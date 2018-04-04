Đeo kính áp tròng hàng ngày nhưng liệu bạn đã dùng đúng cách, an toàn cho mắt chưa?

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/04/2018 15:24

Kính áp tròng là một phụ kiện không thể thiếu đối với những cô nàng mắt cận nhưng lại không muốn sử dụng những cặp kính dày cộp thiếu thẩm mỹ. Dưới đây là cách mà chuyên gia khuyên dùng kính áp tròng sao cho an toàn, không gây hại cho đôi mắt.

Dù hiện nay, nhiều dòng kính mắt cận với những kiểu dáng thời trang xuất hiện nhưng kính áp tròng vẫn không mất đi vị thế của mình trong giới yêu làm đẹp. Giới trẻ thường ưa chuộng sử dụng kính áp tròng dù bị cận hay không bị cận, bởi nó đem lại cho đôi mắt vẻ to tròn thu hút và những màu sắc thời thượng.

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Kính áp tròng giúp khuôn mặt thu hút và sang trọng hơn - Ảnh: Internet

Dùng kính áp tròng sai cách gây ra những hậu quả khôn lường

Chính bởi sự phổ biến, dễ mua và cách dùng theo kiểu “dùng nhiều thì quen tay” mà nhiều người chưa biết cách sử dụng kính áp tròng như thế nào cho thực sự an toàn đối với mắt. Dùng kính áp tròng đúng cách rất quan trọng, bởi nếu như không chú ý ngay từ những lần đầu thì những lần tiếp theo, bạn sẽ dùng sai kính áp tròng như một thói quen khó bỏ.

Mặc dù hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại kính áp tròng với đủ màu sắc, kiểu dáng và độ dày, mỏng khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và túi tiền của người sử dụng. Nhưng nếu không sử dụng đúng cách, kính áp tròng có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng đối với mắt như mài mòn giác mạc, nhiễm trùng mắt, khô mắt, loét giác mạc,...

Đeo kính áp tròng hàng ngày nhưng liệu bạn đã dùng đúng cách, an toàn cho mắt chưa? - Ảnh 2

Dùng kính áp tròng không đúng cách dẫn tới nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho đôi mắt - Ảnh: Internet

Khi gặp phải những vấn đề về mắt do kính áp tròng gây ra, nếu không được điều trị kịp thời, người dùng có thể suy giảm thị lực, hoặc nặng hơn là mất thị lực vĩnh viễn. Tất cả các loại kính áp tròng dù cứng hay mềm đều có một điểm chung là làm giảm lượng oxy cung cấp cho giác mạc của mắt, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt.

Dưới đây là một số kinh nghiệm giúp bạn dùng kính áp tròng một cách an toàn mà không làm ảnh hưởng tới đôi mắt.

Quy tắc dùng kính áp tròng an toàn, đúng cách

Luôn rửa tay thật kỹ bằng xà phòng, sát trùng với cồn hoặc nước rửa tay chứa cồn và lau khô trước khi dùng kính áp tròng

Không sử dụng dung dịch muối để làm sạch kính áp tròng vì nước muối là vô trùng, chúng sẽ không giúp làm sạch hay khử trùng kính áp tròng của bạn. Tốt nhất bạn chỉ nên dùng loại nước rửa chuyên dụng cho kính áp tròng

Đeo kính áp tròng hàng ngày nhưng liệu bạn đã dùng đúng cách, an toàn cho mắt chưa? - Ảnh 3

Luôn rửa sạch kính áp tròng bằng dung dịch rửa kính chuyên dụng trước khi đặt vào mắt - Ảnh: Internet

Không nên dùng kính áp tròng trong khi tắm hoặc khi đi bơi vì nguồn nước khác tiếp xúc với mắt có thể gây nhiễm trùng cho mắt

Khi đeo kính áp tròng không thành công, bạn lấy kính ra khỏi mắt và tiến hành rửa lại kính áp tròng trước khi tiếp tục đặt vào mắt

Thay kính áp tròng ít nhất 2-3 tháng 1 lần đối với các loại kính có hạn sử dụng 6 tháng nếu bạn đeo thường xuyên để đảm bảo rằng bạn luôn được đeo kính sạch và mềm mại đối với mắt

Cuối cùng, bạn hãy nhớ chỉ sử dụng kính trong thời gian tối đa là 8 tiếng 1 ngày và luôn tháo kính ra trước khi đi ngủ nhé.

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