị thâm mụn cũng như làm mờ dần quầng thâm trên đôi mắt của bạn.

Nếu như đây là loại trái cây thường được gia đình bạn sử dụng thì đừng ngần ngại mà áp dụng nó cho đôi mắt. Đảm bảo sau 1 – 2 ngày là hiệu quả sẽ trông thấy.

Ngoài một vài gợi ý về cách trị thâm quầng mắt trên đây, bạn vẫn còn khá nhiều sự lựa chọn có công dụng tương tự khác như nha đam, trứng gà, sữa tươi, dưa leo... Những loại thực phẩm này dễ dàng tìm kiếm trên thi trường và cũng có giá thành khá rẻ mà bạn có thể sử dụng. Duy trì cách này đều đặn mỗi ngày để sở hữu đôi mắt sáng rõ và đầy sức sống nhé.