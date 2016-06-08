Da đen bẩm sinh cũng trắng mịn sau 2 tuần nhờ cám gạo và bột sắn dây

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/06/2016 12:41

Đây là cách tắm trắng an toàn dành cho những người da ngăm xạm và không mịn màng. Công thức có tác dụng sau 2-3 tuần.

Cám gạo từ xưa đã được nhiều người sử dụng để làm đẹp bởi công dụng dưỡng trắng da thần kỳ. Sự kết hợp giữa cám gạo, bột sắn và sữa tươi sẽ giúp bạn có được hỗn hợp tắm trắng an toàn, hiệu quả mà không gây hại da, không bắt nắng như các công thức có chứa axit như chanh, giấm. Vitamin E, C, B1 trong các thành phần giúp da ẩm mượt, trắng và không bị đen lại nếu bạn biết cách chăm sóc.

Nguyên liệu:

- Cám gạo nguyên chất

- Bột sắn dây

- Sữa tươi không đường

- 2 viên Vitamin E

Cách làm:

B1: Chọn loại cám gạo mịn, sạch, bột sắn dây nguyên chất, trộn 2 loại bột theo tỷ lệ 1:1 trong một cái chén nhỏ.

B2: Thêm sữa từ từ cho đến khi hỗn hợp thu được sệt.

B3: Cắt đầu viên Vitamin, lấy phần dầu cho vào hỗn hợp vừa làm

B4: Tắm sạch, thoa hỗn hợp lên da, massage 10 phút và ủ thêm 5 phút

B5: Tắm sạch, thoa kem dưỡng ẩm

Để có kết quả tốt nhất, nên tắm liên tục cách ngày trong 1 tuần, sau đó tắm duy trì khoảng 2 lần mỗi tuần để da trắng sáng tự nhiên, không bắt nắng và không đen lại.

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